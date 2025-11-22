Deportes

La ovación de los hinchas del Barcelona a Lionel Messi en el primer partido en el Camp Nou tras las obras

Los fanáticos azulgranas recordaron al astro argentino cuando el reloj marcó los diez minutos del duelo frente al Athletic Bilbao

Guardar

El regreso del Barcelona al Camp Nou tras más de dos años de ausencia estuvo marcado por una atmósfera de euforia y nostalgia, en la que el recuerdo de Lionel Messi se impuso con fuerza entre los hinchas. El equipo catalán celebró su retorno al estadio con una contundente victoria por 4-0 frente al Athletic Bilbao, en el marco de la fecha 13 de la Liga de España.

La jornada comenzó con una serie de actos protocolares que subrayaron la magnitud del evento. En el momento de la salida de los jugadores al campo, el presidente Joan Laporta se sumó al plantel, que saltaba al ritmo del himno. El Cant del Barça, interpretado por el Coro Joven del Orfeón Catalán y acompañado por los 45.000 hinchas que colmaron el aforo permitido —una cifra que se incrementará a 62.000 en breve, antes de alcanzar la capacidad definitiva de 105.000—, precedió a los fuegos artificiales y al simbólico saque inicial, ejecutado por el socio número seis, el más longevo del club.

El Barcelona volvió al Camp
El Barcelona volvió al Camp Nou (REUTERS/Bruna Casas)

El partido se inclinó rápidamente a favor del conjunto local. Robert Lewandowski inauguró el marcador a los cuatro minutos con un potente remate cruzado que superó al arquero Unai Simón. La jugada se gestó tras una presión alta del Barcelona, que forzó un error en la salida del Bilbao. El delantero polaco aprovechó la oportunidad y no falló en la definición.

En medio de la celebración por el regreso al estadio y la ventaja temprana, el público catalán rindió homenaje al astro rosarino. Al llegar el minuto diez, las tribunas estallaron en un cántico unánime: “¡Messi, Messi!”. Vale recordar que hace unos días Leo fue distinguido como el jugador más querido de la historia del club catalán, un reconocimiento que lo llevó a expresar, con la voz entrecortada, la profundidad de su vínculo con la institución y su gente.

En su etapa en el Barcelona, el argentino conquistó 34 títulos, disputó 778 partidos oficiales, anotó 672 goles y brindó 269 asistencias. Formado en La Masía desde su adolescencia, recorrió todo el trayecto hasta convertirse en la figura más emblemática del club, consolidando su lugar en la historia grande.

Es muy especial por lo que significa y de dónde viene. Hemos pasado tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también, normal a lo largo de una carrera de tantos años; no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles. Pero bueno, es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y... Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa”, expresó Messi a Sport.

La semana anterior, el futbolista aprovechó su viaje a España con la selección argentina para visitar el Camp Nou, un gesto que no pasó desapercibido entre los fanáticos azulgranas.

A pesar de que la ovación a Messi generó repercusión en las redes sociales, para los medios españoles pasó un tanto inadvertida. Solo Mundo Deportivo lo incluyó en su crónica del partido. Por otro lado, la ovación fue constante para Lamine Yamal, la figura del equipo, quien protagonizó una asistencia destacada en el segundo minuto de descuento del primer tiempo. Desde su propio campo y cerca de la línea media, el juvenil ejecutó un pase de lujo que dejó a Ferran Torres mano a mano con Unai Simón. El número siete controló el balón, aceleró y definió para marcar el 2-0.

La goleada se selló en el complemento. Fermín López fue el autor el tercer tanto, mientras que Ferran Torres anotó su segundo gol de la noche tras otra asistencia de Lamine Yamal.

Con este resultado, el Barcelona alcanzó la cima de la Liga de España con 31 puntos y una mejor diferencia de gol que el Real Madrid, que disputará su partido de la fecha como visitante ante el Elche el domingo. El próximo compromiso para el elenco catalán será el martes 25/11, cuando se tenga que enfrentar al Chelsea por la Champions League. En cuanto al certamen local, en la fecha siguiente se medirá con el Alavés.

*El resumen del partido

LAS POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

Temas Relacionados

Lionel MessiBarcelonaCamp NouLa Liga de Españadeportes-argentina

Últimas Noticias

Lanús y Atlético Mineiro empatan en Paraguay por la final de la Copa Sudamericana

El Granate se mide al Galo en el Defensores del Chaco de Asunción en la definición del torneo internacional. Televisa ESPN, Disney+ y DSports

Lanús y Atlético Mineiro empatan

El divertido paseo en góndola de Colapinto y Christine GZ en Las Vegas: el tema que cantó el argentino

En la previa del inicio de la actividad en pista de la Fórmula 1, el piloto albiceleste realizó una entrevista con la periodista española en un canal artificial

El divertido paseo en góndola

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El argentino tendrá un nuevo desafío en el trazado urbano de Estados Unidos que contará con Lando Norris iniciando desde la pole

Franco Colapinto largará 15° en

La patada que le costó la expulsión al Colo Barco en la derrota del Racing de Estrasburgo

El futbolista argentino de 21 años vio la primera roja de su carrera en la caída ante Lens por la 13ª fecha de la Ligue 1

La patada que le costó

Nueva polémica en la F1 por supuestas “trampas” de dos escuderías en el Gran Premio de Las Vegas: “No fue accidental”

La FIA habría advertido a dos equipos por incumplir con los límites de temperatura de los neumáticos antes de montarlos en el monoplaza, en un movimiento que habría sido deliberado

Nueva polémica en la F1
DEPORTES
Lanús y Atlético Mineiro empatan

Lanús y Atlético Mineiro empatan en Paraguay por la final de la Copa Sudamericana

El divertido paseo en góndola de Colapinto y Christine GZ en Las Vegas: el tema que cantó el argentino

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La patada que le costó la expulsión al Colo Barco en la derrota del Racing de Estrasburgo

Nueva polémica en la F1 por supuestas “trampas” de dos escuderías en el Gran Premio de Las Vegas: “No fue accidental”

TELESHOW
El tierno mensaje de Lali

El tierno mensaje de Lali Espósito para celebrar el primer libro de su madre: “Te admiro y te agradezco”

El Turco Husaín celebró su cumpleaños junto a figuras de MasterChef Celebrity en una noche a pura diversión

El refugio de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio y su novia: calma y naturaleza al pie de la cordillera

Romina Uhrig le celebró el cumpleaños de 15 a su hija Mía: las mejores imágenes del reencuentro de los ex Gran Hermano

Murió Clota Ponieman, histórico diseñador del rock nacional y “la mayor estrella desconocida” según Andrés Calamaro

INFOBAE AMÉRICA

Jair Bolsonaro admitió que intentó

Jair Bolsonaro admitió que intentó quemar su tobillera electrónica durante su arresto domiciliario

El legado de Ornella Vanoni: una obra de autenticidad y reinvención en la música popular italiana

Donald Trump aseguró que su plan de paz no es la “última oferta” para Ucrania: “Tenemos que ponerle fin a la guerra”

El furor del “salmon sperm facial”: el tratamiento de ADN de salmón y trucha que se expande en clínicas europeas

Los secretos menos conocidos de “El mago de Oz”: accidentes, mitos y verdades que marcaron a Judy Garland y su elenco