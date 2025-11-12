Las novedades en el entrenamiento de la selección argetina: una sorpresa en un 11 titular que tendrá a Lionel Messi

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

La selección argentina se prepara para cerrar el año con un amistoso ante Angola en territorio africano, un encuentro marcado por la ausencia de varias figuras clave y la necesidad de reconfigurar la alineación titular. El entrenador Lionel Scaloni enfrenta el desafío de armar un equipo competitivo en medio de una gira internacional condicionada por lesiones, decisiones técnicas y complicaciones sanitarias que han dejado fuera a nombres habituales.

La Albiceleste profundizó su preparación en Alicante (España) con una nueva jornada de trabajo enfocada en el próximo amistoso frente a Angola. Durante la mañana, el equipo inició sus actividades en el gimnasio de Fincas Resort, donde realizaron ejercicios de fuerza y elongación bajo la supervisión del preparador físico Luis Martín. Posteriormente, el plantel se trasladó al campo para continuar con la sesión.

La práctica de este día se centró exclusivamente en aspectos futbolísticos. En la primera etapa, los jugadores participaron durante 15 minutos en movimientos tácticos de 11 contra 0, con especial atención en las salidas desde la defensa. Más adelante, Scaloni y su cuerpo técnico organizaron ejercicios de balones detenidos, tanto ofensivos como defensivos, y la jornada concluyó con un partido formal de fútbol, replicando situaciones de juego real.

La principal novedad se encuentra en la portería, donde Gerónimo Rulli se perfila como titular en reemplazo de Emiliano Dibu Martínez, quien fue preservado para dar minutos a los suplentes. Pero además, la sorpresa sería en el lateral derecho, con la inclusión de Juan Foyth. Hay que recordar que Gonzalo Montiel no fue incluido en la nómina (al igual que Marcos Acuña y Leandro Paredes, quienes jugaron el Superclásico el pasado domingo), y que Nahuel Molina no completó a tiempo el trámite sanitario requerido para entrar a Angola (al igual que sus compañeros en Atlético Madrid, Giuliano Simeone y Julián Álvarez). Así es que el defensor del Villarreal de España cuenta con todas las fichas para ser el 4. La alternativa será Kevin Mac Allister, quien fue llamado ante las otras bajas.

En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso aparecen como los nombres más probables para integrar la línea central. La ausencia de Enzo Fernández representa una baja significativa, ya que el futbolista del Chelsea fue desafectado por un edema óseo en la rodilla derecha. Fernández explicó a TyC Sports los motivos de su ausencia: “Empeoró en las últimas semanas porque jugué muchos partidos y tomamos juntos la decisión de descansar porque al final no tengo tiempo para hacerlo y lo más importante se viene al final de temporada”.

Paredes también reconoció que iba a formar parte de la delegación tras el Superclásico contra River, pero que habló con Scaloni y acordaron que sea preservado ya que terminó con un golpe y una molestia en un gemelo. A la lista de bajas se suma Franco Mastantuono, quien permanece inactivo en el Real Madrid tras ser diagnosticado con pubalgia a principios de noviembre. A pesar de su situación, el joven de 18 años viajó desde Madrid hasta Alicante para acompañar a sus compañeros y participar en la concentración, aunque no podrá estar en el campo de juego.

En la delantera, la presencia de Lionel Messi está prácticamente asegurada, impulsada por la expectativa del público africano que espera verlo en acción. El astro argentino, ganador de ocho Balones de Oro, compartiría la ofensiva con Lautaro Martínez. Por su parte, José Manuel Flaco López y Joaquín Panichelli aguardarían su oportunidad desde el banco de suplentes.

La formación probable de Argentina para enfrentar a Angola sería: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El cronograma de la selección contempla para mañana un entrenamiento abierto al público en Elche a las 10:30. Tras el almuerzo, el equipo tiene previsto viajar a Luanda, capital de Angola. Ya en destino, a las 22 horas (local), Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa.

Este viernes, a las 17 (hora de Angola), está programado el encuentro amistoso entre Angola y Argentina en el estadio 11 de noviembre de Luanda (arrancará a las 13 de Argentina).

LA LISTA DE CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

*Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez no completaron a tiempo el trámite sanitario y fueron desafectados

**Enzo Fernández fue dado de baja por un problema en una de sus rodillas

***Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía se sumaron a esta lista