Los Pumas se enfrentarán a Escocia en el segundo amistoso de la gira por Europa

Los Pumas con todo listo para un test clave ante Escocia Reuters/Craig Brough

La expectativa en Murrayfield alcanza su punto máximo hoy: Escocia y Argentina se juegan mucho más que una simple victoria, ya que en su duelo directo está en juego la posición en el ranking mundial y una ubicación estratégica para el sorteo del Mundial de Australia 2027. Ambos equipos llegan con aspiraciones claras y una necesidad urgente de afirmarse entre la élite del rugby internacional. El duelo comenzará a las 12.10 (hora argentina) y se podrá seguir por las pantallas de ESPN y Disney+.

El seleccionado europeo saldrá al campo con una sola modificación con respecto al equipo que cayó el fin de semana pasado ante Nueva Zelanda. Rory Darge entrará como titular en la tercera línea, desplazando a Matt Fagerson al banco de suplentes, buscando mayor solidez en el contacto y presencia en el breakdown. Una de las figuras del encuentro será Darcy Graham, quien disputará su test número cincuenta con la camiseta nacional y llega con el antecedente de haberle apoyado tres tries a los argentinos en el triunfo por 52-29 durante 2022. El banco de suplentes estará conformado por cinco forwards y tres backs, reflejando la apuesta por una estructura física robusta que pueda hacer frente a la potencia sudamericana.

Finn Russell se escapa de la marca argentina (Reuters/Craig Brough)

Argentina, bajo la conducción de Felipe Contepomi, afronta un choque de alto voltaje e impacto en el mediano plazo. El principal desafío pasa por mantener su sexta posición en el ranking mundial, una condición determinante para ser cabeza de serie en el sorteo del próximo Mundial. Tras el amplio triunfo sobre Gales por 52-28, el equipo llega fortalecido y consciente de que los puntos en disputa este domingo pueden redefinir su estatus antes de la temporada 2026-2027.

El antecedente inmediato frente a Escocia en Edimburgo no fue favorable para los ahora dirigidos por Contepomi, ya que sufrieron una dura derrota (52-29) en 2022, aunque lograron respuestas positivas ese mismo año jugando como locales. El historial general entre ambos seleccionados marca una leve supremacía para los europeos, con trece victorias sobre los doce éxitos logrados por Los Pumas en veinticinco duelos oficiales.

Julián Montoya lidera la arenga argentina: el equipo busca conservar su lugar entre los seis mejores del ranking mundial (REUTERS/Russell Cheyne)

El XV inicial del Cardo presenta a piezas de experiencia como Stuart Hogg (noventa y cinco caps), Finn Russell en la conducción y una tercera línea renovada con Darge junto a Jamie Ritchie y Jack Dempsey. Por su parte, Argentina apostará por una formación potente, liderada por Julián Montoya como capitán, el empuje de Guido Petti en la segunda línea y la capacidad ofensiva de backs como Mateo Carreras y Juan Cruz Mallía, este último también ostentando la función de vicecapitán.

Entre las variantes a seguir de cerca se encuentran el rendimiento de Darcy Graham en su partido número cincuenta y la respuesta de la estructura argentina frente al poderío físico escocés, especialmente en el juego de forwards. Además, el historial reciente refleja paridad, con 12 triunfos sudamericanos y 13 británicos en choques previos, lo que dota a este enfrentamiento de un matiz de rivalidad especial.

El desarrollo del juego y los resultados previos invitan a un choque abierto, de alto voltaje ofensivo, donde los detalles tácticos y la efectividad en las formaciones adquiridas marcarán la tendencia. El árbitro irlandés Andrew Brace tendrá a su cargo la conducción de un duelo que pone en la mira no solo la tradición, sino la proyección mundial de ambos seleccionados a dos años de Australia 2027.

Santiago Carreras estará en el banco de relevos (REUTERS/Russell Cheyne)

ALINEACIONES

Escocia: Stuart Hogg; Darcy Graham, Chris Harris, Sione Tuipulotu, Duhan van der Merwe; Finn Russell, Ali Price; Pierre Schoeman, Fraser Brown, Zander Fagerson; Jonny Gray, Grant Gilchrist; Matt Fagerson, Jamie Ritchie, Jack Dempsey.

Suplentes: George Turner, Jamie Bhatti, Murphy Walker, Glen Young, Andy Christie, Ben White, Blair Kinghorn, Cameron Redpath.

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía (vicecapitán).

Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Efraín Elías, Pablo Matera, Agustín Moyano, Santiago Carreras, Justo Piccardo.

Hora: 12.10

Estadio: Murrayfield, Edimburgo

Árbitro: Andrew Brace

Transmisión: ESPN y Disney+