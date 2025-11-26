Deportes

La inesperada declaración del Cholo Simeone sobre su futuro antes del duelo por Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter

El entrenador argentino lleva 12 temporadas en el Colchonero y tiene contrato vigente hasta 2027

Simeone llegó a dos finales
Simeone llegó a dos finales de Champions con el Atleti y busca revancha (REUTERS/Susana Vera)

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó en la conferencia de prensa previa al partido de la quinta fecha de la Champions League su deseo de dirigir al Inter de Milán en algún momento de su carrera. La declaración, realizada en el estadio Metropolitano antes del enfrentamiento entre el conjunto español y el club italiano, generó repercusión tanto en España como en Italia, debido a la relevancia de ambos equipos y al pasado del técnico argentino como jugador del Neroazzurro.

“No estoy seguro, porque no depende de mí, pero en mi camino de entrenador que tendré sí que me imagino un periodo dentro del Inter”, aceptó el Cholo, de 55 años.

El contexto de estas declaraciones estuvo marcado por la expectativa del duelo entre Atlético de Madrid e Inter de Milán, correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. El partido, programado para este miércoles en Madrid, representa un desafío clave para ambos equipos en la competición europea. Durante la conferencia, Simeone fue consultado sobre la posibilidad de asumir en el futuro la dirección técnica del club italiano, donde jugó entre 1997 y 1999, y reconoció su afinidad con la institución.

En su análisis previo al partido, Simeone elogió el presente del Inter y destacó la calidad del plantel dirigido por Christian Chivu. “El Inter es un equipo que juega muy bien, con personalidad, que tiene claro el patrón de ataque que posee, sobre todo. Tiene una plantilla increíble”, afirmó. Además, valoró la capacidad del Inter para competir tanto en la liga italiana como en la Champions League, señalando: “Es un equipo fuertísimo, un candidato a ganar la liga en Italia y en la Champions a competir como lo viene haciendo”.

En cuanto a la situación actual del Atlético de Madrid, luego de que el presidente del club, Enrique Cerezo, estableciera como objetivo la obtención de un título en la temporada 2025/26. Simeone respondió con determinación: “Yo siempre fui una persona que, cuando tengo gente superior que me pide cosas, intento siempre acercarme a lograr esos objetivos y no cambiaré. Seguiremos buscando, si ellos piden eso, para acercarnos a lo que ellos necesitan”. El equipo madrileño, tras un inicio de campaña complicado, logró estabilizar su rendimiento y acumula cinco victorias consecutivas en La Liga, ubicándose en la cuarta posición con 28 puntos, a cuatro del líder, el Real Madrid.

En la Champions League, el Atleti ya enfrentó a rivales de peso como Liverpool y Arsenal, con resultados adversos en ambos encuentros: aparece vigésimo con seis puntos, en zona de playoffs. El Inter, en tanto, surge tercero solo por diferencia de gol, ostenta puntaje ideal (12) y apuesta a mantenerse en la cima.

¿Cuándo podría darse la aventura del Cholo en Milán? Vale recordar que el DT argentino tiene contrato vigente con el elenco de Madrid hasta 2027. Lleva 12 años en el banco de suplentes y acumula ocho títulos y dos finales de Champions. Hoy, con un plantel que ostenta figuras como los campeones del mundo Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada y Antoine Griezmann, Simeone va por la revancha. Y se probará ante el Neroazzurro, un viejo conocido.

