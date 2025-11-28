Deportes

Semana del Tenis: la AAT celebró el sorteo de Las Finales del Interclubes

El evento presentó la conformación de las zonas de damas y caballeros, paso clave para definir el camino hacia la etapa decisiva que se disputará en el Círculo de la Fuerza Aérea

Se presentó La Semana del Tenis, en un evento que incluyó el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Primera División (Crédito: Prensa AAT)

Quedó oficialmente presentada La Semana del Tenis, en un evento que incluyó el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Primera División, antesala de Las Finales programadas para la semana del 8 de diciembre. La actividad se desarrolló en el Salón Río de la Plata del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina.

Durante la presentación, Mariano Zabaleta, vicepresidente de la AAT, y Gastón Brum, director ejecutivo, brindaron detalles del formato y las novedades que traerá esta edición. También participó Mariano Navone, tenista argentino integrante del equipo de Copa Davis y jugador del Tenis Club Argentino, institución histórica dentro del Interclubes.

La ronda base de Las Finales se disputará los días 5, 6 y 7 de diciembre, con 16 equipos —tanto en damas como en caballeros— distribuidos en cuatro zonas, bajo un sistema de partidos de ida y vuelta. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, fase que se jugará del 8 al 14 de diciembre en las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea.

Los grupos de la Liga de Primera División

Caballeros

Quedó establecido la fase de Grupos de los Caballeros del Interclubes de la AAT

Grupo A: GEBA / San Lorenzo / Urquiza Tenis Club / Villa Real Tenis

Grupo B: Harrods Gath & Chaves / Comercio / Ferro Carril Oeste / Temperley Lawn Tennis Club

Grupo C: Club Belgrano / Buenos Aires LTC / F. Gral. San Martín / Monte Grande

Grupo D: Racing Club / Tenis Club Argentino / Deportes Racionales / Banco Provincia Bs. As.

Damas

Quedó establecido la fase de Grupos de las Damas del Interclubes de la AAT

Grupo A: San Lorenzo / Vélez Sarsfield / Náutico Hacoaj / Darling Tennis Club

Grupo B: Ferro Carril Oeste / San Fernando / Tenis Club Argentino / Luján Tenis Club

Grupo C: GEBA / Independiente / El Jagüel / Comercio

Grupo D: Buenos Aires LTC / Deportes Racionales / River Plate / Harrods Gath & Chaves

Partidos nocturnos, una propuesta innovadora

Con el objetivo de acercar el tenis al público, esta edición ofrecerá actividad nocturna durante Las Finales, una de las novedades más destacadas. Además, la elección de una sede más cercana a la Ciudad de Buenos Aires —luego de años con sede en Pilar— busca facilitar la llegada de espectadores y ampliar la participación.

La Semana del Tenis

Los hermanos Cerúndolo, Francisco y Juan Manuel, campeones de la edición pasada del Interclubes de la AAT con Club Belgrano

Además de Las Finales, competencia por excelencia de esta semana, que contará con varios tenistas top 100 ATP y será televisada por TyC Sports, el Círculo de la Fuerza Aérea alojará otros eventos en simultáneo. El Circuito Seniors AAT tendrá su broche de oro con El Masters, que reúne a los mejores jugadores de cada categoría del 2025. También los 10 jugadores que más puntos ganaron en los torneos relámpago de la AAT en el año, competirán en El Masters de Americanos.

A su vez, el departamento de Capacitación de la AAT desarrollará el Congreso Nacional de Tenis, con 3 jornadas previstas para distintos actores: gestores, profesores y madres/padres. Personalidades como Juan Sebastián Verón (presidente de Estudiantes de La Plata), Gustavo Marcaccio (Director de la Rafa Nadal Academy), Javier Frana (capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF), Alejandro Cerúndolo (reconocido entrenador de tenis) y muchas otras serán parte dando conferencias sobre distintos temas de interés.

