La electrizante tanda de penales que convirtió a Lanús en campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro

El estadio Defensores del Chaco de Asunción acogió una apasionante final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro. Luego de igualar sin goles en el tiempo regular y el alargue, el Granate se quedó con el título tras imponerse en la tanda de penales por 5-4. De esta manera, el elenco argentino conquistó el certamen internacional por segunda vez en su historia.

La gran figura de la noche en Paraguay fue el arquero Nahuel Losada, quien se lució con tres penales atajados. Incluso, tapó el último disparo que le permitió al equipo de Mauricio Pellegrino vencer al cuadro dirigido por Jorge Sampaoli.

Lautaro Acosta ganó el sorteo previo en ambas oportunidades y pudo elegir que la tanda se defina en el arco en el que se encontraba la parcialidad de Lanús, además de empezar pateando. El encargado de abrir la serie fue Walter Bou. Sin embargo, el experimentado delantero efectuó su tiro sin mucha fuerza y el arquero Everson se lo atajó fácilmente.

Hulk se hizo cargo de ejecutar el primer disparo del Galo, pero apareció Losada con una notable tapada para mantener la paridad en la tanda. Carlos Izquierdoz fue el siguiente en tomar la posta en el equipo de Pellegrino y, con un fuerte disparo sobre el palo izquierdo, marcó el primero para el Granate. No obstante, el zurdo Gustavo Scarpa cruzó su remate y puso el 1-1 parcial.

Sasha Marcich convirtió su tiro con suspenso, ya que pateó al medio y el arquero brasileño estuvo al borde de atajar el disparo con su rodilla. El mediocampista Igor Gomes, con una parada incluida en la carrera, engañó a Losada y marcó con un remate rasante.

El siguiente en efectuar su disparo fue Dylan Aquino, quien ajustó su remate sobre el palo y venció la resistencia de Everson. Nahuel Losada enalteció su figura y le atajó el disparo a Gabriel Teixeira para darle la ventaja a Lanús por 3-2, en lo que pudo ser un punto de inflexión en la serie.

El quinto penal de la tanda lo agarró el histórico Laucha Acosta: intentó fulminar al guardameta con un disparo al centro del arco, pero el tiro se fue por encima del travesaño. Con la presión de convertir obligatoriamente, el arquero Everson disparó con serenidad y empató la tanda para los brasileños.

Los lanzamientos mata-mata iniciaron con el remate de Agustín Cardozo, quien convirtió tras elegir el medio del arco. Alexsander fue el encargado de agarrar la pelota en Atlético Mineiro y, con un tiro rasante, puso el 4-4.

Franco Watson optó por disparar de manera rasante y, pese a que Everson rozó la pelota, terminó ingresando por debajo de su brazo. El siguiente en el Galo fue el marcador central Vitor Hugo. Nahuel Losada volvió a aparecer para darle un histórico título a Lanús: se lanzó sobre su palo derecho y, aprovechando el flojo remate del futbolista de Atlético Mineiro, tapó el penal que le permitió al Granate consagrarse en la Copa Sudamericana.

“Es una emoción muy grande, estoy feliz, remé mucho para estar en este momento, nadie me daba dos mangos y mirá la vida dónde me puso. Estoy feliz, pero esto tiene que estar acompañado de los compañeros y la estructura. El mensaje es que el fútbol paga y que la siguen remando. Las oportunidades no se me daban y algunos se la jugaron por mí y este campeonato es para ellos que confiaron”, comentó Nahuel Losada después de la tanda de penales en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, el arquero Granate de 32 años agregó: “La final fue muy dura, Mineiro lo demostró en la cancha, nosotros también somos duros, pero lo demostramos en la cancha”.

De esta manera, Lanús conquistó su segunda Copa Sudamericana. El Granate, que suele ser uno de los grandes animadores del certamen en los últimos años, ganó el título en 2013: venció a Ponte Preta de Brasil de la mano de Guillermo Barros Schelotto. No obstante, también tiene una final perdida, ya que en 2020 cayó contra Defensa y Justicia en el Mario Alberto Kempes. Además, en la pasada edición llegó a semifinales.

Por su parte, Atlético Mineiro sigue sin consagrarse campeón de la Sudamericana. No obstante, el Galo ganó en dos oportunidades la antigua Copa Conmebol, la cual se suele considerar la antecesora del certamen actual. Hay que recordar que el cuadro brasileño ganó la Copa Libertadores en 2013 y perdió la final de esta en 2024 contra el Botafogo.

La final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro se desarrolló bajo un notable marco en las gradas. Ambas parcialidades llenaron las tribunas. De hecho, los hinchas del Granate arribaron a Asunción en más de 60 micros y 18 vuelos chárter, en una convocatoria que habría superado los 15.000 simpatizantes.