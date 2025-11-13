Barcelona tiene en la mira a una joya de la selección argentina con un impactante promedio de gol

Thomas De Martis está disputando el Mundial Sub 17

El interés internacional por el desarrollo de jóvenes futbolistas sudamericanos vuelve a centrarse en la promesa argentina Thomás de Martis, delantero de 17 años que figura entre las prioridades de seguimiento del FC Barcelona. Según informó Gol Televisión, el club catalán monitorea a De Martis, quien actualmente disputa el Mundial Sub-17 en Qatar y juega en las filas de Lanús.

La tradición del Barsa en la búsqueda y desarrollo de talento joven, especialmente a partir de sus divisiones inferiores, se ha combinado en los últimos años con una política de captación internacional de jóvenes figuras. En esta línea, la atención de los ojeadores blaugranas se ha posado sobre De Martis, delantero que nació en Mar del Plata el 26 de junio de 2008 y cuya progresión lo llevó rápidamente tanto al primer equipo de Lanús como a la selección juvenil.

Durante el Sudamericano Sub-17, De Martis consiguió la clasificación al Mundial aportando seis goles y siendo el máximo goleador del torneo. Consultado sobre su estilo de juego y su referente en el puesto, el atacante se comparó con la forma de jugar de Erling Haaland, teniendo en cuenta la diferencia de estatura. En el Mundial, el atacante argentino fue titular en dos de los tres partidos de la fase de grupos, en los que la selección albiceleste se impuso ante Bélgica, Túnez y Fiyi. De Martis sumó minutos desde el banco en el tercer compromiso. El próximo desafío será este 14 de noviembre frente a México, en la ronda de dieciseisavos de final.

Cabe destacar que el punta lleva 17 goles en 25 partidos en los combinados juveniles de la Albiceleste, un promedio de 0,68 por encuentro. Como referencia, Lionel Messi convirtió 11 tantos en 16 encuentros con la Sub 20.

Los scouts del Barcelona, asi como los de los clubes más importantes del viejo continente, mantienen una vigilancia constante en competiciones globales juveniles como esta, identificando a los futbolistas con mayor proyección.

La proyección de De Martis en Lanús avanza de forma paulatina. El artillero del Granate firmó en 2024 su primer contrato profesional tras una destacada trayectoria en inferiores, donde convirtió más de 60 goles en los últimos dos años. Luego, bajo la conducción técnica de Mauricio Pellegrino, el atacante debutó en la máxima categoría del fútbol argentino con apenas 17 años. Además, se estrenó en la esfera continental jugando un minuto en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Central Córdoba. El club granate se encuentra clasificado para disputar la final ante Atlético Mineiro el 22 de noviembre, en busca de su segundo título internacional.

Formado en el River Plate de Mar del Plata, De Martis fue detectado en 2019 por los captadores de Lanús, quienes lo incorporaron al proyecto de juveniles. En sus primeros años en su ciudad, no ocupaba una posición fija, pero en 2022 sus formadores lo ubicaron en su hábitat, lo que marcó un giro en su carrera. “En Mar del Plata no tenía una posición definida; en Lanús empezaron a ponerme de delantero”, relató De Martis a Fortaleza Granate.

En octubre, la publicación británica The Guardian incluyó a De Martis en “los 60 mejores jóvenes talentos del fútbol mundial”, destacando tanto su capacidad de gol como su impacto en las divisiones juveniles. El informe subrayó “su incipiente participación en el profesionalismo argentino”.

Barcelona busca un centrodelantero para el futuro

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, describió al marplatense como “el prospecto más emocionante del fútbol argentino” y un “killer frente al arco”. De Martis marcó goles ante Chile, Brasil y Valencia en el torneo internacional juvenil COTIF, disputado en España, y sumó once anotaciones en trece presentaciones con la selección argentina Sub 17. Durante la preparación para su salto al profesionalismo, el jugador se entrena habitualmente con el primer plantel bajo la dirección de Pellegrino.

El momento del mercado también favorece el seguimiento, dado que una de las posiciones que el Barcelona proyecta reforzar es la de delantero centro. El contrato del polaco Robert Lewandowski finaliza el 30 de junio, cuando tendrá 37 años, y aún no hay noticias sobre una eventual renovación. Si bien podrían inclinarse por un jugador ya consagrado en la élite para ocupar el rol de titular, pueden ver en De Martis a un futbolista que luche por el puesto.