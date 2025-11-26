Nuevo capítulo del escándalo de una figura de Inglaterra con Los Pumas: la provocadora frase contra Felipe Contepomi

Felipe Contepomi y Tom Curry tuvieron un encontronazo luego del partido entre Los Pumas e Inglaterra que obligó a una investigación de la Six Nation

Un nuevo capítulo se sumó al escándalo entre el técnico de Los Pumas, Felipe Contepomi, y el jugador del seleccionado de Inglaterra Tom Curry tras el partido de rugby que el combinado local le ganó 27-23 a la Argentina en Twickenham. Luego de las acusaciones del entrenador contra una de las figuras de La Rosa por una agresión camino a los vestuarios que derivó en una investigación de las Seis Naciones, el director ejecutivo de la Rugby Football Union (RFU) dio su punto de vista y otros dos jugadores británicos salieron al cruce.

“Sabemos que Argentina envió una carta al Seis Naciones. Estamos cooperando plenamente con la entidad para revisar cualquier conversación que sea necesaria. Así que no sería apropiado hablar de ese proceso ahora. Respaldamos plenamente a Tom (Curry). Sabemos que tiene un carácter impecable, valores muy elevados y lo respetamos muchísimo, así que seguiremos ese proceso”, expresó Bill Sweeney, titular del RFU, al medio Sky Sports.

La controversia con el forward del seleccionado inglés comenzó durante el partido, ya que Curry derribó sin pelota al argentino Juan Cruz Mallía con un tackle a destiempo en el minuto 75 de partido. Esta acción terminó lesionando de gravedad en la rodilla derecha al cordobés de 29 años, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior. Una vez finalizado el cotejo, Contepomi bajó del palco para protestar dicha acción, mientras se desataban las discusiones entre los protagonistas, concluyendo con el golpe que recibió el técnico de Los Pumas de parte del británico.

Sobre este acontecimiento en el final del encuentro, Sweeney opinó: “Es algo que casi nunca ocurre. El rugby es un deporte de contacto, las emociones están a flor de piel. Fue un final muy reñido”. Y le sumó: “Puedo mencionar que los argentinos se sintieron decepcionados por no haber podido cerrar el partido y nosotros estábamos encantados de haberlo hecho. No sucede muy a menudo. No queremos que sucedan estas cosas, pero es un deporte emocionalmente duro”.

Felipe Contepomi contó que un jugador de Inglaterra lo agredió

Pero además del directivo, otras dos ex figuras de Inglaterra dieron su punto de vista de los hechos tras vencer a Los Pumas y cargaron contra Felipe Contepomi. “Para ser honesto, lo que ha dicho, me parece un montón de tonterías”, dijo Ben Youngs en el podcast For the Love of Rugby. Más tarde, se refirió a la jugada en la que Curry derribó a Mallía, provocándole la lesión: “No entiendo todo ese asunto del acoso. Todo el rugby se basa básicamente en intimidarse mutuamente, porque hay que ganar impulso, ganar choques. Básicamente, hay que tacklear al oponente y tirarlo hasta que se rinda. Atrapó a alguien. Qué mala suerte que el tipo se lastimara. No hubo mala intención”.

“Llegó tarde, pero no fue sucio. Estaba comprometido. No apuntó a la parte inferior de la pierna ni nada por el estilo. Está haciendo lo que hace cualquier tercera línea: perseguir, presionar y acosar", comentó el jugador con más presencias en La Rosa. En tanto que Dan Cole completó: “La intención de Curry no era lesionar al tipo. No es ilegal. No es sucio. Creo que es un poco de envidia. Parece mucho ruido y pocas nueces. Si yo fuera Felipe Contepomi, probablemente me molestaría perder”.

Según la reconstrucción de los hechos ocurridos el pasado domingo 24 de noviembre, Contepomi relató que, tras el encuentro, Curry lo abordó en el túnel y tuvo un contacto físico contra él que describió como un “pequeño golpe”. El entrenador argentino detalló que el jugador inglés, al cruzarse con él, lo empujó o le dio un manotazo en el pecho, en medio de un intercambio verbal tenso. “Y sobre Curry, déjenme decir: no es solo eso, porque probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Pero salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años y el 27”, expresó el DT de Los Pumas, quien además aclaró que no se trató de un golpe en sentido estricto, sino de un gesto físico que consideró inapropiado en el contexto profesional.

*La lesión de Juan Cruz Mallía luego del tackle de Tom Curry

El periódico británico The Guardian confirmó este miércoles que la Rugby Football Union (RFU) de Inglaterra recibió el pedido formal de entregar las grabaciones del circuito cerrado de cámaras del túnel de acceso al campo de juego luego de una denuncia de Argentina. El material solicitado incluye registros perimetrales que no forman parte de la transmisión oficial, con el objetivo de esclarecer la naturaleza del incidente. La entrega de estos videos podría determinar si las imágenes coinciden con la versión de Contepomi y, en consecuencia, si Curry debe enfrentar una sanción disciplinaria por parte de World Rugby. Además, la RFU podría recibir un apercibimiento de Six Nations, organizador de la Autumn Nations Series, si se comprueba alguna irregularidad en la gestión del incidente.

El futuro inmediato de Curry y de la RFU depende de la claridad de las imágenes y de la evaluación que realicen las autoridades disciplinarias. Si se confirma la agresión, el jugador inglés podría ser suspendido, mientras que la unión inglesa se expondría a sanciones institucionales, detalló el medio europeo.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Steve Borthwick, entrenador de Inglaterra, reconoció estar al tanto del encontronazo entre una de sus figuras y el plantel argentino, aunque afirmó no haberlo presenciado. “Soy plenamente consciente de que hubo un incidente. No lo vi, no estaba allí, en ese momento me encontraba en el vestuario. Soy consciente de ello. No me gustaría que un incidente como ese fuera el centro de atención de lo que fue un partido difícil y duro en el que se enfrentaron dos equipos. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto”, señaló el técnico de La Rosa, quien además defendió al ala: “Cualquiera en esta sala que haya tenido algún contacto con él sabe que su carácter es impecable. Es un fantástico compañero de equipo y un tipo respetuoso. Creo que el carácter de Tom Curry es incuestionable”.