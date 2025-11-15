Deportes

El show de provocaciones en los penales entre el arquero de Paraguay y un jugador de Brasil que terminó con una exquisita definición en el Mundial Sub 17

Matías Fernández y Tiaguinho cruzaron gestos en la ejecución del duelo que definió una de las llaves de los 16avos de final de la Copa del Mundo. El mediocampista respondió picando su lanzamiento

Guardar
El fuerte intercambio entre el arquero de Paraguay y un jugador de Brasil en la tanda de penales del Mundial Sub 17

Brasil sigue su camino en el Mundial Sub 17 tras eliminar en los 16avos de final a la selección de Paraguay por penales. Después de empatar sin goles en el tiempo reglamentario, donde la Scratch jugó con un jugador menos desde 8 minutos del primer tiempo, la Verdeamarela se impuso 5-4 en la tanda. No obstante, la definición estuvo marcada por un episodio de alta tensión, protagonizado por Tiaguinho y el arquero Matías Fernández: tuvieron un fuerte cruce de palabras y el mediocampista respondió picando la pelota para marcar.

La tanda desde los once metros comenzó adversa para Brasil, ya que Luis Eduardo falló el primer lanzamiento y le permitió a Paraguay ponerse 2-0 en el marcador de forma parcial. En ese contexto, Tiaguinho, que forma parte del Gremio de Porto Alegre, asumió la responsabilidad de patear el siguiente tiro. Antes de ejecutar, intercambió miradas y gestos desafiantes con el arquero rival.

Mirame a los ojos. Mirame a los ojos, vamos”, le gritó en reiteradas oportunidades Matías Fernández. El brasileño tampoco se quedó callado y gesticuló con su rostro diciendo que iba a patear al palo izquierdo del guardameta. Sin embargo, Tiaguinho optó por resolver la disputa de una manera que acaparó todos los flashes: ejecutó su penal con un sutil toque al estilo Panenka y se la picó al arquero, que se lanzó al costado derecho del arco. “Aura”, fue la palabra que utilizó la propia FIFA en sus redes sociales para describir la sangre fría del futbolista a la hora de patear.

"Mirame a los ojos", los
"Mirame a los ojos", los gritos de Matías Fernández para provocar a Tiaguinho antes de su definición

Según informó el portal local Ge Globo, Tiago Augusto Gonçalves, conocido como Tiaguinho, es una de las grandes promesas de las inferiores del Gremio y juega en la entidad desde los nueve años. Tales son las expectativas sobre su futuro, que el club le impuso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Además, la temporada pasada, con 16 años, llamó la atención del entrenador Renato Portaluppi y fue citado a los últimos dos partidos del Tricolor por el Brasileirão.

Aunque el resultado en la tanda de penales no se podría entender sin la figura de João Pedro, el arquero de la Scratch que se agigantó. El joven del Santos detuvo tres lanzamientos: el cuarto penal de Joshias Campss, el sexto de Leo Cristaldo y, finalmente, el disparo de José Buhring, lo que permitió a Luis Pacheco ejecutar el penal decisivo y sellar la clasificación. La actuación de guardameta resultó determinante tanto en el tiempo reglamentario como en la definición, ya que también evitó un gol en el descuento con una parada clave ante Buhring.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la solidez defensiva de Brasil, que, pese a jugar casi todo el partido con un hombre menos por la expulsión de Vitor Hugo a los 8 minutos, logró mantener el equilibrio táctico y generar ocasiones de peligro. La actuación de Matías Fernández en el arco paraguayo fue fundamental para mantener el empate, especialmente en la primera mitad, donde atajó al menos tres remates de Kayke y uno de Tiaguinho.

