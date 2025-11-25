Los mejores memes de la eliminación de River ante Racing: desde Gallardo, Galarza y Portillo a Costas, Santiago Sosa y Martirena

Racing Club avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 tras vencer 3-2 a River Plate en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, en un encuentro que se definió en el último minuto. Un gol del uruguayo Martirena selló la clasificación de La Academia, que ahora espera rival del cruce entre Lanús y Tigre.

El desarrollo del partido fue cambiante y mantuvo la tensión hasta el final. Racing abrió el marcador con un cabezazo de Santiago Solari, pero River Plate igualó gracias a una jugada de Driussi y la definición del juvenil Ian Subiabre. Apenas dos minutos después, el colombiano Juan Fernando Quintero puso en ventaja al equipo visitante. La igualdad llegó a quince minutos del cierre, cuando un remate de Adrián Fernández desviado por un defensor de River terminó en gol en propia puerta.

La definición se concretó en el minuto 48 del segundo tiempo, cuando Martirena aprovechó un error defensivo tras varios remates bloqueados en el área y marcó el tanto decisivo. Con esta derrota, River Plate quedó eliminado y ahora depende de que Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús se consagren campeones para poder acceder a la Copa Libertadores 2026.

Los memes estallaron con la eliminación de River y el principal apuntado fue Marcelo Gallardo. También los ingresos de Portillo y Galarza Fonda, que tuvieron incidencia directa en la derrota. Por el lado de Racing, Costas, Martirena y Sosa, fueron los destacados.

LOS MEJORES MEMES QUE DEJÓ LA CLASIFICACIÓN DE RACING ANTE RIVER: