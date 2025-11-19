Una de las futbolistas más famosas compartió el video de cómo quedó su casa tras un robo: “La próxima, limpia todo”

Con más de 16 millones de seguidores en redes sociales, Alisha Lehmann es una futbolista que se ha hecho viral en diferentes ocasiones. Sus videos bailando con sus compañeras y publicaciones de su carrera, sumados a producciones especiales, acrecientan su figura en el radar del público, luego de haber terminado su vínculo con el futbolista Douglas Luiz.

Sin embargo, en las últimas horas, la futbolista suiza de 26 años, que representa los colores del Como de Italia, sufrió un nuevo episodio de robo en su domicilio y expuso lo sucedido en su cuenta personal de Instagram. La mujer posteó un video de corta duración en el que se observa una de sus habitaciones visiblemente desordenada y con sus pertenencias esparcidas por todo el lugar.

A continuación, escribió un mensaje sobre las imágenes republicadas por el diario británico The Sun y eligió tomárselo con una cuota de humor, ya que le extendió un particular pedido a los malechores: “La próxima vez que robes en mi casa, por favor, limpia todo, porque tengo TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo)”. Esto lo acompañó de un emoji de una cara llorando. Por el momento, la fuente citada aclaró que la víctima no se encontraba en su domicilio al momento de la presencia de los delincuentes y permanece en un enigma qué artículos fueron sustraídos del hogar, mientras se da curso a la investigación policial.

Alisha Lehmann y Douglas Luiz durante un partido de la selección brasileña en la Copa América (Crédito: alishalehmann7/Instagram)

Lehmann fue víctima de otro allanamiento a su morada en octubre de 2024. En aquella oportunidad, vivía junto a su anterior pareja, Douglas Luiz, con quien compartía estadía en la Juventus. El periódico La Gazzetta dello Sport dio a conocer el caso, luego de la sustracción de once relojes y varias joyas, que alcanzaban un valor de medio millón de euros (más de USD 576.000).

Ambos empezaron a ser pareja desde 2021, cuando coincidieron en Aston Villa, luego de que Lehmann finalizara el vínculo con su compañera en la selección helvética, Ramona Bachmann. “Es un sueño estar juntos”, declaró Alisha después de una primera ruptura con el volante brasileño, la reconciliación a principios de 2024 y sus llegadas en conjunto a la Vecchia Signora.

En mayo de este año, La Gazzetta dello Sport comunicó que su lazo sentimental llegó a su fin por desacuerdos sobre sus respectivos futuros en el club italiano. Actualmente, Douglas Luiz se fue esta temporada al Nottingham Forest de Inglaterra en calidad de cedido desde la Juve, mientras que la delantera se mantiene en el Calcio con la camiseta del Como, que marcha en la segunda colocación del campeonato, a tres puntos de la Roma.

Terminaron su relación en mayo de 2025

La residente en Moltrasio, una localidad italiana situada a orillas del lago de Como, se estrenó profesionalmente en 2016 en el club Young Boys de Suiza. Luego, fue transferida al West Ham en 2018 y permaneció en el fútbol inglés, pasando por Everton y Aston Villa, hasta 2024. A partir de la siguiente temporada, tuvo su primer paso por la Serie A con la Juventus y, en este curso, cambió de club.

La jugadora disputó la Eurocopa 2025 con la selección de Suiza. Solo jugó un puñado de minutos repartidos en el empate 1-1 ante Finlandia por la fase de grupos y en la eliminación contra España (0-2) en cuartos de final. Permaneció en el banco de suplentes ante Noruega (2-3) e Islandia (2-0), correspondientes a la primera fase.

En esa competición, su popularidad obligó a una medida de seguridad por parte del combinado nacional, ya que nunca la dejaban sola y Christian Inauen, jefe de seguridad del elenco europeo, seguía sus pasos cuando se acercaba a saludar a los fanáticos. “Siempre está presente cuando las estrellas de la selección nacional se acercan a la afición. Como Lehmann es más famosa que sus compañeras, a veces las acompaña un rato más. Si es necesario, interviene si alguien se acerca demasiado a ella. De lo contrario, se mantiene en un segundo plano”, informaron al diario Blick.

Suiza se despidió de la Eurocopa en los cuartos de final (Crédito: Reuters/Denis Balibouse)

Dos años atrás, en 2023, Alisha Lehmann sorprendió al mundo tras revelar que le ofrecieron 100.000 dólares por una noche de sexo. “Estaba en Miami, mi lugar favorito, y me encontré con unos amigos en un club nocturno. Recibí un mensaje en mi móvil, al que no respondí, pero la misma persona le envió un mensaje al guardaespaldas que me cuidaba. Los mensajes vinieron de una persona muy conocida. Ya nos habíamos cruzado anteriormente en un evento. El mensaje decía: ‘Pagaré a Alisha USD 100.000 para pasar una noche con ella’”, dijo la jugadora en el programa Dir Tea Talk.

La historia provocó asombro en el estudio y todos quisieron saber su contestación: “Mi respuesta fue: ¡de ninguna manera! ¿Y sólo 100.000?”, respondió entre risas.