El álbum de fotos del viaje que compartieron dos estrellas del tenis en Dubái: “Amo a esta chica”

Aryna Sabalenka y Paula Badosa reafirmaron su gran amistad que traspasó el circuito durante un encuentro de fin de semana

Sabalenka y Badosa publicaron fotos
Sabalenka y Badosa publicaron fotos de su viaje de amigas a Dubái

El reencuentro entre Aryna Sabalenka y Paula Badosa en Dubái capturá la atención de los seguidores del tenis mundial, no solo por la notoriedad de ambas en el circuito, sino por la complicidad y el apoyo mutuo que exhibieron durante su estadía en un lugar paradisíaco. Lejos de la tensión de la competición, las dos jugadoras compartieron un fin de semana marcado por la amistad que fue más allá de sus enfrentamientos en los torneos de la WTA.

La relación entre bielorrusa, la actual número 1 del mundo, y la raqueta española se fortaleció con el paso del tiempo, pese a que suelen enfrentarse como rivales. En esta ocasión, ambas eligieron disfrutar juntas de cenas, jornadas de piscina y hasta coreografías que rápidamente se difundieron en TikTok, permitiendo a sus seguidores acceder a una versión más humana y relajada de las deportistas.

Después que se viralizaron las historias que subieron, las dos publicaron un álbum de fotos para compartir el fin de semana que pasaron en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos en el Hotel Atlantis The Royal. “Un día de chicas muy necesiario con mi mejor amiga”, escribió la mejor raqueta del tenis femenino mundial en la actualidad. “Amo a esta chica”, le sumó a una historia en la que destacó una foto con Badosa.

Por su parte, la española hizo un posteo similar en la que agregó postales junto a su amiga y en la que también agregó algunas solitarias de paseos que compartió con Aryna. “Te amo”, le respondió en la publicación la catalana. Al mismo tiempo, agregó en su carrete en su red social. “Terapia de fin de semana con mi mejor amiga”, escribió Badosa.

Sabalenka y Badosa compartieron un
Sabalenka y Badosa compartieron un día de playa en Dubái

Sabalenka inició la secuencia de publicaciones insinuando una “cita con alguien especial”, para luego revelar que se trataba de la tenista española. “Ha pasado mucho tiempo”, escribió la bielorrusa junto a una fotografía con Badosa. La respuesta de la catalana no tardó en llegar: “¡Mi cita favorita, por fin!”. El entusiasmo y la alegría de ambas quedaron reflejados en las imágenes y vídeos compartidos, donde se las ve disfrutando del sol y la piscina, además de protagonizar un video que Sabalenka resumió con el mensaje: “Reunión con mi mejor amiga”.

La amistad entre Badosa y Sabalenka fue un pilar fundamental para ambas, especialmente en los momentos más complejos fuera de las canchas. Los mensajes de afecto que intercambiaron en redes sociales, como “Con mi bombón” o “Con mi bebé”, evidencian el respaldo y la cercanía que mantienen, en contraste con la presión y la exigencia propias de la alta competencia. Esta relación se convirtió en un refugio emocional, particularmente relevante para la europea que hoy ocupa el puesto número 26 del ranking de la WTA, en una etapa marcada por dificultades personales y profesionales.

El 2025 de Paula Badosa estuvo marcado por lesiones que la obligaron a retirarse de la competición hasta 2026, una decisión que supuso un duro golpe para su carrera. A este desafío se sumó la ruptura sentimental con el también tenista Stefanos Tsitsipas, confirmada tras el torneo de Wimbledon, lo que incrementó la complejidad de su situación personal. En busca de fortaleza, la española realizó un viaje a Bali acompañada de su madre, su hermana y una amiga de la infancia, experiencia que describió como “increíble” y que le permitió recargar energías lejos de la presión del circuito. En sus redes sociales, Badosa compartió: “Lugares y personas te curan, y este fue uno de esos momentos. Qué viaje tan increíble con mi equipo de por vida. Los amo. PD: Indonesia robó mi corazón”, subrayando la importancia de rodearse de quienes aportan apoyo en los momentos difíciles.

Mientras Badosa se concentra en su recuperación física, con la esperanza de regresar a la competición la próxima temporada para la que ya puso en marcha los trabajos de cara al Abierto de Australia, Sabalenka continúa en la élite del tenis femenino y se prepara para disputar las WTA Finals en Arabia Saudita a principios de noviembre.

El álbum de fotos del viaje de Sabalenka y Badosa:

