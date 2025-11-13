Deportes

El mensaje de Lionel Messi tras la multitudinaria práctica de la Selección en España: “El cariño que mostraron me emociona”

El capitán y goleador argentino se refirió a la convocatoria en el estadio del Elche en el entrenamiento previo al amistoso frente a Angola

Guardar
Lionel Messi, sorprendido por el
Lionel Messi, sorprendido por el cariño del público en el entrenamiento de la selección argentina en España (@leomessi)

La selección argentina se entrenó en España de cara al amistoso de mañana (13 horas) ante Angola en Luanda en el marco de la fecha FIFA de noviembre. Fue una ocasión especial, ya que la práctica del equipo que comanda Lionel Scaloni fue abierta al público y más de 20 mil personas observaron el trabajo de los campeones del mundo en el estadio Martínez Valero de de Elche. Lógicamente, uno de los futbolistas más ovacionados por los asistentes fue Lionel Messi.

El capitán y goleador histórico de la Albiceleste se refirió al amor que le brindó la gente en su regreso al país donde vivió tantos años y brilló con la camiseta del Barcelona. “Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, ¡¡¡había muchísimos argentinos también!!! ¡¡Siempre es un gusto volver a verlos!!“, escribió Messi en un posteo que publicó en su cuenta oficial de Instagram junto a un carrusel de imágenes en el entrenamiento.

En cuanto a la práctica abierta, el club Elche y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), diseñaron un sistema escalonado para la distribución de las entradas: los abonados de la institución española tuvieron prioridad para retirar hasta cuatro localidades por persona hasta la mañana del miércoles, mientras que a partir de las 10 (hora de España), el público general pudo acceder a las invitaciones a través de la web oficial del club. La demanda superó todas las previsiones, dejando al estadio cerca de su máxima capacidad y evidenciando el entusiasmo por ver de cerca a la selección liderada por Lionel Messi.

El posteo de Lionel Messi
El posteo de Lionel Messi tras el entrenamiento abierto de la Selección (@leomessi)

Tras el almuerzo, el equipo se embarcó rumbo a Luanda, capital de Angola. Ya en destino, a las 22 horas (local), Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa. El encuentro amistoso entre el seleccionado africano y Argentina está programado para este viernes a las 17 (hora de Angola) en el estadio 11 de noviembre de Luanda (comenzará a las 13 de Argentina). Esta será la última presentación del elenco nacional hasta 2026.

Cabe recordar que Messi realizó una visita exprés al Camp Nou del FC Barcelona, el lugar donde brilló como futbolista y es máximo ídolo. El día después que las imágenes dieron la vuelta al mundo, se difundió una nota que el astro argentino concedió al diario catalán Sport hace un par de semanas en Miami, previo a su reencuentro con el estadio. En la entrevista reconoció que pensó que iba a ser parte del Barcelona toda su vida. “Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”, manifestó. Y luego, añadió: “Fueron 16 años, creo, en el primer equipo y 20 o 21, desde que llegué a Barcelona cuando tenía 12, 13 años. Entonces es mucho tiempo, muchas cosas de vida y obviamente el cariño va a estar siempre”.

Vale recordar Messi realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que se mostró en las afueras del recinto, que se encuentra en la etapa final de sus reformas. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, fue el mensaje que escribió Leo. Estas declaraciones del futbolista se produjeron poco tiempo después que extendiera su contrato con el Inter Miami hasta 2028. En la presentación, el referente de las Garzas se ubicó en medio del nuevo estadio de la franquicia estadounidense que se inaugurará en 2026.