El cuadro de los octavos
El cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 17 (@FIFAWorldCup)

Con este resultado, la selección brasileña sub-17 avanzó a los octavos de final y se enfrentará a Francia, que llega tras vencer a Colombia por 2-0. De esta manera, el Scratch sigue en marcha para conseguir un título histórico que le permitirá alcanzar al máximo ganador del certamen: Nigeria está en la cima con 5 títulos, escoltado por la Verdeamarela con 4. Con dos estrellas le siguen México y Ghana, mientras que con una coronación completan Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

Cabe recordar que la selección argentina, que nunca pudo salir campeón de este certamen juvenil, quedó eliminada en los 16avos de final del Mundial Sub 17 tras caer por penales contra México. Luego de empatar 2-2 en los 90 minutos, el elenco dirigido por Diego Placente no logró imponerse en la tanda de penales al perder 5-4.

Temas Relacionados

Mundial Sub 17Selección de BrasilSelección de ParaguayTiaguinho

Últimas Noticias

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz luchan por quedarse en Primera

El Tiburón disputará un mano a mano ante el conjunto verdinegro, mientras que los mendocinos se medirán ante Deportivo Riestra. Desde las 17, por ESPN Premium y TNT Sports

La pelea por no descender:

Gio Moreno dio detalles del día que Teo Gutiérrez sacó un arma en el vestuario de Racing tras el clásico y contó la frase que encendió la gresca

El colombiano recordó que el delantero le dijo “a vos te hicieron cuatro goles y nadie te dice nada” a Saja en plena pelea tras la caída contra Independiente

Gio Moreno dio detalles del

La drástica decisión que tomó Marcelo Gallardo con dos figuras de River Plate de cara al trascendental duelo contra Vélez

El entrenador del Millonario dejó afuera a Miguel Borja y Paulo Díaz de la citación para el partido contra el Fortín en Liniers

La drástica decisión que tomó

Impactante: un futbolista de Ghana sufrió una doble fractura de tibia y peroné en el amistoso ante Japón

El mediocampista Abu Francis intentó interceptar un remate de Ao Tanaka y sufrió una espeluznante lesión. IMÁGENES SENSIBLES

Impactante: un futbolista de Ghana

¿Boca o River? La broma entre Mauro Icardi y la China Suárez ante la posibilidad de jugar en el fútbol argentino

Durante la entrevista con Mario Pergolini, la actriz planteó que prefiere verlo jugar en el Millonario y el goleador aclaró: “Yo soy de Newell’s”

¿Boca o River? La broma
DEPORTES
Era una promesa del fútbol

Era una promesa del fútbol inglés, lo dirigió Guardiola en Manchester City y dejó el fútbol a los 19 años para ir a la universidad: “No lo disfrutaba”

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz luchan por quedarse en Primera

Gio Moreno dio detalles del día que Teo Gutiérrez sacó un arma en el vestuario de Racing tras el clásico y contó la frase que encendió la gresca

La drástica decisión que tomó Marcelo Gallardo con dos figuras de River Plate de cara al trascendental duelo contra Vélez

Impactante: un futbolista de Ghana sufrió una doble fractura de tibia y peroné en el amistoso ante Japón

TELESHOW
Tini Stoessel adelantó el show

Tini Stoessel adelantó el show de este sábado en FUTTTURA: el motivo

La emotiva dedicatoria de Oriana Sabatini a Paulo Dybala por el día de su cumpleaños: “Último añito siendo solo dos”

Diego Kolankowsky fue homenajeado en la Legislatura porteña tras su éxito en los Tony y el Emmy

Valentina Cervantes eligió al equipo ideal de su paso por MasterChef Celebrity: “Mi dream team”

Cuál fue el regalo que recibió Mario Pergolini tras la entrevista que le hizo a la China Suárez y Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Liberaron al “estafador de Tinder”

Liberaron al “estafador de Tinder” en Georgia tras el retiro de la extradición alemana

Relaciones “casi-algo”, el fenómeno que crece y deja secuelas emocionales silenciosas

Marion Cotillard: “La corrupción no tiene género”

Ver todo en 1,5x o 2x: por qué cada vez más personas aceleran videos, audios y podcasts

El gobierno de Noboa informó que EEUU eliminó el arancel del 15% impuesto a 105 productos ecuatorianos