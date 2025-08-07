Caño, gambeta y gol: las jugadas de Ciro Messi que sorprendieron a los fans del Inter Miami tras el partido y se hicieron virales

Las jugadas de Ciro Messi que hicieron delirar a los hinchas del Inter Miami

La noche que Inter Miami logró avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup tras vencer a Pumas quedó marcada también por un hecho fuera de lo común, protagonizado por los más pequeños en el Chase Stadium. Una vez finalizado el partido, varios niños ingresaron al campo de juego para disfrutar del césped y divertirse con una pelota. La mayoría eran hijos y familiares de los futbolistas dirigidos por Javier Mascherano, pero uno de ellos, en particular, se robó la atención de los presentes y de las redes sociales: Ciro Messi, el hijo menor de Lionel Messi.

Con tan solo 7 años, Ciro saltó al campo junto a otros niños, pero rápidamente captó las miradas por sus habilidades con el balón. El menor de los Messi quedó en el centro de la escena tras protagonizar una serie de jugadas que rápidamente fueron captadas por los aficionados que aún permanecían en el estadio y que no tardaron en viralizarse a través de distintas plataformas.

En uno de los videos más compartidos, se observa a Ciro adelantándose a un rival, tirando la pelota larga y buscando eludir la marca. Luego, ejecutó una gambeta precisa y encaró directo hacia el arco. Frente al portero improvisado, resolvió con una definición sutil que terminó en gol. Los aplausos de los asistentes no tardaron en escucharse, ovacionando la jugada y celebrando el talento heredado de su padre, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Distintos ángulos de la misma jugada empezaron a circular por redes sociales, generando comentarios en los que muchos destacaron la naturalidad con la que el pequeño se desplaza con la pelota y la confianza mostrada en cada acción.

La recopilación de videos no se detuvo allí. En otra escena, Ciro sorprendió con una jugada llena de picardía: tiró un caño a otro niño, quien no pudo evitar perder la compostura tras la acción del hijo de Messi. La jugada no quedó sólo en la habilidad técnica, ya que luego Ciro mantuvo el control del balón con una gambeta ante otro rival y, sin dudar, se tiró al piso para trabar la pelota ante la presión de un tercer niño. Las imágenes mostraron a un Ciro decidido, participativo y con un estilo de juego que despertó el asombro de los presentes.

El episodio se volvió tendencia entre la comunidad de seguidores del Inter Miami y los fanáticos de Lionel Messi, quienes destacaron la pasión de los niños por el fútbol y la herencia futbolística que parecen tener los hijos del astro argentino. Mientras las tribunas se iban vaciando, los más pequeños se adueñaron de la escena y ofrecieron un espectáculo inesperado que terminó por alegrar la velada.

En lo que respecta a lo estrictamente futbolístico, Inter Miami, con la victoria por 3-1 ante Pumas, se aseguró el segundo lugar de la Fase Uno de los equipos de la MLS, por lo que clasificó a los cuartos de final y enfrentará al tercer clasificado de los equipos de la Liga MX.

“Obviamente una gran alegría. Hemos cumplido el objetivo de clasificar y creo que lo hemos hecho de buena manera, jugando un gran partido con las dificultades que tenía el partido, porque el rival es un rival de jerarquía, un rival que tiene jugadores importantes; pero salvo muy pocos momentos, sobre todo en la primera parte, donde hemos sufrido quizás 10 ó 15 minutos, que nos costó, después nos hemos adaptado bien. Y creo que el segundo tiempo ha sido un gran segundo tiempo, donde el equipo tuvo el protagonismo, donde tuvimos la determinación para ir en busca del partido. Esto sigue, a seguir. Ese es el primer objetivo, pero no nos cambian nada”, manifestó una vez terminado el juego Javier Mascherano, que también develó lo que le dijo a Rodrigo De Paul tras ser sustituido.