La jugada a pura gambeta de Ciro Messi en la academia del Inter Miami que se hizo viral: “El talento es increíble”

El menor de la familia Messi demostró sus habilidades en el equipo infantil de Las Garzas

Mientras Lionel Messi se entrena con el Inter Miami de cara a las semifinales de los playoffs de la Conferencia Este de la MLS, instancia en la que enfrentará a Cincinnati FC, su hijo menor Ciro demostró sus habilidades en el fútbol infantil con la academia de Las Garzas. En un video que se hizo viral en las redes sociales se puede observar al heredero de 7 años realizar una jugada digna de su papá.

“El talento de Ciro Messi es increíble”, tituló la cuenta de X Messi World en la que se compartió el inédito video. El niño, con la camiseta negra número 10 del Inter Miami se filtró en el área con tres gambetas consecutivas que dejaron fuera de combate a cuatro defensores rivales. La jugada terminó con un remate que contuvo el arquero.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer tras el posteo. "El único que heredó un poco del talento de su padre“, lanzó un internauta. "Tiene algo de su padre, pero sin exagerar, esperaremos a ver qué pasa“, resumió otro. ”Discípulo de la leyenda", “Amo al pequeño Messi” y “Me parece que Ciro es el heredero”, fueron otras reacciones de los seguidores de la cuenta que tiene más de 275 mil seguidores y se encarga de publicar material relacionado con el rosarino.

La cuenta de la academia del Inter Miami también compartió algunas imágenes del partido amistoso ante Plantation que se jugó en el club de la Florida el pasado 17 de noviembre. En una de las postales se puede ver a Ciro Messi festejando con un compañero de equipo.

Ciro Messi saluda a un compañero de equipo en la academia del Inter Miami (@InterMiamiAcad)

No es la primera vez que se viralizan videos de Ciro Messi exhibiendo su talento con la pelota de fútbol. La noche que Inter Miami logró avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup tras vencer a Pumas quedó marcada también por un hecho fuera de lo común, protagonizado por los más pequeños en el Chase Stadium. Una vez finalizado el partido, varios niños ingresaron al campo de juego para disfrutar del césped y divertirse con una pelota. La mayoría eran hijos y familiares de los futbolistas dirigidos por Javier Mascherano, pero uno de ellos, en particular, se robó la atención de los presentes y de las redes sociales: el hijo menor de Lionel Messi.

En uno de los videos más compartidos, se observa a Ciro adelantándose a un rival, tirando la pelota larga y buscando eludir la marca. Luego, ejecutó una gambeta precisa y encaró directo hacia el arco. Frente al portero improvisado, resolvió con una definición sutil que terminó en gol. Los aplausos de los asistentes no tardaron en escucharse, ovacionando la jugada y celebrando el talento heredado de su padre, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Distintos ángulos de la misma jugada empezaron a circular por redes sociales, generando comentarios en los que muchos destacaron la naturalidad con la que el pequeño se desplaza con la pelota y la confianza mostrada en cada acción.

La recopilación de videos no se detuvo allí. En otra escena,Ciro sorprendió con una jugada llena de picardía: tiró un caño a otro niño, quien no pudo evitar perder la compostura tras la acción del hijo de Messi. La jugada no quedó sólo en la habilidad técnica, ya queluego Ciro mantuvo el control del balón con una gambeta ante otro rival y, sin dudar, se tiró al piso para trabar la pelota ante la presión de un tercer niño. Las imágenes mostraron a un Ciro decidido, participativo y con un estilo de juego que despertó el asombro de los presentes.

Las jugadas de Ciro Messi que hicieron delirar a los hinchas del Inter Miami

Cabe recordar que los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo juegan al fútbol en las categorías formativas del Inter Miami. El propio goleador histórico de la selección argentina y leyenda del Barcelona describió sus características en una entrevista con Quique Wolff en Simplemente Fútbol. “Thiago es más pensante, organizador, más mediocampista. Mateo es más delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco; es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus jugadas”, describió La Pulga.