Una ucraniana rompió el récord mundial de apnea sin aletas: así fue su impresionante inmersión en un paraíso caribeño

Kateryna Sadurska logró una profundidad de 86 metros en Dominica durante la Competición Elemento Azul 2025

La campeona ucraniana de apnea, Kateryna Sadurska, estableció un nuevo récord mundial en Dominica el lunes 24 de noviembre en la disciplina Peso Constante Sin Aletas (CNF) con una inmersión de 86 metros (282 pies), lo que eleva su total a ocho récords mundiales.

La inmersión se completó en tres minutos y 32 segundos en la Competición Elemento Azul 2025. Sadurska inició su descenso con 10 brazadas antes de entrar en caída libre y regresó a la superficie con 31, todas con una sola respiración.

“El año pasado batí dos récords aquí y hoy batí otro; es mi octavo récord en total. Lo batí en la disciplina sin aletas. Me sumergí hasta 86 metros sin equipo adicional, conteniendo la respiración. Esta disciplina se considera la más difícil, así que no fue una inmersión fácil, pero valió totalmente la pena”, explicó.

Esta inmersión superó por dos metros su propio récord mundial, establecido el año pasado en el mismo lugar.

sadurska record apnea captura

Todos sus récords

El avance de Sadurska en el mundo de la apnea ha quedado marcado por una serie de logros que han redefinido los límites de la disciplina. En menos de un año y medio, la atleta ha conseguido siete récords mundiales en la modalidad de Peso Constante Sin Aletas (CNF), consolidándose como una figura central en el deporte y superando marcas que parecían inalcanzables.

El punto de inflexión se produjo el 2 de diciembre de 2024, cuando Kateryna descendió hasta ochenta y cuatro metros en la disciplina CNF durante la Competencia Internacional AIDA en Dominica. Con esta inmersión, se convirtió en la primera mujer en la historia en alcanzar semejante profundidad sin la ayuda de aletas ni equipo adicional, estableciendo un nuevo estándar mundial.

El camino hacia este hito comenzó el 22 de julio de 2023 en el Torneo Vertical Azul 2023, donde Kateryna logró un récord mundial AIDA al descender a setenta y cuatro metros. Solo cinco días después, el 27 de julio, en el mismo torneo, superó su propia marca con un descenso de setenta y seis metros, estableciendo un récord mundial absoluto en la disciplina CNF. La progresión continuó el 29 de julio de 2023, cuando alcanzó los setenta y siete metros, consolidando su dominio en la competencia.

El 24 de agosto de 2023, durante el Campeonato Mundial CMAS en Honduras, Kateryna volvió a elevar el listón al descender a setenta y ocho metros, fijando un nuevo récord mundial absoluto en la disciplina.

La temporada siguiente, el 10 de octubre de 2024, en el Campeonato Mundial CMAS celebrado en Kalamata, Grecia, la atleta alcanzó los ochenta metros, ampliando aún más los límites de la apnea sin aletas.La racha de éxitos continuó en Dominica.

El 26 de noviembre de 2024, Kateryna incrementó el récord mundial absoluto en dos metros, llegando a los ochenta y dos metros en la disciplina CNF durante la Competencia Internacional AIDA. Este logro preparó el terreno para la histórica inmersión de ochenta y cuatro metros realizada apenas seis días después.

A lo largo de este periodo, Kateryna no solo ha acumulado títulos, sino que ha transformado la percepción de lo posible en la apnea de peso constante sin aletas, estableciendo una secuencia de récords que han quedado registrados en los principales torneos internacionales y que marcan un antes y un después en la historia de la disciplina.

(con información de Reuters)

