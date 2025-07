La medida de seguridad que tomó la selección de Suiza por el furor que generó Alisha Lehmann durante la Eurocopa

Alisha Lehmann saluda al público tras un partido de la selección de Suiza en la Eurocopa (REUTERS/Denis Balibouse)

La Eurocopa de fútbol femenina que se está disputando en Suiza comienza a entrar en zona de definición y una de las principales atracciones se encuentra en la selección anfitriona, que tiene a la futbolista Alisha Lehmann como foco principal. La jugadora de 26 años tiene cerca de 17 millones de seguidores en Instagram y su presencia en el certamen obligó a reforzar medidas de seguridad ante la cercanía de los fanáticos.

Una de las imágenes más frecuentes de la delantera que milita en la Juventus de Italia es verla rodeada de aficionados, que le piden fotos o autógrafos, ya sea en los entrenamientos de su selección o durante los partidos. Según reportaron medios internacionales, Lehmann nunca está sola y cada vez que se acerca a saludar a los fanáticos es seguida de cerca por un hombre encargado de la seguridad.

Sin embargo, pese a los rumores que indicaban que la suiza había contratado un guardaespaldas, el custodio es el jefe de seguridad de la selección femenina, según afirmó el encargado de prensa del equipo nacional, Sven Micossé, al diario Blick. “Siempre nos aseguramos de que la seguridad de las jugadoras esté garantizada en todos los estadios. Durante el torneo, esto lo organiza la UEFA, siempre en colaboración con nuestro jefe de seguridad, quien también está presente en todo momento”, explicó.

El hombre detrás de la seguridad de Alisha Lehmann es Christian Inauen, encargado de la seguridad del seleccionado suizo en la Eurocopa 2025. “Siempre está presente cuando las estrellas de la selección nacional se acercan a la afición. Como Lehmann es más famosa que sus compañeras, a veces las acompaña un rato más. Si es necesario, interviene si alguien se acerca demasiado a ella. De lo contrario, se mantiene en un segundo plano", agregaron en Blick.

Alisha Lehmann firma autógrafos a sus fanáticas. La delantera de la selección de Suiza es una de las atracciones de la Eurocopa (REUTERS/Stephane Mahe)

Esta acción extraordinaria no altera el día a día de Lehmann ni tampoco molesta a los fanáticos, ya que la popular futbolista tiene la mejor predisposición para cumplir con los seguidores, que solamente quieren verla de cerca, intercambiar unas palabras, tomarse una selfie o tener un autógrafo para luego regresar a casa con una sonrisa.

En cuanto a lo futbolístico, Suiza se clasificó a los cuartos de final, instancia en la que deberá enfrentarse a una de las candidatas, España, el viernes desde las 16 (hora argentina). Lehmann tan solo ingresó unos minutos en el empate 1-1 ante Finlandia por la fase de grupos y permaneció en el banco de suplentes ante Noruega (2-3) e Islandia (2-0).

Alisha Lehmann debutó como profesional en 2016 en el club Young Boys de Suiza. Luego, fue transferida al West Ham en 2018 y permaneció en el fútbol inglés, pasando por Everton y Aston Villa, hasta 2024. En la actualidad representa a Juventus.

En cuanto a su vida privada, la futbolista se hizo viral en varias ocasiones por compartir videos en las redes sociales en las que se la ve bailando con sus compañeras y en su perfil público también destacan fotos de sus vacaciones y otras producciones especiales. También se hizo popular su romance con su compañera de equipo, Ramona Bachmann, con quien terminó la relación y comenzó un noviazgo con el brasileño Douglas Luiz, futbolista de Juventus. En la actualidad, Lehmann se declara soltera luego de romper con su última pareja.

Alisha Lehmann en el banco de suplentes de la selección de Suiza. La delantera notuvo mucha participación en la Eurocopa (REUTERS/Denis Balibouse)

Hay que recordar que Alisha y Douglas Luiz iniciaron su relación en 2021, cuando compartían plantilla en el Aston Villa, y retomaron su vínculo a comienzos de 2024 tras una primera ruptura. A mediados del año pasado, ambos sellaron su traspaso a la Vecchia Signora en una maniobra poco habitual para el mundo del fútbol: Luiz llegó por 49 millones de euros y Lehmann lo siguió siete días después.

“Para Douglas y para mí estar juntos en el mismo club es un sueño”, declaró Lehmann tras concretar su fichaje. “Muchas veces hemos jugado en diferentes ciudades, por lo que poder vivir estas grandes aventuras en el mismo lugar es algo maravilloso”, agregó la suiza.

En mayo de este año, la Gazzetta dello Sport adelantó que la pareja decidió separarse. La relación sentimental entre Alisha Lehmann y Douglas Luiz, jugadores de la Juventus, llegó a su fin tras desacuerdos sobre sus respectivos futuros en el club italiano.

Alisha Lehmann junto a Douglas Luiz. La pareja de futbolistas se separó tras dos años de noviazgo

En 2023, la futbolista suiza también fue protagonista al revelar que le ofrecieron 100.000 dólares por una noche de sexo. “Estaba en Miami, mi lugar favorito, y me encontré con unos amigos en un club nocturno. Recibí un mensaje en mi móvil, al que no respondí, pero la misma persona le envió un mensaje al guardaespaldas que me cuidaba. Los mensajes vinieron de una persona muy conocida. Ya nos habíamos cruzado anteriormente en un evento. El mensaje decía: ‘Pagaré a Alisha USD 100.000 para pasar una noche con ella’”, dijo la jugadora en el programa Dir Tea Talk.

La anécdota generó asombro en el estudio y todos quisieron saber su contestación: “Mi respuesta fue: ¡de ninguna manera! ¿Y sólo 100.000?”, respondió entre risas. Pero, a pesar de su negativa, el hombre insistió a través del custodio de la futbolista a quien le siguió enviando mensajes.