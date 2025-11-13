El mensaje de Lionel Messi tras la multitudinaria práctica de la Selección en España: “El cariño que mostraron me emociona”

Lionel Messi, sorprendido por el cariño del público en el entrenamiento de la selección argentina en España (@leomessi)

La selección argentina se entrenó en España de cara al amistoso de mañana (13 horas) ante Angola en Luanda en el marco de la fecha FIFA de noviembre. Fue una ocasión especial, ya que la práctica del equipo que comanda Lionel Scaloni fue abierta al público y más de 20 mil personas observaron el trabajo de los campeones del mundo en el estadio Martínez Valero de de Elche. Lógicamente, uno de los futbolistas más ovacionados por los asistentes fue Lionel Messi.

El capitán y goleador histórico de la Albiceleste se refirió al amor que le brindó la gente en su regreso al país donde vivió tantos años y brilló con la camiseta del Barcelona. “Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, ¡¡¡había muchísimos argentinos también!!! ¡¡Siempre es un gusto volver a verlos!!“, escribió Messi en un posteo que publicó en su cuenta oficial de Instagram junto a un carrusel de imágenes en el entrenamiento.

En cuanto a la práctica abierta, el club Elche y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), diseñaron un sistema escalonado para la distribución de las entradas: los abonados de la institución española tuvieron prioridad para retirar hasta cuatro localidades por persona hasta la mañana del miércoles, mientras que a partir de las 10 (hora de España), el público general pudo acceder a las invitaciones a través de la web oficial del club. La demanda superó todas las previsiones, dejando al estadio cerca de su máxima capacidad y evidenciando el entusiasmo por ver de cerca a la selección liderada por Lionel Messi.

El posteo de Lionel Messi tras el entrenamiento abierto de la Selección (@leomessi)

Tras el almuerzo, el equipo se embarcó rumbo a Luanda, capital de Angola. Ya en destino, a las 22 horas (local), Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa. El encuentro amistoso entre el seleccionado africano y Argentina está programado para este viernes a las 17 (hora de Angola) en el estadio 11 de noviembre de Luanda (comenzará a las 13 de Argentina). Esta será la última presentación del elenco nacional hasta 2026.

Cabe recordar que Messi realizó una visita exprés al Camp Nou del FC Barcelona, el lugar donde brilló como futbolista y es máximo ídolo. El día después que las imágenes dieron la vuelta al mundo, se difundió una nota que el astro argentino concedió al diario catalán Sport hace un par de semanas en Miami, previo a su reencuentro con el estadio. En la entrevista reconoció que pensó que iba a ser parte del Barcelona toda su vida. “Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”, manifestó. Y luego, añadió: “Fueron 16 años, creo, en el primer equipo y 20 o 21, desde que llegué a Barcelona cuando tenía 12, 13 años. Entonces es mucho tiempo, muchas cosas de vida y obviamente el cariño va a estar siempre”.

Vale recordar Messi realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que se mostró en las afueras del recinto, que se encuentra en la etapa final de sus reformas. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, fue el mensaje que escribió Leo. Estas declaraciones del futbolista se produjeron poco tiempo después que extendiera su contrato con el Inter Miami hasta 2028. En la presentación, el referente de las Garzas se ubicó en medio del nuevo estadio de la franquicia estadounidense que se inaugurará en 2026.

LAS FOTOS DE MESSI EN EL ENTRENAMIENTO ABIERTO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN ESPAÑA:

Lionel Messi disfrutó del cariño del público en el estadio del Elche (@leomessi)

El saludo de Messi a los hinchas en la práctica abierta de la Selección (@leomessi)

Lionel Messi en acción durante la práctica de Argentina en España (@leomessi)

Lionel Messi saluda a la multitud que observó el entrenamiento de la Selección en Elche (@leomessi)

Lionel Messi fue la estrella más ovacionada en el estadio de Elche (@leomessi)