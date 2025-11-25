La historia de amor que sacude al fútbol europeo: inminente casamiento entre una ex figura de la Premier y una famosa actriz erótica

Nicolás Pepé y Teanna Trump

La vida privada de Nicolas Pépé cobró un nuevo protagonismo tras conocerse que el futbolista del Villarreal estaría considerando formalizar su relación con la actriz para adultos Teanna Trump, y habría casamiento en puerta.

Según informó el medio turco Kuzey Ekspres, la pareja, que inició su vínculo hace un año y medio, podría estar a punto de comprometerse, lo que generó un intenso debate en Turquía, país donde el jugador militó en el Trabzonspor.

El futbolista marfileño estaría meditando pedirle matrimonio a Trump, consolidando así una relación que comenzó como un flechazo y que, con el paso del tiempo, se fortaleció de manera evidente y formal.

El posible compromiso entre Pépé y Trump representa un giro significativo en la trayectoria personal del delantero, quien comparte la misma edad que la actriz, 30 años. La noticia sorprendió a los aficionados turcos, quienes han seguido de cerca la evolución de esta relación desde sus inicios. Cabe recordar que el delantero jugó en aquel país en la temporada 2023/2024.

La transformación de Teanna Trump en el último año y medio fue notoria, de acuerdo con las fuentes citadas por el medio turco. La actriz, cuyo nombre real es Keanna Nichele Jones, experimentó un cambio en sus intereses y rutinas desde que comenzó a salir con Pépé.

“El fútbol le interesa mucho más. Teanna ahora asiste con entusiasmo a los partidos de Nicolas e incluso ve partidos en los que él no juega. Ella piensa que es increíblemente emocionante”, recogió el mencionado portal. Esta nueva faceta de Trump llamó la atención tanto de seguidores como de la prensa, que destacan su implicación en la carrera deportiva del futbolista.

Con una trayectoria de once años en la industria del cine para adultos, Trump se consolidó como una figura reconocida en plataformas como OnlyFans, donde suma más de 1.300.000 seguidores en Instagram. No obstante, recientes declaraciones atribuidas a Pépé por el medio turco sugieren que la actriz podría estar considerando un cambio radical en su vida profesional: “Se jubilará y se convertirá en una mujer de su propio hogar”, habría afirmado el jugador al citado medio. Este posible retiro de la industria generó especulaciones sobre el futuro de Trump y su papel en la vida familiar junto a Pépé.

El contexto sentimental de Pépé añade otra dimensión a la noticia. De confirmarse el enlace, sería el segundo matrimonio para el futbolista. Su primera unión fue con la influencer francesa Fanny B, con quien contrajo matrimonio en 2017 y tuvo dos hijos. Esta relación concluyó en 2024, coincidiendo con el inicio de su romance con Trump. Fuentes cercanas al entorno del jugador, consultadas por medios turcos, aseguraron: “Es el amor de su vida”.

Pépé se inició en el fútbol francés donde jugó en el Angers S. C. O., U. S. Orléans, Lille y Niza. También jugó una temporada en el Arsenal de Inglaterra y tras la mencionada etapa en Turquía se incorporó al Villarreal el año pasado.

“Gané títulos (FA Cup y Community Shield) con este gran club, así que no fue una mala experiencia. Todavía recuerdo las cosas buenas. El capítulo del Arsenal, no diré que haya quedado atrás. Es sobre todo algo que llevaré conmigo hasta el final de mi carrera. En ese momento, tuve una discusión con Unai Emery que duró casi una hora. Me explicó cómo quería que encajara en el equipo y, obviamente, me convenció”, explicó Pépé el día que se marchó de Londres. A esto, agregó: “Sinceramente, ya he pasado página. No tengo rencor. Francamente, le deseo lo mejor a Mikel Arteta”.

La posible boda entre Pepé y Trump, así como el giro en la vida de la actriz, continúan generando expectación tanto en el ámbito deportivo como en el mediático, especialmente en Turquía, donde la historia adquirió una notable repercusión.

