Los mejores memes de la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana: de la actuación de Losada en modo “Dibu Martínez” a la presencia de Sampaoli

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana luego de imponerse por penales frente a Atlético Mineiro con una actuación estelar de Nahuel Losada, quien se erigió como la figura en la tanda desde los 12 pasos. Como era de esperarse, estallaron los memes después del emocionante partido.

La conquista representa el segundo trofeo de Copa Sudamericana para Lanús, que ya había alcanzado la gloria continental en 2013.

Los fanáticos en redes no dejaron pasar la oportunidad para generar imágenes graciosas durante el transcurso del partido. Uno de los focos que más se repitió fue el de la poca cantidad de situaciones que tuvo el encuentro. Por otro lado, los usuarios también bromearon con la posibilidad de que Jorge Sampaoli, DT del elenco brasileño, se quedara con el título.

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana y estallaron los memes (REUTERS/Cesar Olmedo)

Una virtual conquista del Granate liberaba un cupo para la siguiente Copa Sudamericana favoreciendo a Barracas Central y dándole una esperanza a Independiente de jugar el certamen internacional. En ese marco, los seguidores de esos clubes estuvieron siguiendo de cerca la final que se desarrolló en Paraguay y lo hicieron saber.

Durante el tiempo reglamentario, el conjunto brasileño mostró mayor iniciativa en la primera mitad, aunque ninguno de los dos equipos consiguió imponerse en el marcador. En la segunda parte, las acciones se equilibraron y el desgaste físico comenzó a notarse, lo que llevó a que el control del juego se repartiera en la prórroga: el primer tiempo suplementario favoreció claramente al Mineiro, mientras que en el segundo, Lanús recuperó energías y buscó el arco rival.

Fue en el minuto 111 del encuentro que el arquero del equipo argentino, Nahuel Losada, se erigió como una de las figuras cuando le contuvo un remate a Teixeira en el área, consolidando su actuación con una intervención que recordó a las mejores atajadas de Emiliano Martínez. Por supuesto, las redes se llenaron de memes recordando la gesta del Dibu en el Mundial de Qatar 2022.

La serie de penales fue el escenario donde Losada se consagró como figura indiscutida. El arquero de Lanús detuvo tres ejecuciones: primero a Hulk, luego a Gabriel Teixeira y finalmente a Vitor Hugo, asegurando la victoria de su equipo. Por el lado de Lanús, la tanda comenzó con el remate de Walter Bou, que fue contenido por Everson, pero luego Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson convirtieron sus disparos, mientras que Lautaro Acosta falló el suyo cuando tuvo el triunfo en sus pies, lo que también generó gran cantidad de memes.

En Atlético Mineiro, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander marcaron, pero los errores de sus compañeros resultaron decisivos.

Con este triunfo, Lanús suma un nuevo capítulo a su historia internacional y se prepara para afrontar el desafío de la Copa Libertadores 2026, tras una final que quedará en la memoria de sus hinchas y del fútbol sudamericano.

LOS MEJORES MEMES DE LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA