“Tristeza”: Neymar falló al intentar dos veces uno de sus lujos más famosos y desató una ola de reacciones en las redes

El delantero brasileño se destacó en el triunfo del Santos ante el Palmeiras, pero se hizo viral por una doble lambretta trunca

Un gol en el minuto 91 cambió el destino de dos gigantes del fútbol brasileño. Santos, que llegaba al partido con la urgencia de escapar del descenso, venció 1-0 a Palmeiras en el estadio Vila Belmiro, gracias a una aparición decisiva de Benjamín Rollheiser. El tanto, celebrado con euforia por jugadores y fanáticos, le permitió al Peixe, que tiene a Neymar como figura, abandonar la zona roja del Brasileirão y, al mismo tiempo, privó al Verdão del liderato -quedó segundo, a tres unidades del Flamengo- cuando restan solo cinco jornadas para el final del campeonato.

El ambiente en Vila Belmiro estuvo marcado por la tensión y la expectativa. Santos, necesitado de puntos tras una racha negativa, afrontó el encuentro como una final. Palmeiras, por su parte, llegó debilitado por la ausencia de ocho jugadores clave, seis de ellos convocados por sus selecciones nacionales —entre los que se encontraban Vitor Roque, Gustavo Gómez, Sosa, Piquerez, Emi Martínez y Facundo Torres—, además de Andreas Pereira y Allan, sancionados.

El desarrollo del partido reflejó la urgencia de ambos equipos. Durante la primera mitad, Santos tomó la iniciativa y dominó el juego, aunque Palmeiras generó peligro en tres ocasiones que exigieron intervenciones decisivas del portero Gabriel Brazão y la defensa local. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda buscó el gol con insistencia, pero se topó con un inspirado Carlos Miguel bajo los palos rivales, quien detuvo un mano a mano de Barreal y mantuvo el empate hasta el descanso.

Tras la reanudación, el ingreso del Flaco López revitalizó a Palmeiras, que empezó a generar espacios y a acercarse al área rival. El propio delantero argentino estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que rozó el poste, silenciando momentáneamente a la afición local. Santos, que había controlado el ritmo, empezó a sentir el desgaste físico y el temor a perder un punto que, aunque insuficiente, al menos no agravaba su situación.

El desenlace llegó cuando el partido parecía destinado al empate. Benjamín Rollheiser, recién ingresado al campo, aprovechó un balón suelto en el área y, con un remate cruzado de pierna derecha, batió a Carlos Miguel en el minuto 91. La jugada, iniciada por un cabezazo de Robinho Jr., desató la locura en Vila Belmiro y selló una victoria vital para el conjunto santista.

Neymar, figura emblemática de Santos, disputó los 90 minutos en medio de un contexto personal complicado y tras una semana de críticas. Aunque no logró brillar como en sus mejores días, mostró entrega y compromiso durante todo el encuentro. Al finalizar el partido, el delantero no pudo contener la emoción y celebró entre lágrimas una victoria que representa un respiro para el equipo y para él mismo.

Con este resultado, Santos asciende a la decimosexta posición con 36 puntos y sale, al menos temporalmente, de la zona de descenso. El triunfo no solo cambia el panorama inmediato del Peixe, sino que también reaviva la esperanza de permanencia en la máxima categoría del fútbol brasileño, mientras Palmeiras ve cómo se complica su lucha por el campeonato.

Y Ney, de 33 años, no pasó inadvertido. Foco de las críticas en el último tiempo por el mal momento del club que lo vio nacer, se hizo cargo de la conducción y se destacó. Eso sí, intentó uno de sus lujos más famosos; la célebre lambretta, pero no salió como en sus mejores épocas.

Encerrado contra el córner derecho ante dos rivales, se sacó al primero de encima enganchando el balón a sus espaldas con los dos botines y dibujando un sombrero en reversa. Pero al buscar hacerlo por segunda vez, la lambretta le salió de bajo vuelo, le ganaron la posición y perdió la pelota.

La secuencia generó conversación en las redes sociales. Incluso se convirtió en tendencia con la etiqueta #Tristeza. “Por este regate fallido de Neymar que demostró lo duro que es el paso del tiempo”, fue la justificación.

“Que traigan a Neymar y se lleven a su primo”, comentó un usuario. “Me parte el alma. Es como ver envejecer a tu perro”, sumó otro. “Aún así, le sale mejor que a Vinicius”, lo defendió un tercero.

De todas maneras, su nombre volvió a quedar asociado a la selección de Brasil. Es que el DT, Carlo Ancelotti, habló sobre una posible citación a la Verdeamarela. “Está en la lista de jugadores que pueden ir. Ahora tiene seis meses para entrar en la lista definitiva. Hay que observarlo para no cometer errores. Después de las vacaciones deberá mostrar su calidad y condición física”, subrayó el italiano.

