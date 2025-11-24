Deportes

Jugó con Messi y fue compañero de Paredes, Ander Herrera y Cavani: la figura mundial a la que vinculan con Boca

El futbolista juega en Qatar. Buscaría una salida para llegar al Xeneize y jugar la Copa Libertadores 2026

El italiano Marco Verratti, la estrella mundial que apuntan podría buscar Boca para 2026

El día después del triunfo de Boca Juniors 2-0 ante Talleres de Córdoba, que le permitió avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura, una noticia sacudió el mundo xeneize. Según publicó el periodista especialista en el mercado de pases Ekrem Konur, la intención del presidente Juan Román Riquelme sería la de incorporar una figura mundial para 2026. El nombre sería el de Marco Verratti, el volante italiano que compartió equipo con varios de los referentes del plantel actual y que jugó con el mismísimo Lionel Messi durante su estadía en el Paris Saint Germain.

“Marco Verratti está considerando abandonar Qatar. Boca Juniors presiona para traer al mediocampista italiano, y Riquelme destaca la presencia de sus ex compañeros del PSG en el club”, indicó la publicación del periodista de origen turco, que sigue los detalles de las transferencias en Europa y el resto del mundo.

El especialista en el mercado de fichajes Ekrem Konur anticipó que Verratti podría llegar a Boca Juniors

Es importante recordar que el mediocampista italiano actualmente juega en el Al Duhail de Qatar y tiene contrato vigente hasta junio, o sea el final de la próxima temporada. Por su parte, el sitio One Football agregó que la dirigencia apuesta a convencer tanto al futbolista como a su entorno, en una operación que podría impactar en el mercado sudamericano y genera expectativa entre los hinchas.

En la información que aportó el sitio británico, que remarcó que la estrategia de Boca Juniors de reforzarse con figuras internacionales fue una constante, la posible llegada de Verratti representaría un salto de calidad. Según el medio, Riquelme, ya habría mantenido un contacto breve y amistoso con el italiano, transmitiéndole que el club tiene las puertas abiertas y el deseo de contar con un jugador de su calibre para afrontar el desafío que será buscar la conquista de la Copa Libertadores 2026, torneo al que el Xeneize regresará luego de dos años de ausencia.

Paredes junto a Verratti en la etapa que compartieron en PSG

El ex jugador de la selección de Italia atraviesa una etapa de transición en su carrera. Tras una década en el PSG, donde compartió vestuario con Edinson Cavani, Leandro Paredes y Ander Herrera, quienes hoy militan en el equipo que ahora dirige Claudio Úbeda, el mediocampista de 33 años se trasladó a Medio Oriente en 2023. Primero jugó en el Al Arabi y, desde junio de este año, en el Al Duhail. Aunque su contrato se extiende hasta mediados de 2026, una lesión muscular sufrida este mes lo alejó de la actividad y abrió la posibilidad de un cambio de rumbo. Durante ese mes, el jugador evaluó ofertas de clubes italianos como Inter, Milan y Juventus, pero también surgió la alternativa de sumarse al fútbol argentino, alentada por conversaciones con ex compañeros y el interés de Boca, según citaron en la prensa internacional.

El vínculo personal entre Verratti y Paredes es uno de los factores que alimentan la ilusión xeneize. Ambos forjaron una estrecha amistad en el equipo parisino y mantienen contacto frecuente, lo que facilitaría la gestación de la idea de un desembarco en Buenos Aires. La reciente vuelta del número 5 campeón del mundo con la selección argentina al club que lo vio nacer se produjo en medio de una multitudinaria recepción en La Bombonera. Luego de eso, el volante subió una serie de imágenes de su noche inolvidable y Verratti le comentó la publicación con un emoji de corazón.

Eso generó gran entusiasmo entre los hinchas, quienes a través de las redes sociales, multiplicaron los mensajes dirigidos a Marco: “¿Y si venís?”, “Faltás vos”, “Venite vos también”, “Copate, 6 meses nomás”. El propio Verratti replicó una historia en Instagram en la que se puede ver un resumen de lo que fue la presentación de la vuelta de Paredes, y Verratti escribió: “In bocca al lupo amico mio (Buena suerte, amigo mío)”.

En paralelo a su carrera deportiva, Verratti desarrolló un perfil empresarial. En junio de este 2025 adquirió el 50% de las acciones del Delfino Pescara 1936, el club de su ciudad natal que hoy milita en la Serie B italiana, con el objetivo de impulsar su crecimiento y devolverlo a la élite. Además, es propietario de un restaurante en París, fundó una empresa junto a su esposa y participa en el sector inmobiliario junto a ex compañeros como Zlatan Ibrahimovic.

Mientras sueña con volver a celebrar un título de Primera División, el mundo Boca se revolucionó con el nombre de una nueva estrella que podría sumarse al equipo de cara al próximo año, donde el objetivo máximo para el fanático del Xeneize será ir en la búsqueda de la tan ansiada séptima Libertadores de la historia del club.

La reacción de Verratti tras la vuelta de Paredes a Boca
El mensaje de Marco Verratti a Paredes en las redes

