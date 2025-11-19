Toni Kroos confesó que llegó a perder la paciencia con Vinícius y reveló los consejos que le dio para que cambiara su actitud

Vinicius y Kroos, cuando eran compañeros (REUTERS/Hannah Mckay)

Las recientes declaraciones de Toni Kroos, exjugador del Real Madrid, han reavivado el debate sobre el comportamiento de Vinícius Júnior y su impacto en la dinámica del vestuario blanco y en el clima de los partidos. Durante su intervención como comentarista en la Icon League en Düsseldorf, el alemán reconoció que la actitud del delantero brasileño en el campo generaba tensiones y afectaba al equipo, llegando incluso a perder la paciencia en varias ocasiones. El ex volante admitió: “Le llegué a decir muchas veces que ya estaba bien, porque uno tiene la sensación de que, por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado”.

El análisis de Kroos no se limitó a una crítica aislada, sino que abordó el efecto colectivo de las polémicas que suelen rodear a Vinícius. El excentrocampista, quien compartió seis temporadas con el brasileño en el Real Madrid, explicó que las tensiones provocadas por los gestos, provocaciones y enfrentamientos del delantero no solo incomodaban a rivales y árbitros, sino que también repercutían en el propio grupo. “Se puede entender que llegue a molestar, ya sea a un rival, a un árbitro o al público”, afirmó Kroos, subrayando que la percepción dentro del vestuario era que “como equipo tienes la impresión de que todo se vuelve en contra del grupo por lo que ocurre a su alrededor”.

El contexto de estas declaraciones se enmarca en una serie de episodios recientes que han puesto a Vinícius en el centro de la polémica. En el último clásico ante el Barcelona, la reacción del brasileño tras ser sustituido por el entrenador Xabi Alonso desató una oleada de críticas y lo llevó a pedir disculpas públicamente. Estos episodios han intensificado el debate sobre el comportamiento del jugador y su influencia en el rendimiento colectivo del Real Madrid.

Ante esta situación, Kroos relató los esfuerzos realizados para mediar: “He intentado muchas veces tranquilizarle en el campo, sobre todo para que no se saliera de su propia dinámica, porque a veces ocurría. Yo siempre le decía: ‘Eres tan bueno que no necesitas todo eso’”.

Sus actitudes y vaivenes en el rendimiento en el último tiempo lo han llevado incluso a ser suplente desde el cambio de entrenador. Y la coyuntura condujo a que brotaran las especulaciones sobre una posible salida en el mercado de verano en Europa, cuando el atacante, de 25 años, tiene contrato vigente con la Casa Blanca hasta 2027.

En las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que el Manchester United oferte por sus servicios. Mientras, el Real Madrid lidera la Liga de España con 31 puntos, tres más que su inmediato perseguidor, el Barcelona. Y en la tabla de la Champions League surge séptimo con nueve unidades, producto de tres victorias y una derrota.

El próximo compromiso del Merengue será el domingo 23, desde las 17 (hora de Argentina) ante el Elche como visitante, por la fecha 13 de la Primera División de España. Vinícius buscará reencontrarse con su mejor versión luego de jugar con la selección brasileña, que igualó 1-1 ante Túnez en un amistoso disputado este martes.