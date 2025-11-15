El show de provocaciones en los penales entre el arquero de Paraguay y un jugador de Brasil que terminó con una exquisita definición en el Mundial Sub 17

El fuerte intercambio entre el arquero de Paraguay y un jugador de Brasil en la tanda de penales del Mundial Sub 17

Brasil sigue su camino en el Mundial Sub 17 tras eliminar en los 16avos de final a la selección de Paraguay por penales. Después de empatar sin goles en el tiempo reglamentario, donde la Scratch jugó con un jugador menos desde 8 minutos del primer tiempo, la Verdeamarela se impuso 5-4 en la tanda. No obstante, la definición estuvo marcada por un episodio de alta tensión, protagonizado por Tiaguinho y el arquero Matías Fernández: tuvieron un fuerte cruce de palabras y el mediocampista respondió picando la pelota para marcar.

La tanda desde los once metros comenzó adversa para Brasil, ya que Luis Eduardo falló el primer lanzamiento y le permitió a Paraguay ponerse 2-0 en el marcador de forma parcial. En ese contexto, Tiaguinho, que forma parte del Gremio de Porto Alegre, asumió la responsabilidad de patear el siguiente tiro. Antes de ejecutar, intercambió miradas y gestos desafiantes con el arquero rival.

“Mirame a los ojos. Mirame a los ojos, vamos”, le gritó en reiteradas oportunidades Matías Fernández. El brasileño tampoco se quedó callado y gesticuló con su rostro diciendo que iba a patear al palo izquierdo del guardameta. Sin embargo, Tiaguinho optó por resolver la disputa de una manera que acaparó todos los flashes: ejecutó su penal con un sutil toque al estilo Panenka y se la picó al arquero, que se lanzó al costado derecho del arco. “Aura”, fue la palabra que utilizó la propia FIFA en sus redes sociales para describir la sangre fría del futbolista a la hora de patear.

"Mirame a los ojos", los gritos de Matías Fernández para provocar a Tiaguinho antes de su definición

Según informó el portal local Ge Globo, Tiago Augusto Gonçalves, conocido como Tiaguinho, es una de las grandes promesas de las inferiores del Gremio y juega en la entidad desde los nueve años. Tales son las expectativas sobre su futuro, que el club le impuso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Además, la temporada pasada, con 16 años, llamó la atención del entrenador Renato Portaluppi y fue citado a los últimos dos partidos del Tricolor por el Brasileirão.

Aunque el resultado en la tanda de penales no se podría entender sin la figura de João Pedro, el arquero de la Scratch que se agigantó. El joven del Santos detuvo tres lanzamientos: el cuarto penal de Joshias Campss, el sexto de Leo Cristaldo y, finalmente, el disparo de José Buhring, lo que permitió a Luis Pacheco ejecutar el penal decisivo y sellar la clasificación. La actuación de guardameta resultó determinante tanto en el tiempo reglamentario como en la definición, ya que también evitó un gol en el descuento con una parada clave ante Buhring.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la solidez defensiva de Brasil, que, pese a jugar casi todo el partido con un hombre menos por la expulsión de Vitor Hugo a los 8 minutos, logró mantener el equilibrio táctico y generar ocasiones de peligro. La actuación de Matías Fernández en el arco paraguayo fue fundamental para mantener el empate, especialmente en la primera mitad, donde atajó al menos tres remates de Kayke y uno de Tiaguinho.

El cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 17 (@FIFAWorldCup)

Con este resultado, la selección brasileña sub-17 avanzó a los octavos de final y se enfrentará a Francia, que llega tras vencer a Colombia por 2-0. De esta manera, el Scratch sigue en marcha para conseguir un título histórico que le permitirá alcanzar al máximo ganador del certamen: Nigeria está en la cima con 5 títulos, escoltado por la Verdeamarela con 4. Con dos estrellas le siguen México y Ghana, mientras que con una coronación completan Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

Cabe recordar que la selección argentina, que nunca pudo salir campeón de este certamen juvenil, quedó eliminada en los 16avos de final del Mundial Sub 17 tras caer por penales contra México. Luego de empatar 2-2 en los 90 minutos, el elenco dirigido por Diego Placente no logró imponerse en la tanda de penales al perder 5-4.