Una figura de Escocia se quebró al recordar a su ex compañero Diogo Jota tras la histórica clasificación al Mundial: “No puedo sacármelo de la cabeza”

Robertson se emocionó al recordar a Diogo Jota

La clasificación de Escocia al próximo Mundial provocó una de las noches más emotivas en la carrera de Andrew Robertson, capitán de la selección y lateral del Liverpool FC. Aunque la alegría de disputar por primera vez una Copa del Mundo quedaba a la vista, el sentimiento del futbolista escocés quedó marcado por el recuerdo de Diogo Jota, su ex compañero en el club inglés, fallecido meses atrás en un accidente.

El regreso de Escocia a la máxima cita del fútbol se selló tras la victoria por 4-2 ante Dinamarca en Hampden Park. Mientras los festejos se multiplicaban entre los hinchas y jugadores, Robertson confesó ante la prensa que su mente permanecía ligada a la memoria de Jota, quien había mostrado un fuerte vínculo con él durante su paso por el equipo. “No puedo dejar de pensar en él”, aseguró el capitán, evidenciando la profunda marca que dejó el atacante portugués.

Durante la transmisión pospartido de BBC Sport, Robertson explicó: “Sé que, por mi edad, esta podría ser mi última oportunidad en un Mundial. Hoy no he podido sacarme de la cabeza a mi amigo Diogo Jota. Hablamos mucho sobre ir al Mundial juntos. Sé que hoy me estará viendo sonreír. Me alegra mucho que todo haya terminado así“.

Robertson se emocionó al recordar a su amigo (Reuters)

Diogo Jota participó en 182 partidos con el Liverpool, alcanzó 65 goles y 26 asistencias, estadísticas que lo consolidaron como uno de los puntos altos del ataque y contribuyeron a la formación de uno de los tridentes ofensivos más eficaces del fútbol europeo junto a Mohamed Salah y Sadio Mané. Su impacto trascendió las cifras: su energía y cercanía fuera del campo generaron lazos afectivos sólidos dentro del vestuario.

El propio Robertson reveló un episodio que amplificó el vacío dejado por su amigo: en una conversación privada, Jota le prometió que ambos estarían presentes en el Mundial de 2026, cada uno con su selección. “Hablamos tanto sobre el Mundial. Él se perdió Qatar por una lesión, yo porque Escocia no clasificaba desde 1998. Siempre hablábamos de cómo sería ir y sé que hoy estará sonriéndome en algún lugar”, narró el defensor en diálogo con BBC Sport.

Ambos futbolistas compartieron vestuario en el Liverpool (Reuters)

La pérdida tocó no solo el corazón de sus compañeros de club, sino también de la afición y la dirección de Liverpool. Jugadores y seguidores siguen recordando al jugador como una figura profundamente querida, cuyo paso por Anfield trascendió lo deportivo.

A nivel internacional, Jota sumó 36 goles en 68 encuentros con la Selección de Portugal, aportando en fases de clasificación y torneos bajo la conducción técnica de Roberto Martínez. Jota resultó ganador de la Liga de las Naciones con su país semanas antes del accidente automovilístico que provocó su fallecimiento.

El fútbol escocés se abrazó con la historia cuando, tras 28 años de ausencia, el equipo consiguió la clasificación. La hazaña, sin embargo, se vio atravesada por la memoria de Diogo Jota, que ocupó los pensamientos de Robertson durante la jornada completa. “Lo he ocultado bien, pero hoy he estado hecho pedazos. Estuve en algunos problemas en la habitación antes”, confesó.