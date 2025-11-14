Cuándo será el sorteo del Mundial, la chance de jugar la Finalíssima y la lista final de Scaloni: la agenda de la selección argentina hasta la Copa del Mundo 2026

Argentina jugó el último amistoso del año ante Angola (Foto: @Argentina)

El año de la selección argentina llegó a su fin en Luanda con el amistoso ante Angola que fue el único pautado para esta ventana de la FIFA en noviembre. El elenco de Lionel Scaloni ya no tendrá más actividad en el campo de juego hasta marzo del próximo año, aunque en 21 días el elenco nacional afrontará uno de los eventos más esperados rumbo al Mundial 2026.

El próximo viernes 5 de diciembre, a partir de las 14 horas de Argentina (12 hora local), se realizará el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo en el Kennedy Center de Washington DC, en Estados Unidos. El evento tendrá a 42 de las 48 selecciones confirmadas, ya que en el inicio del próximo año se llevarán a cabo los últimos Repechajes para repartir los cuatro boletos restantes.

El sorteo definirá los 4 integrantes que habrá en cada uno de los 12 grupos: avanzarán a los 16avos de final los primeros y segundos de cada zona, además de los ocho mejores terceros.

Se espera que tras la definición de los 42 clasificados de manera directa a la Copa del Mundo el próximo martes, FIFA difunda la circular que detallará todos los procedimientos para el sorteo que se llevará adelante en Washington DC, ya que hasta el momento no se explicó la metodología de ese evento.

Luego de ese último acto en la agenda, el receso de selecciones se extenderá hasta fines de marzo: entre el 23 y el 31 de ese mes habrá una ventana de acción pautada por la FIFA. Si España certifica su clasificación al Mundial entre este sábado (visita a Georgia) y el próximo martes (recibe a Turquía), está todo dado para disputar en este rango la Finalíssima que empareja al campeón de la Copa América y la Eurocopa: podría ser el viernes 27 en una sede a definir aunque suenan Qatar, Londres, Arabia Saudita y Uruguay como alternativa.

Será la última prueba formal para Lionel Scaloni y el resto de los entrenadores, ya que luego no habrá demasiado espacio para reformar la convocatoria para la Copa del Mundo.

Hasta ahora, la FIFA todavía no dio a conocer la circular que definirá si existe una ampliación de la lista para la Copa del Mundo y tampoco detalló las fechas límites para la entrega de las distintas nóminas. El certamen comenzará el jueves 11 de junio, pero ya en el inicio de ese mes hay fechas pautadas para dos amistosos, por lo que se espera que la confirmación de la plantilla definitiva llegue antes de junio.

El reglamento actual de la FIFA de la Copa del Mundo 2026 establece que se entregará inicialmente una “lista provisional” que estará compuesta por un mínimo de 35 jugadores y un máximo de 55, cuatro de los cuales deberán ser arqueros. Luego, se realizará un corte para la “lista definitiva” con un mínimo de 23 jugadores y un máximo de 26, aunque se especula que ese número podría extenderse a 30 futbolistas durante las próximas semanas. En tal caso, las fechas y cualquier posible actualización de este Artículo 24 del Reglamento del Mundial 2026 será difundido en su momento en una circular que actualizará esta carta regulatoria inicial.

De todos modos, ya está marcado en esa documentación que el “periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria” de los futbolistas empezará el 25 de mayo del 2026. Aunque se “aplicarán excepciones a la cesión obligatoria” hasta el 30 de mayo inclusive si el jugador en cuestión está en alguna final de competencia con su equipo.

Sorteo del Mundial - Diciembre 2025

Viernes 5/12 a las 14.00hs | Sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.

Fecha FIFA - Marzo 2026

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir **.

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival y sede a definir

** Final sujeta a confirmación dependiendo la clasificación de España al Mundial.

Fecha FIFA - Junio 2026

A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con rivales y sedes a definir ***.

*** Honduras y México serían los rivales de esta ventana.

Copa del Mundo 2026 - del 11 junio al 19 julio de 2026

A confirmar entre el 11/6 y 27/6 | Tres partidos de la fase de grupos con rivales y sedes a definir ****.

****Las siguientes fases dependerán de la actuación de la selección argentina.