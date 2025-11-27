La advertencia desde el Bayer Leverkusen en medio de las dudas sobre el futuro del Diablito Echeverri y los rumores sobre River Plate: “Hablaremos de su situación”

El Diablito Echeverri podría emigrar del Bayer Leverkusen ante la falta de minutos (@bayer04_es)

La situación de Claudio Diablito Echeverri en el Bayer Leverkusen continúa generando expectativas e incertidumbre, en medio de rumores que lo vinculan con un regreso anticipado a River Plate. En este contexto, Simon Rolfes, director general del club alemán, salió a aclarar el panorama .

Rolfes sostuvo que el diálogo con el Manchester City, club propietario del pase del futbolista, es fluido y constante. “Mantengo un contacto frecuente con el City; tenemos una muy buena relación. Por eso no solo hablamos de este tema en torno a este partido en particular”, expresó el dirigente del Leverkusen de acuerdo con medios alemanes como Kicker o Bild. En este sentido, remarcó: “Por supuesto, todos esperábamos que jugara más y se recuperara más rápido tras su lesión del verano. Hablaremos de su situación. Pero sigue abierta. Claudio está con nosotros por ahora. Esa es la situación. Y no hay motivo para tomar una decisión al respecto ahora mismo”.

La reciente recuperación física del Diablito no ha cambiado su estatus dentro del equipo alemán. El club y el futbolista siguen analizando alternativas, aunque Rolfes fue enfático en señalar que “la situación sigue abierta”, dejando en claro la inexistencia de una decisión tomada sobre su futuro a corto plazo.

La posibilidad de que Echeverri retorne antes a River Plate se potenció en las últimas semanas por su escasa participación en el primer equipo del Leverkusen, sumando apenas 240 minutos distribuidos en ocho partidos oficiales (cuatro en la Bundesliga y cuatro en la Champions League). Por ejemplo, el jugador fue suplente y no sumó minutos en los últimos dos encuentros de su equipo: victoria por 3-1 en Wolfsburgo por el torneo local y el duelo ante su ex club, el Manchester City, por la competencia europea.

Pese a su limitada continuidad, Echeverri sí fue titular frente a rivales de peso incluyendo al Bayern Múnich, el PSG y el Benfica, lo que evidencia que el entrenador danés del Leverkusen, Kasper Hjulmand, aún lo considera dentro de su esquema. “Claudio juega un papel en mis planes”, manifestó Hjulmand en conferencia de prensa, disipando versiones sobre un posible desinterés deportivo, una declaración publicada por Bild en la previa al choque contra los Ciudadanos.

La fuerte crítica de Guardiola contra el representante del Diablito Echeverri

El futuro del Diablito también se encuentra bajo revisión en el Manchester City, donde Pep Guardiola expresó su deseo de que el jugador tenga protagonismo, aunque deslizó cierto fastidio por los rumores y las especulaciones. “Me encantaría que tuviera muchos minutos; ese siempre es el objetivo. Es un futbolista muy valorado aquí”, declaró el técnico español. Sobre la falta de comunicación directa con el joven jugador, precisó: “No he hablado con él. Estoy seguro de que su agente lo sabe todo”. Consultado por la prensa sobre la posibilidad de que Echeverri regrese en el mercado de invierno, Guardiola respondió con contundencia: “Esa es una pregunta para su maravilloso agente”..

El propio agente de Echeverri cobró relevancia en las últimas semanas luego de que Quique Carcel, director deportivo del Girona FC, revelara públicamente lo cerca que estuvo el club de quedarse con el talentoso mediocampista argentino. “Creo que quería venir con nosotros, y era su agente quien buscaba otra oportunidad. Tenemos que respetarlo”, afirmó Carcel.

Echeverri llegó al Bayer Leverkusen en calidad de cedido desde el Manchester City, con un préstamo sin opción de compra, que termina en 2026. Pese a las expectativas, no logró consolidarse como pieza clave del elenco alemán. Esta situación reactivó versiones periodísticas sobre un interés de River Plate por repatriarlo, así como también de la Roma italiana, según detalló Bild.

Vale recordar el entusiasmo con el que arribó el Diablito a la Bundesliga. “Quiero jugar mucho aquí y convertirme en un jugador aún mejor semana tras semana. Muchos jóvenes profesionales ya han dado el salto a la cima del mundo en el Bayer Leverkusen. El año que viene también quiero seguir ese camino”, manifestó en su presentación en el club.