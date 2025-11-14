Del caño genial, a la asistencia y el gol que generó una reacción inesperada en el estadio: el show de Messi en el triunfo ante Angola

El partido de Messi en el amistoso de Argentina ante Angola

La selección argentina cerró el año con una victoria por 2-0 frente a Angola en Luanda, en un encuentro que sirvió para observar a nuevas figuras de cara al Mundial 2026. Los goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi sellaron el triunfo de la Albiceleste, que gozó del show que brindó su capitán, quien se llevó todas las miradas desde que pisó tierras africanas hasta que abandonó el campo de juego. A tal punto que el gol que anotó se gritó por la mayoría de los presente en el Estádio 11 de Novembro.

El encuentro también estuvo marcado por gestos institucionales: antes del inicio, el primer mandatario de Angola, João Lourenço, ingresó al campo de juego para saludar a los jugadores y al equipo arbitral. Recibió de manos de Messi la camiseta número diez de la Selección sudamericana. Este acto protocolar precedió a la entonación de los himnos nacionales y al inicio de las acciones.

El partido se caracterizó por un desarrollo parejo en los primeros minutos, con el conjunto local presionando alto y buscando adueñarse del balón para disputar el control del juego a la Albiceleste. Angola mostró intensidad física y logró incomodar a Argentina, que intentó imponer condiciones pero encontró dificultades para generar situaciones claras. La primera mitad transcurrió con escasas oportunidades, mientras ambos equipos buscaban espacios y la igualdad se mantenía en el marcador.

Messi en el duelo frente a Angola

Aún así, la Pulga se las ingenió para brindarle a los espectadores angoleños el espectáculo que fueron a buscar. Cerca de los 20 minutos de juego, recibió el balón dentro del área, se acomodó y sacó un potente remate que exigió a Hugo Marques a enviar la pelota al tiro de esquina con sus manos.

Pasada la media hora, volvió a tener un chance clara. Esta vez recibió el balón con un centro atrás desde la izquierda de Thiago Almada y, pese a que quedó perfilado para su pierna derecha -la menos hábil-, remató de primera, pero su tiro fue desviado ante la mirada del guardameta africano.

La apertura del resultado llegó tras una destacada combinación ofensiva: Messi asistió a Lautaro Martínez, quien definió con potencia y precisión, colocando el balón entre las piernas de Hugo Marques y estableciendo el 1-0 para Argentina.

El desarrollo del complemento mostró a Argentina manejando la posesión en campo rival, aunque sin lograr ampliar la diferencia, mientras Angola buscó aprovechar algún error para salir de contragolpe. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantuvo el control del juego y supo sostener la ventaja, a pesar de algunos intentos del conjunto africano que no lograron inquietar al arquero Gerónimo Rulli.

Más adelante, el propio Messi amplió la ventaja tras recibir una asistencia de Lautaro y definir cruzado, desatando la celebración de los hinchas presentes en el estadio a pesar de que el tanto era contra su propia selección. Finalmente, la participación del astro rosarino se terminó a los 85 minutos de juego cuando fue reemplazado por el debutante Joaquín Panichelli.

Con esta actuación deslumbrante, el capitán del elenco nacional argentino llegó a los 895 goles y 401 asistencias en su carrera en los 1134 partidos que disputó: está a punto de alcanzar los 900 gritos oficiales en su carrera. Del otro lado, Cristiano Ronaldo, que fue expulsado en su último partido con su selección en la derrota con Irlanda, suma 953 tantos.

Con respecto a su rendimiento en la Selección, Messi alcanzó los 115 gritos, distribuidos en 196 encuentros. Además, fue el autor de 61 pases gol a sus compatriotas. Su cifra goleadora se completa con lo hecho en sus otros equipos: 76 de ellos los marcó con el Inter Miami, 32 con el Paris Saint Germain y 672 con el Barcelona.

Según informó la cuenta oficial de la selección argentina, Messi repartió sus 115 goles entre 101 anotaciones de izquierda, 12 de derecha y 2 de cabeza entre 52 gritos en amistosos, 36 en Eliminatorias, 14 en Copa América y 13 en Mundiales.

Con este resultado, la Albiceleste concluyó su calendario de partidos internacionales de este 2025 a la espera del sorteo de la Copa del Mundo, que definirá el camino de Argentina en la máxima cita del fútbol.

El compacto del amistoso entre Argentina y Angola

LA TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES EN SELECCIONES

Cristiano Ronaldo (Portugal): 143 goles en 226 partidos Lionel Messi (Argentina): 115 goles en 196 partidos Ali Daei (Irán): 109 goles en 149 partidos Sunil Chhetri (India): 94 goles en 151 partidos Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles en 142 partidos

MÁXIMOS GOLEADORES EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

Lionel Messi: 115 Gabriel Batistuta: 54 Sergio Agüero: 42 Lautaro Martínez: 36 Hernán Crespo: 35 Diego Maradona: 32 Gonzalo Higuaín 31 Ángel Di María: 30 Luis Artime: 24