El emotivo homenaje a Horacio Zeballos antes de jugar la Copa Davis: “Esto es más que Roland Garros o el US Open”

El marplatense, ganador este año de dos títulos de Grand Slam en dobles junto al español Marcel Granollers, recibió un reconocimiento por parte de la AAT en la previa del cruce ante Alemania por el Final 8

El doblista del equipo argentino recibió un galardón antes de la serie ante Alemania por la Copa Davis

En la previa de la serie entre Argentina y Alemania por los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis, Horacio Zeballos vivió una jornada muy especial.

El marplatense recibió un reconocimiento especial por parte de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), en un acto realizado en el complejo BolognaFiere y encabezado Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, presidente y vice -respectivamente- de la entidad madre de este deporte en el país.

A horas del debut del equipo de Javier Frana, Zeballos fue homenajeado frente a un nutrido grupo de testigos: sus compañeros de la Selección Argentina de Tenis YPF, el resto de la delegación nacional, la prensa especializada y hasta su compañero de dobles, el español Marcel Granollers, quien se acercó especialmente al evento.

Zeballos recibió una pieza diseñada exclusivamente para él: un cilindro que contiene tres pelotas doradas, símbolo de los puntos culminantes de su trayectoria.

Representan su histórica llegada al N°1 del mundo en dobles en 2024 y los dos títulos de Grand Slam obtenidos en 2025, en Roland Garros y el US Open. La base lleva grabado su nombre y una frase que lo acompaña desde hace años: “La vida va de actitud”. La obra fue realizada por el artista Lucas Barbuzzi.

Horacio Zeballos recibe el galardón
Horacio Zeballos recibe el galardón de parte de Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, presidente y vice de la Asociación Argentina de Tenis (Fuente: Prensa AAT)

“Por estas cositas es que juego al tenis”

“Qué lindo reconocimiento. Muchísimas gracias a la AAT, a los amigos del circuito. Me llena de orgullo estar acá”, dijo Zebolla con la voz quebrada.

Y amplió: “Uno de los motivos por los cuales tengo 40 años y sigo acá es por estas cositas; estas ganas de seguir viniendo, dando lo mejor de mí como jugador, tratando de disfrutar los momentos con compañeros y amigos, porque a la mayoría los considero amigos”.

El marplatense profundizó sobre lo que significa seguir vistiendo los colores argentinos. “Cosas simples como desayunar juntos, entrenar con Come (Francisco Comesaña), a quien conozco desde que él tenía 8 años, jugar con Molto (Andrés Molteni), al que conozco desde los 10. Es algo que intento disfrutar más allá de que quiero que Argentina siga avanzando y esté en las Finales”, se explayó.

Y fue más allá: Por eso sigo, y por eso me encantaría tirar del cordón todo lo que se pueda. Esto, para mí, es oro. Es mucho más que Roland Garros, que el US Open o el N°1. Yo juego al tenis por estas cositas”.

La emoción de Horacio Zeballos
La emoción de Horacio Zeballos en su homenaje (Foto: Prensa AAT)

Zeballos también tuvo palabras afectuosas para Granollers, su compañero de dobles desde 2018: “Hace siete años que estamos juntos. Esto habla muy bien de lo que sos como persona. Tu familia es un ejemplo”. También se refirió a su entrenador, Alejandro Lombardo: “Ale, sos mi hermano mayor. Qué buen momento para que estés acá conmigo”.

El presidente de la AAT, Agustín Calleri, destacó: “Este es un homenaje a la excelencia. Horacio demuestra que con trabajo y pasión se pueden alcanzar las mayores metas en el momento en que uno se lo proponga. Llegó al N°1 del mundo, ganó dos Grand Slams y, tras un año exigente, a los 40 años sigue representando a su país. Sólo quiero decir gracias, Horacio, por todo lo que hacés y por seguir estando acá”.

