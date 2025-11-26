Deportes

El futbolista más longevo de Primera División anunció su retiro: “Llegó ese maldito momento”

El arquero Jorge Carranza colgó los guantes tras mantener la categoría con Aldosivi. Se quedó con el récord en la élite: jugó con 44 años y 192 días y superó al Loco Gatti

Guardar
Carranza, con el buzo de
Carranza, con el buzo de Aldosivi

Jorge Carranza anunció su retiro del fútbol profesional tras lograr la permanencia de Aldosivi en la Primera División y convertirse en el jugador más longevo en disputar un partido oficial en la máxima categoría del país. El arquero alcanzó los 44 años y 192 días en su último encuentro, cerrando una carrera marcada por récords, ascensos y un fuerte vínculo con los hinchas y los equipos en los que atajó.

El anuncio de Carranza se produjo pocos días después de la salvación del Tiburón, club en el que fue figura tanto en el ascenso como en la reciente permanencia. El arquero cordobés comunicó su decisión a través de un mensaje en redes sociales, acompañado de una fotografía junto a su hijo. En su mensaje, expresó: “Llegó ese maldito momento”, una frase que refleja la dificultad de alejarse definitivamente de las canchas tras más de dos décadas de trayectoria.

El récord de longevidad de Carranza se consolidó el 1° de junio, cuando superó la marca histórica de Hugo Orlando Gatti al disputar un partido de Primera División con 44 años y 25 días. Su última actuación extendió esa cifra hasta los 44 años y 192 días, estableciendo un nuevo hito en el fútbol argentino.

A lo largo de su carrera, Carranza defendió los colores de varios clubes, entre ellos Instituto de Córdoba, Godoy Cruz, Atlético de Rafaela, Ferro, Colón y Correcaminos de México, aunque su huella más profunda quedó en Instituto y Aldosivi. Fue protagonista de dos ascensos con la Gloria (2004 y 2022), club al que definió como su “gran amor en este plano”. En Aldosivi fue figura en el salto a la élite de 2024 y pieza clave en la permanencia lograda en la última fecha frente a San Martín de San Juan. Su liderazgo y compromiso lo convirtieron en capitán y referente, respetado por compañeros, técnicos y dirigentes.

“Gracias Instituto, mi gran amor en este plano, gracias por formarme. Hiciste de mí un luchador que sobrevivió veintitantos años en un juego de talentosos”. También dedicó palabras a quienes lo acompañaron en su recorrido: “Gracias a cada una de las personas que se cruzaron en este camino, a cada club que confió en mí, a todos mis compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, periodistas... en fin, a todos en el medio. Pero, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, que acompañan incondicionalmente a sus equipos”. En el cierre de su comunicado, Carranza reservó un mensaje especial para Aldosivi: “Gracias, Tiburón. Ocuparán un lugar especial en mi corazón”.

La reacción de los clubes y el entorno futbolístico no se hizo esperar. Aldosivi, a través de sus redes sociales, despidió a Carranza con un mensaje en el que lo definió como “referente, líder dentro y fuera de la cancha, nuestro capitán, nuestro arquero campeón”. El club agradeció su entrega y liderazgo, destacando que “no solo cuidaste el arco, también defendiste los colores, la identidad y el orgullo de nuestro club”.

En cuanto a su futuro, aunque el entrenador Guillermo Farré había manifestado interés en contar con Carranza para la próxima temporada, el propio arquero optó por retirarse en un momento de plenitud, tras cumplir los objetivos y con la satisfacción del deber cumplido. El medio sugiere que no pasará mucho tiempo antes de que Carranza regrese al fútbol, posiblemente en una nueva función fuera del campo de juego, manteniendo su vínculo con el deporte que marcó su vida.

Temas Relacionados

Jorge CarranzaAldosivideportes-argentina

Últimas Noticias

La suma que Agustín Almendra tendrá que pagarle a Boca Juniors por un adelanto que le habían dado cuando era jugador jugador del club

Así lo dictó la Justicia tras comprobar que no se trataba de un “bono especial” tal como declaró el futbolista

La suma que Agustín Almendra

Sorpresa en la Fórmula 1 por la decisión de Aston Martin en medio de los rumores de un posible arribo de Christian Horner como jefe del equipo

La escudería confirmó que el “cerebro” de la Máxima, Adrian Newey, pasará a ocupar el puesto de Andy Cowell

Sorpresa en la Fórmula 1

Marco Antonio Solís estuvo en la Bombonera y después le cumplió el sueño a la madre de Riquelme

El cantante mexicano presenció el partido entre Boca y Talleres. Luego recibió en uno de sus shows a la mamá del presidente xeneize

Marco Antonio Solís estuvo en

Nuevo capítulo del escándalo de una figura de Inglaterra con Los Pumas: la provocadora frase contra Felipe Contepomi

Luego del episodio que involucró al argentino y a Tom Curry, dos ex figuras del rugby inglés criticaron al entrenador

Nuevo capítulo del escándalo de

Boca Juniors y River Plate se desmarcaron de la decisión de la AFA de otorgarle un título a Rosario Central

Desde el Xeneize y el Millonario desestimaron haber sido los responsables de proponer que el club rosarino ganara un trofeo oficial

Boca Juniors y River Plate
DEPORTES
Marco Antonio Solís estuvo en

Marco Antonio Solís estuvo en la Bombonera y después le cumplió el sueño a la madre de Riquelme

Nuevo capítulo del escándalo de una figura de Inglaterra con Los Pumas: la provocadora frase contra Felipe Contepomi

Boca Juniors y River Plate se desmarcaron de la decisión de la AFA de otorgarle un título a Rosario Central

Los hinchas del Nápoli recordaron a Maradona a cinco años de su muerte y Conte le dedicó el triunfo

El crudo relato de un subcampeón con Argentina en 2014 sobre el dolor que vivió tras el retiro: “Estaba en un pozo”

TELESHOW
Dalma Maradona contó por qué

Dalma Maradona contó por qué se siente identificada con un personaje de Envidiosa: “A mí me re costó”

La hija de Maru Botana armó su lista de condiciones para enamorarse de alguien y sorprendió con sus respuestas

El sorpresivo anuncio de Miranda! que despertó rumores de separación: “Último show hasta 2027″

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

Flor Regidor respondió a las críticas luego de hacerse a una cirugía estética: “Estoy dolida y cansada”

INFOBAE AMÉRICA

Emmanuel Macron viajará a China

Emmanuel Macron viajará a China en diciembre para una visita de Estado clave en medio de las tensiones con Xi Jinping

Lula afirmó que la condena a Bolsonaro por intento de golpe es “una lección de democracia” para Brasil y el mundo

La Bolsa de París encabezó una buena jornada para las acciones europeas

Evo Morales y dirigentes cocaleros pidieron una reunión al presidente Rodrigo Paz para discutir demandas sindicales

La pobreza en Latinoamérica alcanzó su nivel más bajo desde que existen registros