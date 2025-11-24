Sancionaron a otro piloto de F1 y deberá cumplir la pena en Qatar: cómo puede beneficiar a Colapinto

*El choque de Bortoleto a Stroll en la largada

El impacto de una sanción impuesta tras el Gran Premio de Las Vegas se hará sentir en la próxima cita de la Fórmula 1 en Qatar, donde la grilla de partida ya presenta modificaciones antes de que los autos salgan a pista. La penalización recae sobre Gabriel Bortoleto, piloto de Sauber, por su golpe a Lance Stroll (Aston Martin), en la última fecha.

El origen de esta medida se remonta a la primera curva del circuito norteamericano, donde Bortoleto protagonizó un incidente al intentar adelantar por el interior. El brasileño frenó más tarde de lo habitual, lo que desencadenó un choque múltiple que involucró, entre otros, al canadiense Lance Stroll de Aston Martin.

Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) evaluaron la maniobra y determinaron que el hecho de que ocurriera en la primera vuelta no constituía un atenuante. Por ese motivo, el piloto brasileño de 21 años deberá retroceder cinco posiciones en la largada de la carrera principal del domingo, independientemente de su desempeño en la clasificación de Losail.

Además de la penalización en la grilla, Bortoleto recibió dos puntos de sanción en su superlicencia, los primeros desde su debut en la máxima categoría en esta temporada.

Franco Colapinto podría beneficiarse en Qatar por la sanción a Gabriel Bortoleto (REUTERS/Amanda Perobelli)

La decisión de los comisarios fue categórica: consideraron que el piloto de Sauber “frenó extremadamente tarde” en una zona crítica del trazado, lo que agravó la peligrosidad de la acción. Esta apreciación quedó reflejada tanto en el informe oficial como en la sanción aplicada, que afectará directamente el desarrollo del Gran Premio de Qatar.

Bortoleto, por su parte, asumió la responsabilidad del incidente ante los medios. “Fue mi culpa. Calculé mal el agarre que tenía y dónde estaba en la pista. Cuando puse el coche en el lado izquierdo del Williams, ya era hora de frenar y lo hice como cinco metros tarde. No tenía ángulo para tomar la curva porque iba completamente por dentro y calculé mal la curva”, explicó el piloto brasileño. Tras la competencia, Bortoleto se dirigió personalmente al hospitality de Aston Martin para pedirle disculpas Stroll, en un gesto que buscó reparar el daño ocasionado. El canadiense aceptó las disculpas del brasileño y todo quedó arreglado entre los pilotos.

La sanción no solo afecta a Bortoleto, sino que también abre nuevas posibilidades para otros competidores. La atención se centra en Franco Colapinto, ya que una buena clasificación del argentino podría situarlo por delante del piloto de Sauber. Si Colapinto queda a menos de cinco posiciones de Bortoleto en la clasificación, automáticamente avanzará un lugar en la largada del domingo, lo que podría modificar el desarrollo de la carrera.

Este escenario evidencia que las consecuencias del Gran Premio de Las Vegas continúan influyendo en la definición del calendario. El paso por Qatar se presenta como una oportunidad tanto para quienes buscan recuperarse de errores recientes como para aquellos que aspiran a cerrar la temporada con un resultado destacado.

Restan dos fechas para terminar la temporada: este fin de semana en Qatar y el siguiente en Abu Dhabi.