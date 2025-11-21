Franco Colapinto declaró quién es su favorito para ser campeón de la Fórmula 1 entre Verstappen, Norris y Piastri

El piloto de Alpine eligió entre Verstappen, Norris y Piastri

El campeonato de la Fórmula 1 está al rojo vivo a solo tres eventos para el final de la temporada. Tres carreras y una Sprint faltan disputar y ponen en juego un total de 83 puntos dentro de una contienda liderada por Lando Norris con 390 unidades, seguido de su compañero en McLaren, Oscar Piastri (366), y el tetracampeón mundial con Red Bull, Max Verstappen (341).

La batalla por el título es un tema de conversación en el paddock y Franco Colapinto se animó a hablar sobre la pelea en la previa al comienzo de su participación en el Gran Premio de Las Vegas. En charla con Fox Sports, el piloto de Alpine ofreció un pantallazo sobre Norris, quien venía de atrás en la tabla, pero en los seis fines de semanas de carrera más recientes superó la producción de Piastri para subirse a la cima: "Lando está andando muy bien. Mejoró mucho en cuanto a consistencia en las últimas carreras y está ahí adelante constantemente“.

"Cada vez que sale a pista te das cuenta en la cara del chabón que sale con ganas de ganar y sale a matar“, señaló el pilarense sobre el hambre de gloria del británico de 26 años y lo puso a la altura de Verstappen a la hora de tener el gen competitivo para luchar por el trofeo: "Eso es lo que necesita un campeón, lo que tiene Max, y lo que le faltaba un poco a Lando. Y hoy lo tiene un poco más que Oscar (Piastri)“.

El neerlandés Max Verstappen de Red Bull rodeado en el podio por Pierre Wache, director técnico de Red Bull, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri de McLaren tras el Gran Premio de Italia en Monza de septiembre pasado (Crédito: AP/Luca Bruno)

A continuación, evitó sentenciar un favoritismo en la recta final del año, pero inclinó la balanza en favor del subcampeón vigente de la F1: “Veremos qué pasa en las últimas carreras del año. No me gusta especular, pero creo que Lando (Norris)...”.

En la temporada anterior, Max Verstappen tuvo un arrollador andar inicial con victorias en Bahrein, Arabia Saudita, Suzuka, China, Emilia Romaña, Canadá y Barcelona, que le dieron un amplio colchón de puntos para aguantar las mejoras constantes de un McLaren que se acercó en el cierre con Norris gracias a diferentes triunfos en Países Bajos y Singapur, pero no hubo milagro. Verstappen terminó en 437 puntos frente a los 374 de su rival.

Por otro lado, Franco Colapinto se refirió a su vuelta a un circuito especial porque el año pasado sufrió un duro choque en la clasificación. Debido a esto, eligió centrarse en las enseñanzas adquiridas durante esos días: “Aprendí mucho el año pasado, fue el fin de semana de los que más aprendí. Fue un finde complicado, viniendo de Brasil (chocó bajo una lluvia intensa) también. Hay muchas cosas que fui mejorando y aprendiendo y estoy seguro que tendremos un mejor finde acá”.

*El incidente de Franco Colapinto en la Qualy del GP de Las Vegas 2024

En este sentido, se mostró optimista para poder replicar parte de la producción de Alpine en Las Vegas, luego de que Pierre Gasly logró cerrar la Qualy en el tercer lugar y Esteban Ocon lo hizo en la 11° colocación en aquella oportunidad: “Es un circuito que anduvieron bien el año pasado. Lo cual es positivo y ojalá que sigamos por ese camino”. En carrera, la historia fue distinta: Gasly abandonó y Ocon terminó 17°.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 3: 21.30 (Argentina)

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01.00 (Argentina)

Domingo 23 de noviembre

Carrera a 50 vueltas: 01.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)