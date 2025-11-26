La familia Neymar compró la marca Pelé: la millonaria cifra que pagó

Neymar y Pelé: dos productos del Santos

La familia Neymar concretó la adquisición de la marca Pelé a través de la empresa NR Sports, propiedad de Neymar Santos Sr., en una operación que devuelve a Brasil los derechos de nombre, imagen y explotación comercial del legendario futbolista tras más de una década bajo control extranjero. El anuncio se realizó en el Museo Pelé de Santos, donde se detalló que la transacción, gestionada por la compañía del padre de Neymar Jr., se cerró por un monto cercano a los USD 18 millones, según cifras manejadas por medios locales.

Durante la ceremonia, Neymar Santos Sr. expresó el significado de la operación para su familia y para el país: “Estamos orgullosos de alcanzar este hito. Creo que es una marca muy fuerte. Queremos realzar su identidad y traerla al presente”. El empresario subrayó el valor simbólico del regreso de la marca a manos brasileñas: “Devolver su marca a Brasil es regresar un pedazo de nuestra propia identidad”.

Flavia Christina Kurtz Nascimento, hija de Pelé, participó en el acto y compartió la emoción de la familia: “No hay palabras para describir la emoción de recuperar una marca que es alma, humanidad, amor. No tiene precio... como su hija, me siento honrada y feliz”. Por su parte, NR Sports calificó la adquisición como una “repatriación” de “uno de los mayores símbolos en la historia del deporte mundial” y destacó que “representa un paso decisivo hacia la preservación, expansión y enriquecimiento del legado del Rey del Fútbol”.

La operación incluye el control total de los derechos relacionados con el nombre, la imagen, la colección histórica y los usos comerciales asociados a Pelé. El acuerdo contempla la gestión global, el licenciamiento y la protección de la marca, así como la explotación de imágenes icónicas y la firma del futbolista. Entre los planes inmediatos, NR Sports prevé el desarrollo de nuevas estrategias de activación digital, la creación de plataformas y la exploración de licencias de productos a nivel mundial. Además, se anticipan alianzas con el Santos —el club donde Pelé forjó su leyenda y donde actualmente milita Neymar Jr.— y con la selección brasileña, con el objetivo de ampliar la influencia de la marca en el ámbito deportivo y cultural.

La historia de la marca Pelé refleja su valor simbólico y comercial. Tras haber sido vendida por primera vez en 2005 a la empresa brasileña Prime, la marca pasó en 2012 a manos de la agencia estadounidense Sport 10, dirigida por el británico Paul Kemsley. Durante más de una década, la gestión extranjera limitó la explotación de la imagen de Pelé, centrada principalmente en apariciones puntuales y negocios como una tienda en Times Square, Nueva York. El retorno de la marca a Brasil es percibido como un acto de recuperación de identidad nacional y una oportunidad para revitalizar su presencia global.

El valor de la marca Pelé, aunque medible en términos de licencias y presencia digital —la cuenta de Instagram del ídolo suma 17,7 millones de seguidores y un crecimiento mensual sostenido—, se considera un patrimonio cultural global cuyo impacto va más allá de las cifras. Vale recordar que O Rey y Neymar son productos de las Divisiones Inferiores del Santos, además de figuras de la selección de Brasil. El ex atacante obtuvo tres Copas del Mundo, mientras Ney, de 33 años, lucha con su físico para intentar ponerse a punto para estar disponible para el Mundial 2026. En las últimas horas, sufrió una lesión en el menisco de la rodilla izquierda, que lo dejará fuera de acción hasta el próximo año, justo cuando el Peixe batalla por mantener la categoría en el Brasileirao.