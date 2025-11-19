La emoción de Messi al recibir el premio como el jugador más querido de la historia del Barcelona "Es muy especial"

Lionel Messi recibió en Miami un reconocimiento como el futbolista más querido de la historia del Barcelona. Fue en el marco de la gala Valores del Deporte, organizada por el diario Sport. Durante la ceremonia, el delantero, de 38 años, no ocultó su emoción al recordar su vínculo con el elenco culé y, con la voz entrecortada, reiteró su deseo de regresar a la ciudad que considera su hogar en el futuro.

La entrega del premio se realizó en un ambiente íntimo en Florida, donde reside el capitán del Inter Miami. Antes de la entrega del galardón, le mostraron a Messi un video en el que la afición azulgrana le expresaba su cariño y gratitud. Al ver las imágenes, Messi se mostró visiblemente conmovido, con un nudo en la garganta y los ojos vidriosos.

“Es muy especial por lo que significa y de dónde viene. Hemos pasado tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también, normal a lo largo de una carrera de tantos años; no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles. Pero bueno, es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y... Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa”, expresó el campeón del mundo con la selección argentina.

El futbolista no evitó referirse al dolor que le supuso su salida del club catalán, una herida que, según sus palabras, sigue abierta. “Lamentablemente, las cosas se dieron de otra manera, pero siempre va a ser el recuerdo de por vida de todos los momentos que hemos compartido. Y, nada, agradecido por esto. Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia, así que fue un año atípico también. Y, nada, muchos recuerdos hermosos, así que muchas gracias a toda la gente de Barcelona. Y, obviamente, yo también le tengo un cariño muy especial a todo”, relató el argentino, que la semana pasada aprovechó su viaje a España para la concentración de la Albiceleste, pasó por la Ciudad Condal y pidió permiso de noche para volver a pisar el Camp Nou.

A pesar de la distancia, Messi dejó claro que su vínculo con Barcelona permanece intacto y que su regreso es solo cuestión de tiempo. “Obviamente, voy a volver. Voy a estar presente en el estadio como un aficionado más, siguiendo al equipo, al club, y siendo un hincha más”, afirmó durante la entrevista quien firmó contrato con las Garzas hasta 2028. Este domingo, el elenco rosa comenzará a disputar las semifinales de la Conferencia Este ante Cincinatti. Desde su desembarco en Florida, ya obtuvo dos títulos: la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024.

Su presente no borra su amor por el conjunto blaugrana, que es recíproco con los aficionados. La prueba es el premio que recibió. En Barcelona ganó 34 títulos, disputó 778 partidos oficiales y anotó 672 goles y 269 asistencias. Como producto de la Masía, a la que se sumó siendo adolescente, hizo todo el camino hasta convertirse en una estrella refulgente. Y en el futbolista más querido de la historia, tal como reza el flamante galardón.