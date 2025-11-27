La inversión de Cristiano Ronaldo que sorprendió al mundo del deporte: “Representa valores en los que creo”

Cristiano Ronaldo vsigue rompiendo redes en Arabia Saudita (REUTERS/Hamad I Mohammed de al Nassr)

Cristiano Ronaldo, una de las figuras más influyentes del deporte mundial, ha dado un paso decisivo fuera del fútbol al convertirse en accionista de WOW FC, la promotora española de artes marciales mixtas (MMA). El anuncio, realizado este jueves, marca un hito en la estrategia de expansión internacional de la compañía y promete transformar la proyección de las MMA en mercados clave como Europa, América Latina y Oriente Medio.

La incorporación de Ronaldo a WOW FC no se limita a una inversión simbólica. La promotora ha subrayado que el rol del futbolista portugués será “orgánico y activo”, con la intención de que su imagen y compromiso impulsen la expansión de las MMA y motiven tanto a deportistas como a aficionados. La llegada del delantero del Al-Nassr representa “un hito definitorio” para la empresa, que ya cuenta entre sus accionistas a Ilia Topuria, actual campeón de UFC y figura clave en el crecimiento de la organización.

Ronaldo ha explicado públicamente las razones que lo llevaron a sumarse a este proyecto. “Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación”, afirmó el futbolista.

El impacto potencial de la participación de Ronaldo en WOW FC se refleja en las cifras de crecimiento de la empresa. La promotora ha experimentado un aumento del 400% en la asistencia a sus eventos, con ventas de entradas que superan los 5.000 espectadores por función. Además, sus veladas llegan actualmente a más de 170 países.

Las reacciones de los protagonistas no se hicieron esperar. Arturo Guillén, CEO de WOW FC, calificó la llegada de Ronaldo como un momento histórico para la organización. “Cristiano es más que una súperestrella: es un símbolo de ambición y excelencia. Su confianza en nuestra misión valida todo lo que hemos construido”, declaró.

Por su parte, Ilia Topuria, campeón de UFC y accionista de WOW FC, subrayó la relevancia de la alianza: “Tener a Cristiano Ronaldo uniéndose a WOW FC es un momento poderoso para el deporte. Él representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas”, afirmó el luchador.

El atacante luso, de 41 años, amplió así su cartera de negocios, que incluye diferentes rubros. CR7 tiene inversiones que incluyen canales de televisión, medios digitales, hoteles, clínicas de trasplante de cabello y ropa interior. Además, en junio firmó con el Al Nassr el contrato “más lucrativo de la historia”, tal como fue bautizado.

El luchador Ilia Topuria es también accionista de la empresa (Europa Press)

El acuerdo, que lo vincula con el club saudí hasta los 42 años, incluye una suma total de al menos 492 millones de libras esterlinas durante dos años (676 millones de dólares), junto a diversos beneficios, bonificaciones y privilegios exclusivos.

El salario anual de Ronaldo asciende a 178 millones de libras (244.57 millones de dólares), lo que equivale a un ingreso diario cercano a las 488.000 libras (670 mil dólares). En términos semanales, la cifra alcanza 3,4 millones de libras (4.67 millones de dólares).

Al momento de rubricar el acuerdo, Ronaldo recibió un bono de firma de 24,5 millones de libras (33.66 millones de dólares). Si decide mantenerse en el club durante el segundo año, la cifra correspondiente a esta bonificación ascenderá a 38 millones de libras (52.21 millones de dólares).

El contrato incluye una participación del 15% en Al Nassr, valorada en aproximadamente 33 millones de libras (45.34 millones de dólares). Este componente transforma al futbolista no solo en una figura dentro del campo, sino también en un socio estratégico del club. Además, se han contemplado diversas bonificaciones: por cada gol convertido, Ronaldo recibe 80.000 libras (109.920 dólares), cifra que aumentará un 20% si ejerce la opción del segundo año. Por cada asistencia, el pago es de 40.000 libras (54.960 dólares), con el mismo incremento posible.

Si Al Nassr consigue el título de la Saudi Pro League, Ronaldo sumará un bono de 8 millones de libras (casi 11 millones de dólares). En caso de obtener la Bota de Oro del torneo, el premio será de cuatro millones adicionales. Si el equipo se clasifica a la Liga de Campeones de Asia y la gana, recibiría un monto de 6,5 millones de libras más (8.93 millones de dólares).

Ronaldo tiene acceso a acuerdos de patrocinio con nuevas empresas saudíes y compañías del mercado asiático, que podrían generar hasta 60 millones de libras (82.44 millones de dólares) durante la vigencia del contrato.

Vale recordar que Cristiano se convirtió en el primer jugador en superar el umbral de riqueza de los 1.000 millones de dólares (856 millones de euros), según el Bloomberg Billionaires Index.