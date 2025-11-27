La fuerte crítica de Gasly a Bortoleto por el choque en la largada del GP de Las Vegas

Gasly criticó a Bortoleto por el accidente en el GP de Las Vegas

Alpine tuvo un pésimo resultado en el Gran Premio de Las Vegas. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly sufrieron en la caótica largada, en la que ambos recibieron un golpe de un rival que derivó en importantes daños en su monoplaza. La decepción se acentuó en el caso del galo, quien había partido en la décima plaza y aspiraba a sumar puntos. Sin embargo, quedó envuelto en el accidente que provocó Gabriel Bortoleto, que cometió un grave error por el cual recibió una fuerte sanción. En la antesala del Gran Premio de Qatar, el experimentado francés criticó al brasileño por la maniobra.

El origen de la acción se encuentra en la primera curva del circuito callejero de Las Vegas, donde Bortoleto, con neumáticos duros y ubicado en la parte interior del trazado (que tenía menos agarre), frenó más tarde de lo habitual en un intento de adelantamiento. Esta maniobra provocó un choque con el Aston Martin de Lance Stroll, quien a su vez rozó el Alpine de Gasly.

“Para mí, fue un gran error de cálculo. Gabi ha tenido una muy buena temporada, pero a este nivel, eso no debería pasar”, aseguró Gasly en el Circuito Internacional de Lusail, según informó el portal especializado RacingNews365. Más allá de que el francés se mostró comprensivo con el rookie, dejó en claro que una falla de esa magnitud no debería producirse en la F1.

*El choque de Bortoleto a Stroll y Gasly en la largada del GP de Las Vegas

En esta misma línea, añadió que la acción del brasileño no solo afectó su propia carrera, sino también la de Stroll y la de otros pilotos que perdieron la oportunidad de sumar puntos: “No se equivocó ni por un par de metros, afectó la carrera de Stroll, mi carrera, y nunca queremos mirar los resultados, pero de alguna manera, le ha costado a un par de otros chicos oportunidades de ganar puntos”.

Gasly subrayó la gravedad de la maniobra al comparar la velocidad de entrada de Bortoleto con otras situaciones similares en la misma largada de Las Vegas: “No creo que fuera demasiado duro, porque no fue algo pequeño, como situaciones en las que frenas un poco más de la cuenta, como Liam (Lawson), por ejemplo. Pero si miras la velocidad a la que llegó por dentro, con Stroll o sin ningún coche, termina a kilómetros de distancia. Fue demasiado optimista”.

“En Las Vegas, habríamos peleado por el décimo puesto. Si hubiéramos estado ahí es cuestionable, pero definitivamente habríamos estado entre los 12 primeros. Fue otra oportunidad perdida para sumar puntos, pero así son las carreras, siempre pasa, y es una pena porque podría haber traído más emoción a mi sábado por la noche”, argumentó.

El enojo de Gasly perdura desde la misma carrera en Las Vegas, donde ya se había mostrado disconforme con la maniobra una vez finalizadas las 50 vueltas de la competición. “Nuestra carrera terminó hoy tras unos pocos cientos de metros y es una pena que no hayamos podido demostrar nuestro potencial. Gabriel fue demasiado optimista al entrar en la curva 1. Chocó contra Lance, que a su vez chocó contra mí y me hizo girar, rompiendo la parte trasera de mi coche y causando muchos daños. No ha sido una buena tarde para nosotros y estoy triste por todo el equipo”, comentó, según indicó Alpine.

Tras el toque y el trompo en la primera curva, Pierre Gasly tuvo serios problemas en el GP de Las Vegas (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La evaluación de los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) fue contundente: consideraron que el hecho de que la colisión ocurriera en la primera vuelta no constituía un atenuante. En su informe oficial, los comisarios señalaron que el piloto de Sauber “frenó extremadamente tarde” en una zona crítica del trazado, lo que incrementó la peligrosidad de la acción. Como resultado, Bortoleto deberá cumplir la penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida de la carrera principal en Qatar, sin importar su desempeño en la clasificación previa, y recibió dos puntos de sanción en su superlicencia, los primeros desde su llegada a la máxima categoría.

El propio Bortoleto asumió la responsabilidad del incidente ante los medios presentes en Las Vegas, reconociendo su error de cálculo. “Fue mi culpa. Calculé mal el agarre que tenía y dónde estaba en la pista. Cuando puse el coche en el lado izquierdo del Williams, ya era hora de frenar y lo hice como cinco metros tarde. No tenía ángulo para tomar la curva porque iba completamente por dentro y calculé mal la curva”, explicó el piloto brasileño. Tras la carrera, Gabriel acudió personalmente al hospitality de Aston Martin para disculparse con Stroll, quien aceptó el gesto y dio por cerrado el episodio.

Al mismo tiempo, la sanción impuesta a Bortoleto no solo representa un obstáculo para el piloto de Sauber, sino que también modifica el panorama para otros corredores en Qatar. La atención se centra en Franco Colapinto, quien podría beneficiarse directamente si logra una buena clasificación. Si el argentino queda a menos de cinco posiciones del brasileño en la sesión clasificatoria, avanzará automáticamente un lugar en la largada del domingo.