Impacto en el deporte por la muerte de una figura del ciclismo paralímpico a los 28 años

La paraciclista australiana Paige Greco, quien ganó el oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio, falleció en su residencia

Paige Greco murió a los 28 años

La paraciclista australiana Paige Greco falleció a los 28 años tras un episodio médico repentino en su residencia de Adelaida, al sur de Australia, según ha confirmado su madre en un comunicado difundido por la federación nacional de ciclismo AusCycling. La deportista, quien padecía parálisis cerebral, ganó el primer oro para Australia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la prueba de persecución individual de 3.000 metros C1-C3, fijando un nuevo récord mundial.

La noticia de su muerte fue dada a conocer este lunes en un comunicado que llevó la firma de Natalie Greco, su madre, quien destacó: “Paige significaba todo para nosotros. Su amabilidad, su dedicación y su calidez conmovieron a nuestra familia cada día. Ella trajo tanta alegría y orgullo a nuestras vidas, y el dolor de su partida es algo que llevaremos para siempre”, escribió. En sus palabras, la familia recibió consuelo al conocer el afecto y apoyo recibido por parte de compañeras de equipo, amigas y el entorno deportivo.

Desde su irrupción en el paraciclismo internacional a partir de 2019, Greco logró medallas y títulos mundiales. Además del oro en Tokio, sumó dos bronces en las pruebas de ruta y contrarreloj de esos mismos Juegos Paralímpicos, y recibió la Medalla de la Orden de Australia en 2022 por sus servicios al deporte. Este año alcanzó el tercer lugar en la Copa del Mundo y en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Paralímpico, ambos celebrados en Bélgica.

El mensaje del Comité Paralímpico de Australia

En el comunicado de AusCycling, la familia Greco destacó el profundo agradecimiento ante las muestras públicas de respeto. “Paige valoraba mucho los vínculos que forjó a través de su deporte, y nos reconforta saber lo querida que era”, subrayó la declaración.

Cameron Murray, director ejecutivo de Paralympics Australia, reaccionó a la noticia mediante un mensaje institucional: “Extendemos nuestras más sentidas condolencias a los seres queridos de Paige y a quienes le eran más cercanos. La tristeza que se siente hoy en todo el Comité Paralímpico Australiano es un reflejo del enorme aprecio que se le tenía. Paige fue una atleta extraordinaria, pero, lo que es más importante, una persona excepcional”.

Murray añadió: “Como atleta paralímpica, Paige representó a Australia con un nivel de compromiso y serenidad que le granjeó la admiración de todos los que tuvieron el privilegio de verla competir o de trabajar a su lado. Tenía una habilidad excepcional para hacer que la gente se sintiera incluida y apoyada, y su influencia sin duda dejará una huella imborrable en muchísimas personas”.

Antes del ciclismo paralímpico, Greco compitió en pruebas de para atletismo y se propuso llegar a los Juegos de Río 2016, objetivo que no alcanzó. Después se estableció en Adelaida para perfeccionar su entrenamiento en el Instituto del Deporte de Australia del Sur y concluir un grado en ciencias del deporte.

Greco había ganado el Oro en 2020

Durante su carrera, Greco cosechó títulos mundiales y podios en la Copa del Mundo. AusCycling definió a la deportista como “un modelo a seguir para sus compañeras de equipo y los atletas emergentes de toda Australia”, y añadió: “Paige será recordada por su humildad, generosidad y la alegría genuina que aportó a cada entorno de equipo”.

Marne Fechner, responsable de AusCycling, afirmó que el “espíritu positivo y mirada valiente” de Greco “dejaron huella en todos los que la rodearon”, una apreciación compartida ampliamente en el ámbito deportivo nacional.

Las entidades AusCycling y Paralympics Australia han anunciado que brindarán apoyo a la familia y que se preparan para “honrar adecuadamente el legado deportivo y humano” de la ciclista. La comunidad del ciclismo australiano y mundial permanece conmocionada tras el fallecimiento de una figura que, de acuerdo al testimonio de sus allegados y dirigentes deportivos, encarnó el espíritu de superación, la inclusión y el compromiso dentro y fuera de la pista.

