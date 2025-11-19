Deportes

La jugada a pura gambeta de Ciro Messi en la academia del Inter Miami que se hizo viral: “El talento es increíble”

El hijo menor de Lionel y Antonela demostró su habilidad en el fútbol infantil de Las Garzas

Guardar
El menor de la familia Messi demostró sus habilidades en el equipo infantil de Las Garzas

Mientras Lionel Messi se entrena con el Inter Miami de cara a las semifinales de los playoffs de la Conferencia Este de la MLS, instancia en la que enfrentará a Cincinnati FC, su hijo menor Ciro demostró sus habilidades en el fútbol infantil con la academia de Las Garzas. En un video que se hizo viral en las redes sociales se puede observar al heredero de 7 años realizar una jugada digna de su papá.

“El talento de Ciro Messi es increíble”, tituló la cuenta de X Messi World en la que se compartió el inédito video. El niño, con la camiseta negra número 10 del Inter Miami se filtró en el área con tres gambetas consecutivas que dejaron fuera de combate a cuatro defensores rivales. La jugada terminó con un remate que contuvo el arquero.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer tras el posteo. "El único que heredó un poco del talento de su padre, lanzó un internauta. "Tiene algo de su padre, pero sin exagerar, esperaremos a ver qué pasa“, resumió otro. ”Discípulo de la leyenda", “Amo al pequeño Messi” y “Me parece que Ciro es el heredero”, fueron otras reacciones de los seguidores de la cuenta que tiene más de 275 mil seguidores y se encarga de publicar material relacionado con el rosarino.

La cuenta de la academia del Inter Miami también compartió algunas imágenes del partido amistoso ante Plantation que se jugó en el club de la Florida el pasado 17 de noviembre. En una de las postales se puede ver a Ciro Messi festejando con un compañero de equipo.

Ciro Messi saluda a un
Ciro Messi saluda a un compañero de equipo en la academia del Inter Miami (@InterMiamiAcad)

No es la primera vez que se viralizan videos de Ciro Messi exhibiendo su talento con la pelota de fútbol. La noche que Inter Miami logró avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup tras vencer a Pumas quedó marcada también por un hecho fuera de lo común, protagonizado por los más pequeños en el Chase Stadium. Una vez finalizado el partido, varios niños ingresaron al campo de juego para disfrutar del césped y divertirse con una pelota. La mayoría eran hijos y familiares de los futbolistas dirigidos por Javier Mascherano, pero uno de ellos, en particular, se robó la atención de los presentes y de las redes sociales: el hijo menor de Lionel Messi.

En uno de los videos más compartidos, se observa a Ciro adelantándose a un rival, tirando la pelota larga y buscando eludir la marca. Luego, ejecutó una gambeta precisa y encaró directo hacia el arco. Frente al portero improvisado, resolvió con una definición sutil que terminó en gol. Los aplausos de los asistentes no tardaron en escucharse, ovacionando la jugada y celebrando el talento heredado de su padre, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Distintos ángulos de la misma jugada empezaron a circular por redes sociales, generando comentarios en los que muchos destacaron la naturalidad con la que el pequeño se desplaza con la pelota y la confianza mostrada en cada acción.

La recopilación de videos no se detuvo allí. En otra escena,Ciro sorprendió con una jugada llena de picardía: tiró un caño a otro niño, quien no pudo evitar perder la compostura tras la acción del hijo de Messi. La jugada no quedó sólo en la habilidad técnica, ya queluego Ciro mantuvo el control del balón con una gambeta ante otro rival y, sin dudar, se tiró al piso para trabar la pelota ante la presión de un tercer niño. Las imágenes mostraron a un Ciro decidido, participativo y con un estilo de juego que despertó el asombro de los presentes.

Las jugadas de Ciro Messi que hicieron delirar a los hinchas del Inter Miami

Cabe recordar que los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo juegan al fútbol en las categorías formativas del Inter Miami. El propio goleador histórico de la selección argentina y leyenda del Barcelona describió sus características en una entrevista con Quique Wolff en Simplemente Fútbol. “Thiago es más pensante, organizador, más mediocampista. Mateo es más delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco; es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus jugadas”, describió La Pulga.

Temas Relacionados

Ciro MessiLionel MessiAcademia Inter MiamiInter Miamideportes-argentina

Últimas Noticias

Video: la sanción para los hinchas de Atlanta por golpear a dos hombres y robarles la camiseta de Chacarita

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Los agresores son hermanos y vecinos de la zona. Fueron detenidos. Qué resolvió el ministerio de Seguridad porteño

Video: la sanción para los

El regreso de Alexander Zverev y un dobles top: así llega Alemania para enfrentar a Argentina por la Copa Davis

Sascha, número 3 del mundo, vuelve a la máxima competencia por equipos luego de tres años. Kevin Krawietz y Tim Puetz componen una de las parejas más temibles del circuito

El regreso de Alexander Zverev

Un club argentino informó que despedirá a casi todo su plantel por “falta de actitud” en el último partido: el video de los goles

Así lo detalló San Martín de Burzaco a través de un comunicado oficial en sus redes sociales

Un club argentino informó que

Una de las futbolistas más famosas compartió el video de cómo quedó su casa tras un robo: “La próxima, limpia todo”

Alisha Lehmann, estrella del Como de Italia y de la selección de Suiza, vivió un mal momento

Una de las futbolistas más

Toni Kroos confesó que llegó a perder la paciencia con Vinícius y reveló los consejos que le dio para que cambiara su actitud

El ex mediocampista alemán compartió plantel y gloria con el brasileño en el Real Madrid, aunque admitió que más de una vez se molestó: “Se puede entender que llegue a molestar”

Toni Kroos confesó que llegó
DEPORTES
Video: la sanción para los

Video: la sanción para los hinchas de Atlanta por golpear a dos hombres y robarles la camiseta de Chacarita

El regreso de Alexander Zverev y un dobles top: así llega Alemania para enfrentar a Argentina por la Copa Davis

Un club argentino informó que despedirá a casi todo su plantel por “falta de actitud” en el último partido: el video de los goles

Una de las futbolistas más famosas compartió el video de cómo quedó su casa tras un robo: “La próxima, limpia todo”

Toni Kroos confesó que llegó a perder la paciencia con Vinícius y reveló los consejos que le dio para que cambiara su actitud

TELESHOW
Donato De Santis recordó su

Donato De Santis recordó su rol luego del asesinato de Gianni Versace: “Llamé al gobernador”

Wanda Nara abrió su álbum personal: moda, romance y el reencuentro más esperado con sus hijas

El sentido mensaje de Darío Barassi a dos años de la muerte de su mamá: “Dejaste huella para siempre”

La China Suárez mostró su intimidad junto a Mauro Icardi en el vuelo rumbo a Estambul

El paso trascendental que dieron Tamara Báez y su novio a más de un mes de su reconciliación

INFOBAE AMÉRICA

Del testimonio histórico a la

Del testimonio histórico a la distopía: 8 novelas hispanoamericanas integran una colección de nueva narrativa

Qué son los foraminíferos marinos y cómo el hallazgo de 20 nuevas especies revela secretos sobre la biodiversidad oceánica

Las acciones europeas cerraron estables

Al menos dos muertos y 16 detenidos dejó una nueva operación policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho

Israel lanzó una nueva serie de bombardeos en el sur de Líbano