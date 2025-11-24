“Sigue escribiendo la historia”: el logro de Colapinto que destacó la Fórmula 1

"Sigue escribiendo la historia", tituló el posteo de la F1 en reconocimiento a Franco Colapinto

El desempeño de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 dejó sensaciones encontradas para el piloto argentino, quien, a pesar de las dificultades técnicas y un incidente en la primera curva, logró finalizar en el puesto quince.

Este resultado, que igualó su posición de largada, se vio favorecido por las exclusiones a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, lo que le permitió escalar posiciones tras cruzar la meta en el décimo séptimo lugar.

Este lunes el propio Colapinto compartió en su cuenta de Instagram detalles sobre el desarrollo de la carrera, señalando el impacto que sufrió en el inicio: “Me pegaron en la primera curva y se rompió el difusor”, escribió el bonaerense, aludiendo al daño que condicionó el rendimiento de su monoplaza. El golpe fue de su ex compañero de equipo en Williams, Alex Albon.

La publicación del argentino

En su publicación, el piloto de Alpine reconoció que la competencia se tornó extensa y complicada debido a la desconexión del auto tras el incidente, aunque manifestó su deseo de cerrar la temporada de la mejor manera posible: “Vamos por las últimas dos del año, a disfrutar”.

Las impresiones de Colapinto inmediatamente después de la carrera reflejaron una mayor frustración. El argentino describió la experiencia como una de las más difíciles de la temporada, al afirmar: “Fue muy frustrante, fui muy lento. Tenía cero grip, parecía... no se podía doblar el volante que se corría la parte de atrás. No sé si era por los daños o qué, pero fue un desastre hoy el auto”. Más adelante, matizó su análisis al considerar que, si bien el golpe inicial afectó el comportamiento del vehículo, “tampoco era para sentirlo tan mal”. No obstante, Colapinto no ocultó su decepción por el resultado: “Una carrera mala. Muy mala. Íbamos despacio, nada muy positivo”.

En el plano estadístico, la F1 volvió a poner en valor la trayectoria de Colapinto. A través de sus redes sociales, la categoría destacó que, tras el Gran Premio de Las Vegas, el argentino se convirtió en el tercer piloto nacional con más vueltas completadas en los setenta y cinco años de historia de la F1, solo por detrás de Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann. El mensaje de la organización fue contundente: “¡Qué nombres! Tras el GP de Las Vegas, Colapinto superó a Froilán González y sólo tiene menos vueltas en la F1 que Fangio y Reutemann”. Colapinto quedó con 1.333 vueltas contra 3.022 de Fangio y 6.986 del Lole.

Colapinto es el tercer argentino con mayor cantidad de vueltas dadas en la F1

La continuidad de Colapinto como piloto titular quedó ratificada el pasado 7 de noviembre en Brasil. Este respaldo institucional se complementa con el apoyo de sus patrocinadores, entre los que destaca una reconocida empresa de venta electrónica, que resultó determinante para asegurar su permanencia en la categoría de cara a 2026.

La carrera en Las Vegas, caracterizada por la escasez de emociones, tuvo como vencedor a Max Verstappen (Red Bull), quien continúa en la lucha por defender su título mundial. El podio lo completaron los representantes de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli. El calendario de la Fórmula 1 avanza sin pausas hacia su desenlace en Medio Oriente: la penúltima cita será el próximo fin de semana en el Gran Premio de Qatar, en el Circuito Internacional de Losail, mientras que la temporada concluirá una semana después en Abu Dhabi, en el trazado de Yas Marina.