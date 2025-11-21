Los videos del multitudinario festejo de Rosario Central por el trofeo de “campeón de Liga”: la desafiante frase de Alejo Véliz

Los festejos de Rosario Central

La consagración de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 generó una celebración multitudinaria en la ciudad de Rosario, donde los jugadores compartieron el logro con miles de hinchas en la Sede Fundacional del club. El reconocimiento, oficializado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), distingue por primera vez al equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual, un trofeo inédito en la historia del fútbol argentino.

El acto de entrega del premio, que tuvo lugar en la sede de la Liga Profesional, contó con la presencia de figuras centrales de la institución: el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el director técnico Ariel Holan y los futbolistas Ángel Di María y Jorge Broun. Las imágenes difundidas por la AFA en la red social X mostraron a los protagonistas recibiendo el trofeo de manos del presidente Claudio Chiqui Tapia, marcando un hito para el club rosarino.

La celebración en Rosario se desarrolló en la previa del partido que enfrentará a Central con Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, en el estadio Gigante de Arroyito. El club convocó a sus simpatizantes a través de sus redes sociales, logrando una masiva concurrencia en la Sede Fundacional. Entre los jugadores que participaron del festejo se destacaron Ignacio Malcorra, quien saludó a la multitud desde la terraza junto al resto del plantel, y Jáminton Campaz, que también compartió el momento con los aficionados. El director técnico Ariel Holan agradeció el apoyo recibido con un mensaje breve: “Gracias a todos por estar acá”.

El arquero Jorge Broun tomó la palabra durante el evento y expresó la ambición del grupo: “No nos conformamos con esto, vamos por más”, dijo ante la ovación de los hinchas. La ausencia de Ángel Di María no pasó desapercibida, aunque los simpatizantes corearon su nombre y lo aplaudieron, reconociendo su papel fundamental en la obtención del título.

“Que la cuenten como quieran”, lanzó Alejo Véliz, otra de las figuras, ante las críticas en las redes y de parte del fútbol argentino, porque la estrella fue entregada sin haber sido dispuesta por antelación y con la pelota todavía rodando.

Vale destacar que la Liga Profesional de Fútbol y la AFA aseguraron en el comunicado oficial que la decisión se tomó en la Reunión de Comité Ejecutivo del día de la fecha. “Por unanimidad se decidió incorporar este nuevo título de competencia anual, también se determinó reconocer como Campeón de Liga 2025 a Rosario Central, al haber sido el equipo que más puntos sumó durante el año”, indicaron.

No obstante, horas más tarde de que se conoció la noticia, Estudiantes de La Plata lanzó un fuerte mensaje en el que contradijo la postura de la AFA. “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, publicaron en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Tras esto, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, respondió el comunicado del Pincha y apuntó contra Juan Sebastián Verón, presidente de la institución: “Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos!! Pecho Frío!! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin…”.

Horas después, Toviggino sumó otro posteo en el que escribió: “Papel mata Operación!! Se les cae a pedazos la desestabilización contra el Fútbol Argentino. En Fin…”. Vale recordar que este domingo, desde las 17:30, Central recibe a Estudiantes por los octavos de final del Clausura.

Más allá de que Estudiantes fue, por el momento, la única institución en desmentir formalmente la supuesta votación, el técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, también se pronunció sobre el tema y solicitó que el nuevo título “sea retroactivo”.

“Me sorprende, no la pregunta, sino lo que me comentás. No sé cuál será el sentido. Quizá se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central por haber sido el equipo con más puntos en el año, como un reconocimiento y quizá en el tiempo tendrá ese reconocimiento”, comentó en la conferencia de prensa.

El nuevo trofeo fue adjudicado a Central tras sumar 66 puntos en la Tabla Anual, resultado de 18 victorias, 12 empates y dos derrotas (frente a Boca e Independiente) entre los torneos Apertura y Clausura. Este reconocimiento no estaba contemplado en el reglamento de los Torneos LPF 2025, que solo preveía tres títulos: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, reservado para los ganadores de ambos certámenes o, en caso de coincidencia, para el vencedor de un partido desempate entre los subcampeones.