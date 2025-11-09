Los Pumas lograron una contundente victoria ante Gales por 52-28 en su primer partido de la gira por Europa

Los Pumas lograron una contundente victoria ante Gales en Cardiff por 52-28 en el comienzo de la ventana de noviembre. La figura del equipo argentino fue el apertura Gerónimo Prisciantelli, que marcó dos tries y fue muy importante en la conducción. El equipo dirigido por Felipe Contepomi marcó siete tries en el duelo ante el combinado europeo. El próximo domingo, desde las 12.10 (hora argentina), la selección argentina visitará a Escocia.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró una clara superioridad en el Principality Stadium, aprovechando cada oportunidad para consolidar su dominio en el primer partido de la ventana internacional de noviembre.

El inicio del encuentro resultó favorable para el conjunto argentino, que rápidamente se adueñó tanto de la posesión como del territorio. En menos de diez minutos, Los Pumas ya habían logrado dos tries: el primero, obra de Pedro Delgado, quien utilizó toda su potencia para apoyar la pelota en el in-goal rival, y el segundo, de Gerónimo Prisciantelli, que capitalizó un preciso kick de Santiago Carreras para ampliar la diferencia. Este arranque parecía anticipar una definición temprana, pero el seleccionado galés reaccionó con determinación.

Impulsados por el aliento de su público, los locales igualaron el marcador gracias a las conquistas de Tomos Williams y Dewi Lake. El partido se tornó equilibrado y disputado, hasta que una acción antideportiva de Ben Thomas, quien recibió tarjeta amarilla tras una patada desde el piso, permitió a Argentina recuperar la iniciativa. Un penal convertido por el fullback albiceleste devolvió la ventaja a los visitantes.

Geronimo Prisciantelli y Santiago Grondona, figuras en el triunfo de Los Pumas (Action Images via Reuters/Paul Childs)

Superado ese momento de tensión, el equipo argentino retomó el control del juego y, aprovechando los espacios, sumó dos nuevos tries. Simón Benítez Cruz y Mateo Carreras (este último tras una destacada patada de Pablo Matera) llevaron a Los Pumas al descanso con una ventaja de 31-14. La diferencia en el marcador reflejaba la eficacia y la jerarquía del conjunto sudamericano.

El segundo tiempo comenzó con la misma intensidad. Apenas iniciado el complemento, Bautista Delguy anotó un nuevo try, mientras que Tomos Williams fue amonestado, lo que complicó aún más las aspiraciones de Gales. Aunque Jac Morgan logró descontar para los locales, la victoria argentina no estuvo en riesgo en ningún momento.

El ingreso de Louis Rees-Zammit aportó algo de solidez defensiva al equipo galés, pero los dirigidos por Contepomi supieron cerrar los espacios y administrar la diferencia. El tramo final del partido permitió que los suplentes argentinos sumaran minutos de calidad y que Prisciantelli apoyara nuevamente, consiguiendo un doblete personal. Sobre el cierre, Gales logró un try que solo sirvió para maquillar el resultado.

El encuentro concluyó con un try de Santiago Grondona, sellando un triunfo categórico para Los Pumas en territorio galés. La actuación del seleccionado argentino no solo les otorga un impulso en el ranking internacional, sino que también fortalece sus aspiraciones de cara al próximo sorteo mundialista tras superar a un rival directo en la lucha por ser cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo.

Una vez que terminó el encuentro, Prisciantelli dio su mirada de la victoria: “Es una linda responsabilidad que disfruto sabiendo que siempre tengo que estar listo para cuendo se me de la oportunidad”, indicó en diálogo con ESPN.

“Metimos intensidad, presión en el aire y los distintos sectores del campo. Tenemos cosas para mejorar, por supuesto, pero creo que logramos un buen partido que en la previa no tenía muchas cosas para analizar, porque ellos tienen un nuevo entrenador, había muchos jugadores nuevos, pero lo hicimos bien”, agregó.

El seleccionado de rugby argentino venció a los galeses en Cardiff (Action Images via Reuters/Paul Childs)

Formaciones:

Gales: 1. Rhys Carré, 2. Dewi Lake, 3. Keiron Assiratti, 4. Dafydd Jenkins, 5. Adam Beard, 6. Alex Mann, 7. Jac Morgan (C), 8. Aaron Wainwright, 9. Tomos Williams, 10. Dan Edwards, 11. Josh Adams, 12. Ben Thomas, 13. Max Llewellyn, 14. Tom Rogers, 15. Blair Murray. Entrenador: Steve Tandy

Ingresaron: ST: 4′ Nicky Smith, Archie Griffin y Louis Rees-Zammit x Carré, Assiratti y Rogers, 19′ Liam Belcher y Olly Cracknell x Lake y Morgan, 24′ Freddie Thomas y Jarrod Evans x Wainwright y Edwards, 35′ Kieran Hardy x Williams.

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Marcos Kremer, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9, Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras. Entrenador: Felipe Contepomi.

Ingresaron: ST: 5′ Thomas Gallo y Tomás Rapetti x Vivas y Delgado, 6′ Juan Cruz Mallía x Chocobares, 19′ Rodrigo Isgró x Carreras, Alemanno x Kremer, Santiago Grondona por Oviedo, 24′ Agustín Moyano por Benítez Cruz, 26′ Ignacio Ruiz x

Puntos en el primer tiempo: 7′ try de Pedro Delgado convertido por Santiago Carreras (LP), 9′ try de Gerónimo Prisciantelli convertido por Santiago Carreras (LP), 14′ try de Tomos Williams convertido por Dan Edwards (G), 20′ try de Dewi Lake convertido por Dan Edwards (G), 30′ penal de Santiago Carreras (LP), 37′ try de Simón Benítez Cruz convertido por Santiago Carreras (LP), 39′ try de Mateo Carreras convertido por Santiago Carreras (LP).

Amonestados: PT: 27′ Ben Thomas (G). ST: 4′ Tomas Williams (G).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)

Estadio: Principality, Cardiff