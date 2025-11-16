Deportes

El increíble video de una figura del tenis nadando entre tiburones que recorre el mundo: “Un día más en la vida”

Tras culminar la temporada como número 1 del ranking, Aryna Sabalenka disfruta de sus días de descanso

Sabalenka nadó con tiburones

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka protagonizó una experiencia inusual durante sus vacaciones en las islas Maldivas al grabar y compartir videos nadando junto a tiburones poco después de finalizar la temporada de tenis profesional. Sabalenka, de 27 años, viajó al archipiélago tras su participación en las Finales de la WTA, donde disputó la final y cayó ante la kazaja Elena Rybakina en Riad, Arabia Saudita.

La jugadora, que ostenta cuatro títulos de Grand Slam, decidió disfrutar de un receso tras la exigente temporada. En sus redes sociales, compartió imágenes y clips que muestran diversas actividades en un entorno paradisiaco, incluyendo un video donde nada entre tiburones en aguas cristalinas mientras utilizaba un bikini amarillo y esnórquel. La deportista publicó la grabación en su cuenta de Instagram acompañada de la frase: “Un día más en la vida”.

Las imágenes mostraban a Sabalenka sumergida junto a tiburones de menor tamaño y otras especies como tortugas y peces, explorando el ecosistema marino de las Maldivas. Entre los comentarios de seguidores destacan expresiones como: “Eres mi favorita”“¡Fantástico!” y “En armonía con la naturaleza”, a los que se suma el mensaje: “¡Qué paraíso lleno de tiburones adorables!”.

Según mostró la tenista en sus redes sociales, durante el mismo viaje, Sabalenka compartió otras actividades desde el resort, como partidos de voleibol de playa y una comida junto al mar en compañía de su pareja, Georgios Frangulis. En diferentes clips y fotografías, exhibió el entorno tropical y la tranquilidad, alejándose temporalmente del clima competitivo que caracteriza al circuito profesional.

Sabalenka no pudo quedarse con
Sabalenka no pudo quedarse con el título WTA Finals (Reuters)

Las vacaciones de la deportista se produjeron poco después de la final de las Finales de la WTA, disputada en Arabia Saudita, donde la kazaja Elena Rybakina se proclamó campeona al imponerse por 6-3 y 7-6 (0) ante Sabalenka. El torneo, que reúne a las ocho mejores tenistas del año y pone fin a la temporada anual, vio cómo la número uno del mundo terminó cediendo en el desempate del segundo set. La kazaja acumuló 11 victorias consecutivas, convirtiéndose en la primera tenista asiática en ganar el torneo de maestras.

Luego de la derrota, Sabalenka recurrió a sus redes sociales para reflexionar sobre el cierre de la temporada. “Y así termina la temporada 2025! Ha sido un año duro, pero increíblemente gratificante. Un título de Grand Slam, ser número 1 del mundo por segundo año consecutivo, y algunos trofeos más. He aprendido muchísimo este año, tanto en los buenos como en los malos momentos de cada torneo y en los entrenamientos. Me siento inmensamente afortunada y agradecida por todo. ¡Temporada 2026, allá vamos!”, escribió la bielorrusa para su audiencia internacional.

Durante su estancia en las MaldivasSabalenka eligió apartarse de la rutina de entrenamientos y competencias, optando por el esnórquel y el contacto con la vida marina. Este periodo de descanso marca el cierre de un ciclo para la tenista, quien busca iniciar 2026 renovada tras haber logrado un nuevo título de Grand Slam (US Open) y haber consolidado su posición como número uno del mundo por segundo año consecutivo.

Cabe recordar que antes de disputar las Finales de la WTA, Aryna Sabalenka compartió unas vacaciones en Dubái con la tenista española Paula Badosa. Durante ese encuentro, ambas deportistas publicaron mensajes y fotografías en redes sociales que mostraron una relación de amistad forjada más allá de la competencia profesional. Disfrutaron de cenas, jornadas de piscina y paseos por la playa en el Hotel Atlantis The Royal, acompañando las imágenes con frases como “Un día de chicas muy necesario con mi mejor amiga” y “Te amo”.

