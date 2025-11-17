Deportes

Franco Colapinto reveló el duro desafío que tendrá en el GP de Las Vegas de Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine analizó las dificultades que tendrá la carrera en el callejero estadounidense

Franco Colapinto habló en la
Franco Colapinto habló en la previa a la carrera en Las Vegas (@AlpineF1Team)

La Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Las Vegas y allí estará el argentino Franco Colapinto, quien llegará a los Estados Unidos luego de anunciarse su continuidad como titular en la próxima temporada. En la previa a la carrera norteamericana, el piloto de 22 años habló del desafío de correr otra vez en el circuito callejero y de noche.

“El fin de semana en San Pablo estuvo lleno de desafíos en mi lado del garaje, pero fue bueno contar con un coche más competitivo, capaz de luchar por los puntos, como lo hizo Pierre (Gasly) en Sprint y en la carrera del domingo. Nos da mucho que analizar, y espero que podamos aprovecharlo en las tres últimas carreras, ya que sería bueno recuperar una sensación similar”, contó el bonaerense en el comunicado de prensa de la escudería francesa.

“Sin embargo, lo pasé genial. Fue fantástico poder anunciar la renovación de mi contrato con el equipo hasta 2026. No había mejor lugar que Sudamérica para hacerlo, y agradezco a la afición brasileña la increíble bienvenida que me brindaron”, añadió.

“Estoy deseando empezar juntos la próxima temporada, pero antes tenemos las tres últimas rondas de 2025, empezando esta semana en Las Vegas. Este circuito es sin duda uno de los platos fuertes de la temporada, y pocos pilotos en la historia pueden decir que han corrido en el famoso Strip de Las Vegas. Así que estoy encantado de volver por segundo año consecutivo”, explicó.

Franco Colapinto tendrá un gran
Franco Colapinto tendrá un gran desafío en el circuito callejero de Las Vegas (REUTERS/Amanda Perobelli)

Las condiciones supondrán un verdadero desafío, tanto por la fecha como por el descenso de las temperaturas en el desierto, un factor que sin duda afectará a nuestra preparación. Trabajaremos sin descanso para sacar el máximo provecho de este fin de semana, con el que arrancamos la recta final de la temporada”, concluyó.

Por su parte, el director del equipo, Steve Nielsen, reconoció que “ha sido una temporada larga y a veces complicada para el equipo, ya que hemos tenido que compaginar la competición con el desarrollo de un coche completamente nuevo. Esto ha afectado a nuestros esfuerzos de cara a 2025 y, claramente, no estamos luchando por resultados satisfactorios. Solo sabremos las consecuencias de estas decisiones en Melbourne el año que viene, y ahora estamos centrados en la pista para terminar esta temporada de la mejor manera posible”.

El próximo fin de semana se correrá en el circuito callejero de Las Vegas, que no le trae buenos recuerdos ya que en la clasificación de 2024 tuvo un durísimo accidente con su Williams. En carrera pudo terminar 14º. En Qatar abandonó tras la largada por un toque de Esteban Ocon y en Abu Dhabi no pudo completar la carrera por una falla técnica.

En cuanto al calendario, Colapinto volverá a la pista el jueves 20 de noviembre, cuando se dispute la primera sesión de prácticas libres a las 21:30. El viernes 21 de noviembre se desarrollarán la segunda práctica libre a la 1:00 y la tercera a las 21:30. La clasificación está prevista para el sábado 22 de noviembre a la 1:00, mientras que la carrera principal se celebrará el domingo 23 de noviembre a la 1:00.

La recta final de la temporada marca que el 30 de noviembre se correrá en Qatar y el 7 de diciembre en Abu Dhabi.

