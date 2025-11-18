“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Alpine llevará un diseño especial al Gran Premio de Las Vegas (@AlpineF1Team)

La escudería Alpine impactará en el paddock este fin de semana con un innovador diseño para su A525 en el Gran Premio de Las Vegas, un evento que congregará a las principales figuras de la Fórmula 1 en el circuito callejero de la ciudad estadounidense. El monoplaza destacará por la incorporación de un mayor predominio del color rosa, incorporado en los pontones laterales sin dejar de lado el ya característico azul de la estructura. El equipo francés también optó por sumar un guiño a la cultura local: los tapacubos de los neumáticos lucirán un motivo de ruleta junto a la inscripción “Modo Casino”, una alusión directa a la reconocida vida nocturna y de apuestas de Las Vegas.

Alpine busca así distinguirse en la fase final del campeonato, apostando por una estrategia visual diferenciada que ya encontró antecedentes durante el año: la estructura introdujo detalles amarillos en las carreras celebradas en Estados Unidos, México y Brasil. Vale destacar que el elenco francés no será el único que llevará cambios en su vehículo. La escudería británica Williams presentará una decoración especial este fin de semana, lo que acentúa el atractivo visual en la antesala de la competencia.

La atracción que genera la nueva imagen del monoplaza se suma al interés por la confirmación oficial de la continuidad del piloto argentino Franco Colapinto en Alpine de cara a la temporada 2026. La noticia se formalizó durante el paso de Colapinto por el Gran Premio de San Pablo en el circuito de Interlagos, donde el corredor fue seguido con especial atención por el público argentino. El piloto argentino buscará completar una actuación destacada en un escenario que, hace un año, lo vio cruzar la meta en el puesto número 14, aunque entonces defendía los colores de Williams.

El Alpine A525 contará con mayor dominio del color rosa en sus laterales (@AlpineF1Team)

“El fin de semana en San Pablo fue un reto para mi lado del garaje, pero fue positivo contar con un coche más competitivo y con posibilidades de puntuar, como hizo Pierre tanto en la Sprint como en el Gran Premio. Esto significa que tenemos mucho que aprender, y esperamos poder aplicarlo en las tres últimas carreras, ya que sería bueno tener una sensación similar en el coche. El fin de semana también tuvo sus momentos brillantes. Fue increíble poder compartir con todos que seguiré en el equipo para la temporada 2026; no había mejor lugar para anunciarlo que en Sudamérica, y estoy muy agradecido por la increíble acogida de los aficionados brasileños. Tengo muchas ganas de empezar la temporada juntos el año que viene, pero antes tenemos las tres últimas carreras de este año, empezando este fin de semana en Las Vegas. El circuito es sin duda uno de los puntos fuertes de la temporada, y no muchos pilotos en la historia pueden decir que han corrido en el famoso Strip de Las Vegas, así que es emocionante volver por segundo año consecutivo”, comenzó Colapinto en un comunicado difundido por la escudería. Y luego, añadió: “El calendario y el descenso de las temperaturas en el desierto sin duda influirán en nuestra preparación. Intentaremos concentrarnos y aprovechar al máximo el fin de semana, mientras nos adentramos en la recta final de la temporada”.

El Gran Premio de Las Vegas marcará la quinta edición de esta competición en la historia de la Fórmula 1. El trazado tiene una longitud de 6.201 metros, configura un recorrido de 17 curvas y cuenta con tres rectas donde los monoplazas podrán aprovechar la doble zona de DRS para intentar adelantar. La vuelta rápida en competencia pertenece a Lando Norris con 1:34.876, mientras que doce meses atrás George Russell conquistó la prueba en la denominada Ciudad del Pecado.

El primer entrenamiento se disputará el jueves 20 a las 21:30 (hora argentina), la segunda tanda será en la madrugada del viernes y la última práctica libre se realizará el viernes a las 21:30. La clasificación está prevista para el sábado 22 a la 01:00, misma hora en la que partirá la carrera el domingo 23. Esta organización nocturna refuerza el carácter particular del evento, que este año contará con fuertes apuestas tanto en la pista como fuera de ella, en sintonía con el espíritu de la ciudad anfitriona.

El renovado diseño del A525 para el GP de Las Vegas (@AlpineF1Team)