“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

El delantero del Atlético de Madrid aprovechó unos días de descanso en compañía de Emilia Ferrero y su mascota

Julián Álvarez en uno de
Julián Álvarez en uno de sus días de relax en una bañera mirando un partido de fútbol en la tablet (Instagram @juliaanalvarez)

En medio del freno de las actividades a nivel clubes en determinadas ligas por la fecha FIFA de noviembre, algunos futbolistas aprovecharon para descansar y relajarse con la intención de renovar energías de cara al tramo final del año, con compromisos determinantes. Uno de los jugadores que pudo sacar jugo al calendario fue Julián Álvarez, quien compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram de sus “días de relax”, tal como tituló el posteo.

En las seis fotos que componen el carrusel publicado en la red social, el delantero argentino del Atlético de Madrid se mostró en distintas situaciones fuera del ámbito deportivo en las cuales se destacan el tiempo compartido junto a su pareja, Emilia Ferrero, y su mascota Tarzán en un sitio donde se ve la playa y el mar. En una de las postales se puede ver al oriundo de Calchín con ropa casual, mirando su teléfono en un restaurante y otra contemplando el mar en una playa cuyo destino no fue revelado. “Qué nivel, Araña”, soltó Giuliano Simeone, su compañero de equipo, en uno de sus comentarios.

En otra de las imágenes se lo pudo ver al ex delantero de River Plate y Manchester City sumergido hasta el cuello en una bañera con vista al mar observando atentamente dos partidos de fútbol en dispositivos móviles. La foto fue tomada a la distancia y, a simple vista, sin que Julián Álvarez se diera cuenta.

Por su parte, Emilia Ferrero, también decidió publicar en su perfil público una serie de fotografías de las mini vacaciones con su pareja y aprovechó para mostrar su panza de embarazada. “Última escapada antes de que llegue Amadeo. Los amo", escribió la mujer que espera su primer hijo con el campeón del mundo. “Los amo”, replicó Julián con un emoji de corazón.

Julián Álvarez junto a su
Julián Álvarez junto a su novia Emilia Ferrero, con quien espera su primer hijo (Instagram)

Cabe recordar que Julián Álvarez no participó del último amistoso que disputó la selección argentina en Angola ante el combinado local y que fue triunfo por 2-0 de los dirigidos por Lionel Scaloni. El cordobés fue desafectado de la lista junto a sus compañeros del Atlético de Madrid porque no llegó a tiempo a aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla que exigían las autoridades sanitarias del país africano. De esta manera, la Araña tuvo unos días extra de descanso antes de enfocarse en los próximos compromisos del Aleti: visita contra el Getafe (domingo 23) por La Liga de España y local ante Inter (miércoles 26) por la Champions League.

Por otra parte, en España circulan las informaciones sobre un posible traspaso bomba de Álvarez al Barcelona. La directiva del club culé ha decidido explorar el mercado de pases para reforzar la posición de delantero cordobés ante la factible salida del polaco Robert Lewandowski, quien suma 37 años y termina su vínculo a mediados del 2026. Según informó el diario catalán Mundo Deportivo, el club considera que, pese a las dificultades financieras que enfrenta desde hace varias temporadas, está en condiciones de realizar una importante apuesta por un centrodelantero.

El principal paso para activar la operación sería la salida de Lewandowski, cuyo marco salarial representa unos 40 millones de euros en el límite de ‘fair play’ financiero definido por La Liga. Ese margen resultaría indispensable para incorporar un atacante top, considerando tanto el salario del nuevo fichaje como el prorrateo (amortización anual) del coste de traspaso, precisó el medio catalán. El rotativo, además, informó que fuentes del propio club explicaron que para ejecutar una incorporación de esa envergadura, Barcelona requiere las condiciones de este reglamento.

LAS FOTOS DEL DÍA DE RELAX DE JULIÁN ÁLVAREZ:

Julián Álvarez y su mascota en su casa
Julián Álvarez y su mascota en su casa (Instagram @juliaanalvarez)
Julián Álvarez en una playa
Julián Álvarez en una playa contemplando el mar (Instagram @juliaanalvarez)
Julián Álvarez disfruta de su
Julián Álvarez disfruta de su tiempo libre en un restaurante (Instagram @juliaanalvarez)
Julián Álvarez y su novia,
Julián Álvarez y su novia, Emilia Ferrero, mostrando el embarazo (Instagram @juliaanalvarez)
Julián Álvarez con ropa casual en la noche
Julián Álvarez con ropa casual en la noche (Instagram @juliaanalvarez)
Julián Álvarez observa la Copa
Julián Álvarez observa la Copa Potrero junto a su pareja, quien luce la panza de embarazada (Instagram @emiliafferrero)
Emilia Ferrero junto a su
Emilia Ferrero junto a su novio, Julián Álvarez (Instagram @emiliafferrero)
Julián Álvarez le toca la
Julián Álvarez le toca la panza a Emilia Ferrero, con quien espera un bebé (Instagram @emiliafferrero)

