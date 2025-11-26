El futbolista más longevo de Primera División anunció su retiro: “Llegó ese maldito momento”

Carranza, con el buzo de Aldosivi

Jorge Carranza anunció su retiro del fútbol profesional tras lograr la permanencia de Aldosivi en la Primera División y convertirse en el jugador más longevo en disputar un partido oficial en la máxima categoría del país. El arquero alcanzó los 44 años y 192 días en su último encuentro, cerrando una carrera marcada por récords, ascensos y un fuerte vínculo con los hinchas y los equipos en los que atajó.

El anuncio de Carranza se produjo pocos días después de la salvación del Tiburón, club en el que fue figura tanto en el ascenso como en la reciente permanencia. El arquero cordobés comunicó su decisión a través de un mensaje en redes sociales, acompañado de una fotografía junto a su hijo. En su mensaje, expresó: “Llegó ese maldito momento”, una frase que refleja la dificultad de alejarse definitivamente de las canchas tras más de dos décadas de trayectoria.

El récord de longevidad de Carranza se consolidó el 1° de junio, cuando superó la marca histórica de Hugo Orlando Gatti al disputar un partido de Primera División con 44 años y 25 días. Su última actuación extendió esa cifra hasta los 44 años y 192 días, estableciendo un nuevo hito en el fútbol argentino.

A lo largo de su carrera, Carranza defendió los colores de varios clubes, entre ellos Instituto de Córdoba, Godoy Cruz, Atlético de Rafaela, Ferro, Colón y Correcaminos de México, aunque su huella más profunda quedó en Instituto y Aldosivi. Fue protagonista de dos ascensos con la Gloria (2004 y 2022), club al que definió como su “gran amor en este plano”. En Aldosivi fue figura en el salto a la élite de 2024 y pieza clave en la permanencia lograda en la última fecha frente a San Martín de San Juan. Su liderazgo y compromiso lo convirtieron en capitán y referente, respetado por compañeros, técnicos y dirigentes.

“Gracias Instituto, mi gran amor en este plano, gracias por formarme. Hiciste de mí un luchador que sobrevivió veintitantos años en un juego de talentosos”. También dedicó palabras a quienes lo acompañaron en su recorrido: “Gracias a cada una de las personas que se cruzaron en este camino, a cada club que confió en mí, a todos mis compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, periodistas... en fin, a todos en el medio. Pero, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, que acompañan incondicionalmente a sus equipos”. En el cierre de su comunicado, Carranza reservó un mensaje especial para Aldosivi: “Gracias, Tiburón. Ocuparán un lugar especial en mi corazón”.

La reacción de los clubes y el entorno futbolístico no se hizo esperar. Aldosivi, a través de sus redes sociales, despidió a Carranza con un mensaje en el que lo definió como “referente, líder dentro y fuera de la cancha, nuestro capitán, nuestro arquero campeón”. El club agradeció su entrega y liderazgo, destacando que “no solo cuidaste el arco, también defendiste los colores, la identidad y el orgullo de nuestro club”.

En cuanto a su futuro, aunque el entrenador Guillermo Farré había manifestado interés en contar con Carranza para la próxima temporada, el propio arquero optó por retirarse en un momento de plenitud, tras cumplir los objetivos y con la satisfacción del deber cumplido. El medio sugiere que no pasará mucho tiempo antes de que Carranza regrese al fútbol, posiblemente en una nueva función fuera del campo de juego, manteniendo su vínculo con el deporte que marcó su vida.