LAS FOTOS DE MESSI EN EL ENTRENAMIENTO ABIERTO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN ESPAÑA:

Lionel Messi disfrutó del cariño
Lionel Messi disfrutó del cariño del público en el estadio del Elche (@leomessi)
El saludo de Messi a
El saludo de Messi a los hinchas en la práctica abierta de la Selección (@leomessi)
Lionel Messi en acción durante
Lionel Messi en acción durante la práctica de Argentina en España (@leomessi)
Lionel Messi saluda a la
Lionel Messi saluda a la multitud que observó el entrenamiento de la Selección en Elche (@leomessi)
Lionel Messi fue la estrella
Lionel Messi fue la estrella más ovacionada en el estadio de Elche (@leomessi)

Temas Relacionados

Lionel Messiselección argentinaAngolaEspañadeportes-argentina

Últimas Noticias

Por qué Checo Pérez realizó un test con una “Ferrari negra” antes del estreno de Cadillac en la Fórmula 1

El piloto mexicano participó de la prueba de la escudería en el circuito de Imola como preparación para su desembarco en la Máxima

Por qué Checo Pérez realizó

La recta final rumbo al Mundial 2026: se definen 14 clasificados a la Copa del Mundo y los 22 países que jugarán los Repechajes

UEFA tendrá que repartir en esta doble fecha FIFA 11 boletos directos y Concacaf otros 3. Asia, África, Europa y Concacaf también deberán definir sus representantes en la repesca

La recta final rumbo al

Drama en el básquet europeo: una figura regresó tras más de 500 días ausente por lesión y se rompió el tendón de Aquiles a los dos minutos

“Todos estamos muy tristes”, afirmó el técnico del Olympiacos tras el desafortunado episodio que vivió Keenan Evans

Drama en el básquet europeo:

Faustino Oro habló de su destacada actuación en el Mundial de Ajedrez: “Me fui con bronca porque tenía un poco de ventaja en esa partida”

Tras caer con el gran maestro indio Gujrathi Santosh Vidit, número 27 del planeta, el joven ajedrecista argentino participará de un duelo con Sandro Mareco

Faustino Oro habló de su

La sugerente foto en una playa paradisíaca que confirmó el romance entre dos figuras del tenis

La rusa Anastasia Potapova y el neerlandés Tallon Griekspoor viajaron a Maldivas tras la separación de la tenista con su ex esposo, otro jugador del circuito

La sugerente foto en una
DEPORTES
Por qué Checo Pérez realizó

Por qué Checo Pérez realizó un test con una “Ferrari negra” antes del estreno de Cadillac en la Fórmula 1

La recta final rumbo al Mundial 2026: se definen 14 clasificados a la Copa del Mundo y los 22 países que jugarán los Repechajes

Drama en el básquet europeo: una figura regresó tras más de 500 días ausente por lesión y se rompió el tendón de Aquiles a los dos minutos

Faustino Oro habló de su destacada actuación en el Mundial de Ajedrez: “Me fui con bronca porque tenía un poco de ventaja en esa partida”

La sugerente foto en una playa paradisíaca que confirmó el romance entre dos figuras del tenis

TELESHOW
De qué murió el actor

De qué murió el actor Jorge Lorenzo, el recordado Capece de El Marginal y En el barro

Clara Alonso fue mamá y compartió los primeros días de su bebé Gael: las fotos

Luego de la polémica, se conoció quién entrevistará a la China Suárez: todos los detalles

Luis Ventura habló de Wanda Nara tras su salida de Masterchef: “Fue el avispón que te deja el aguijón”

Desconsuelo por la muerte de Jorge Lorenzo: la despedida de los actores de El Marginal y En el Barro

INFOBAE AMÉRICA

La mega cárcel a la

La mega cárcel a la que fue trasladado Jorge Glas tiene un avance de construcción del 30 por ciento

Zar antidroga de Bolivia asegura que “hay carteles internacionales” y confirmó vuelta de la DEA al país

COP30 en Brasil: cuáles son los temas que se discuten en la cumbre global del clima

Kim Kardashian puso en jaque a la NASA con sus dudas sobre el alunizaje y recibió una invitación inesperada

El canciller de Paraguay y embajadores europeos valoraron la posible firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE