La durísima sanción a Alfredo Berti por su tenso cruce con Nicolás Ramírez en la final de la Copa Argentina

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, se fue expulsado tras una trifulca

La histórica consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025 quedó marcada no solo por el logro deportivo, sino también por las severas sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a su entrenador, Alfredo Berti, y a varios integrantes del plantel, tras los incidentes ocurridos durante la final ante Argentinos Juniors.

El episodio que desencadenó la sanción más grave se produjo cerca de los 77 minutos del encuentro, cuando el mediocampista de Argentinos Juniors, Hernán López Muñoz, tropezó con la pierna de Berti mientras se disponía a ejecutar un lateral. Este contacto derivó en un altercado que involucró empujones y una breve trifulca, lo que llevó al árbitro principal, Nicolás Ramírez, a expulsar al director técnico mendocino. Según el acta arbitral, tras recibir la tarjeta roja, Berti ingresó nuevamente al campo de juego y se dirigió de manera agresiva hacia Ramírez y sus asistentes, profiriendo insultos y amenazas de extrema gravedad. El informe detalla que el entrenador gritó: “Sos un botón, te cagaría a trompadas, lo que hiciste es una vergüenza, desvergonzado de mierda, hijo de mil puta. Te voy a ir a buscar a tu casa, la concha de tu madre”, según el reporte de Ramírez.

La situación escaló cuando Berti se acercó al cuarto árbitro, Fabrizio Llobet, y continuó con los insultos: “Son unos hijos de puta, ladrones de mierda, ladrón, y te lo digo yo, hijo de puta”, de acuerdo con el informe arbitral. La intervención de jugadores y personal de seguridad fue necesaria para separar al entrenador, quien finalmente abandonó el campo y presenció la definición por penales desde la platea.

La dura sanción a Alfredo Berti tras su cruce con el árbitro Nicolás Ramírez

El Tribunal de Disciplina de la AFA, basándose en el Artículo 13.1 inciso j) del Código Disciplinario, resolvió aplicar a Alfredo Berti una suspensión de cuatro partidos por conducta antideportiva hacia los oficiales del encuentro. La sanción, una de las más severas de los últimos tiempos para un entrenador de la Primera División, deberá cumplirse en la Liga Profesional, comenzando en el próximo partido ante Defensa y Justicia. En caso de que Independiente Rivadavia no dispute los playoffs del Torneo Clausura, la suspensión se extenderá al inicio de la temporada 2026.

El fallo disciplinario no solo alcanzó al director técnico. El entrenador de arqueros, Diego Próspero, recibió también una suspensión de cuatro partidos, fundamentada en los incisos h) y c) del mismo artículo, que contemplan sanciones por desaprobación con palabras o acciones y por conducta violenta, según detallaron Mendoza Post y Los Andes. Además, los jugadores Franco Maximiliano Amarfil y Alejo Osella fueron sancionados con un partido de suspensión cada uno por doble amonestación, mientras que Matías Alejandro Fernández recibió una suspensión de cuatro fechas tras ser expulsado por protestar desde el banco de suplentes.

La reacción de Berti, que incluyó amenazas y agravios de alto voltaje, fue considerada por el Tribunal como un patrón de conducta que ameritaba un castigo ejemplar. El propio informe arbitral subraya la gravedad de los insultos y la actitud desafiante del entrenador tras la expulsión. La sanción fue confirmada en el Expediente 98366 y, según fuentes del Tribunal todas las suspensiones son de cumplimiento efectivo en la Copa Argentina, lo que habilita a los sancionados a participar en la Liga local, salvo que la pena supere las cinco fechas.

La final, que consagró a Independiente Rivadavia como el primer equipo mendocino en obtener un título nacional, se vio así opacada por los incidentes disciplinarios y las consecuencias que deberá afrontar el club en el arranque de la próxima temporada, al verse privado de su cuerpo técnico principal y de varios jugadores clave.