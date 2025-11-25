Del simbólico homenaje en La Bombonera a una conmovedora frase: el recuerdo del fútbol argentino para Maradona a 5 años de su muerte

Posteos de Boca Juniors y la Selección en homenaje a Maradona

La cuenta oficial de Diego Armando Maradona en Instagram volvió a la actividad con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento, generando una ola de reacciones entre sus seguidores. El mensaje compartido en la red social incluyó una imagen en blanco y negro de Maradona vestido con esmoquin, evocando su presencia durante el Mundial de Sudáfrica 2010. La publicación estuvo acompañada por una cita de la canción “Como la cigarra”, interpretada por Mercedes Sosa: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, sigo aquí, resucitando”. Esta frase, cargada de simbolismo, fue elegida para resaltar la vigencia del ídolo en la memoria colectiva, a pesar de su ausencia física.

La publicación recibió una avalancha de comentarios de admiradores que aprovecharon la ocasión para expresar su cariño y nostalgia. Entre los mensajes destacados, se leyeron frases como: “Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando… Te amamos, Diego. Cada día más”, así como otros testimonios de afecto: “Te voy a amar y extrañar toda la vida”, “Se fue físicamente, pero vive eternamente con nosotros, se te extraña todos los días Pelusa. El más humano de los dioses” y “Me acuerdo de vos todos los días… Los 25 de noviembre quisiera que no existieran, para no recordar ese momento nunca. Y seguir pensando que fue una pesadilla. Te quiero hasta el final, Pelusa”.

Esta no fue la única muestra de afecto para el Diez, que principalmente fue recordado por los clubes con los que se identificó. Boca Juniors le dedicó un par de homenajes en video: uno de ellos fue de las banderas que desplegó La 12 en el último partido ante Talleres de Córdoba, en la Bombonera, por el Torneo Clausura. Desde la cuenta de la selección argentina también armaron un editado con imágenes incónicas con el “cinco”, en relación a la cantidad de años que transcurrieron desde su fallecimiento. Argentinos Juniors, Newell’s, San Lorenzo, Napoli, Lanús, la Liga Profesional y la Conmebol también le dedicaron un espacio en sus cuentas oficiales.

El club que vio nacer a Maradona en la Primera División argentina, Argentinos Juniors, fue uno de los primeros en rendirle tributo. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la institución de La Paternal compartió un video que inicia con la imagen de la tribuna que lleva el número “10” y la voz de Maradona diciendo: “Espere tanto este partido y ya se terminó”. La publicación, acompañada por la frase “Te vemos, te pensamos, te soñamos”, recorre en imágenes la carrera del astro, desde sus inicios hasta el momento previo a su célebre declaración “la pelota no se mancha”, en la que agradece a su familia. El homenaje concluye con un mensaje que resume el sentimiento del club: “Cinco años sin vos, toda la vida con vos, Diego”.

El homenaje de Nápoli, el club italiano donde Maradona alcanzó la cima internacional y conquistó los primeros títulos de Serie A para la institución, se caracterizó por su sobriedad y profundidad. La entidad napolitana publicó una imagen de Maradona rodeado por el símbolo del infinito, acompañada de la frase “En todas partes”, en alusión a la omnipresencia de su legado en la ciudad y en la historia del club.

Por su parte, Newell’s Old Boys, donde Maradona jugó una breve pero significativa etapa, eligió una imagen del astro con la camiseta rojinegra y la frase “Quien ama, no olvida”, reafirmando el impacto que dejó en la “Lepra” y en sus seguidores.

A cinco años de su partida, Maradona continúa siendo celebrado por los clubes que lo vieron brillar y por millones de fanáticos en todo el mundo. Su figura permanece viva en cada homenaje, en cada mural y en cada recuerdo compartido, consolidando un legado que trasciende generaciones y fronteras.

TODOS LOS HOMENAJES PARA DIEGO ARMANDO MARADONA

