La Aprevide analiza cambiar de postura y levantarle la sanción a Racing para recibir a River por los octavos de final

El club de Avellaneda había sido penado con tres partidos a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el choque ante Flamengo por la Copa Libertadores

La pirotecnia en el Cilindro
La pirotecnia en el Cilindro formó una niebla que dificultó la visibilidad durante varios minutos (FOTOBAIRES)

Luego de incumplir diversas normas y advertencias, como el uso de pirotecnia en el recibimiento del equipo en la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo, Racing fue sancionado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) con tres partidos a puertas cerradas en su hogar, el Cilindro de Avellaneda. Uno de ellos ya fue cumplido ante Defensa y Justicia. Y el próximo debería ser por los octavos de final del Torneo Clausura, en el cruce ante River Plate de este fin de semana.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a crecer la chance de que el Aprevide levante la sanción o la ponga en suspenso ante el juego de presiones y el hecho de poder perjudicar las posibilidades deportivas en el certamen local de un conjunto bonaerense. Vale recordar que, hace seis días, la Fiscalía N° 4 de Avellaneda dispuso la conformación de una “mesa de diálogo por el plazo máximo de dos meses” orientada a establecer medidas preventivas y sancionatorias que eviten la repetición de episodios similares en los estadios. Y convocó a la Academia y a la Agencia, por lo que los canales de negociación se hallan abiertos.

Claro que una morigeración de la pena implicaría una contradicción respecto de la dureza de la suspensión inicial y un antecedente peligroso ante situaciones similares que puedan protagonizar otros clubes.

El fallo inicial indica que los tres partidos de Racing debían desarrollarse “estrictamente sin público y a puertas cerradas, asegurando que no concurra ningún asistente al estadio”.

La resolución de la Aprevide se fundamentó en la “falta de organización para el control y vigilancia” por parte de Racing, al considerar que el club incumplió normativas clave como las Leyes Nacionales N.º 23.184 y N.º 23.192, así como la Ley N.º 11.929 y su decreto reglamentario. El organismo sostuvo que las acciones observadas durante el recibimiento —incluyendo el uso de fuegos artificiales y pirotecnia— pusieron en riesgo la integridad física de socios, simpatizantes y de todas las personas presentes en el estadio. Además, el documento oficial recordó que el 24 de octubre se notificó a Racing sobre la prohibición de manipular pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier tipo, y que, en la reunión de “Match Day” previa al partido, personal de la CONMEBOL reiteró la prohibición expresa de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, haciendo hincapié en que estaba “terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público”.

Así se vio desde el
Así se vio desde el aire el Cilindro con la pirotecnia: hubo hinchas que terminaron heridos

Las cámaras de seguridad y las inspecciones realizadas durante el evento permitieron identificar a grupos que ingresaron cajas y bolsas con fuegos de artificio, globos y otros elementos utilizados en el recibimiento, según consta en el expediente. El informe también reveló que al menos dos personas sufrieron quemaduras y debieron ser trasladadas al Hospital Fiorito por lesiones leves ocasionadas por el uso de pirotecnia, aunque no se registraron consecuencias de mayor gravedad. Este episodio se sumó a antecedentes recientes, ya que Aprevide señala que Racing es reincidente, recordando el recibimiento con pirotecnia en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024 frente a Corinthians.

La sanción también impuso restricciones adicionales tras el levantamiento de la clausura. Los tres partidos de local posteriores a la sanción deben disputarse sin bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa, según lo dispuesto en el artículo 2° de la resolución.

La Academia terminó tercero en la Zona A, con 25 puntos, cuatro menos que el líder Boca Juniors. Y tendrá ventaja de localía ante River, que finalizó sexto en el Grupo B, con 22 unidades, a nueve de la cima, que ocupó Rosario Central.

