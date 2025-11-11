Deportes

Las perlitas del entrenamiento de Argentina: el show de golazos, los looks de Messi y De Paul y el gesto de Mastantuono

La Albiceleste llevó a cabo un ensayo de fútbol en espacios reducidos de cara al amistoso del viernes contra Angola

Gianluca Prestianni, Nico Paz y Rodrigo De Paul se destacaron en la última práctica de la Albiceleste

La selección argentina ultima detalles para lo que será su único amistoso en esta fecha FIFA contra Angola, este viernes desde las 13 (hora argentina). El plantel de Lionel Scaloni llevó a cabo un nuevo ensayo en la región española de Alicante antes de viajar al continente africano en los próximos días. Los movimientos del equipo fueron seguidos de cerca por un grupo de fanáticos que se acercó a los alrededores del complejo para observar, en especial, a Lionel Messi, principal figura dentro de una convocatoria con muchas bajas por diferentes cuestiones.

El entrenamiento liderado por Scaloni fue abierto a la prensa y las cámaras de TyC Sports pudieron captar tres golazos que marcaron el paso de la práctica en espacios reducidos. Uno de los primeros en destacarse fue Gianluca Prestianni. El volante del Benfica aprovechó una pelota suelta cerca del arco, se anticipó a su rival, lo dejó en el camino y sacudió un derechazo a colocar que se le metió contra un palo a Walter Benítez, uno de los dos arqueros citados junto a Gerónimo Rulli. Vale destacar que Dibu Martínez no se integró a la comitiva para darles minutos a los suplentes en ese puesto.

Más adelante, Nico Paz se animó y tuvo premio. El atacante del Como de Italia recibió un pase de Lautaro Martínez, amagó, pasó de largo un contrario y finalizó el avance con un fuerte disparo que perforó un ángulo. Por último, Rodrigo De Paul completó la jornada con tantos de colección: el volante del Inter Miami giró sobre el eje para escaparse de dos futbolistas, quedó frente a Benítez y resolvió con una definición de emboquillada que entró pegada al travesaño.

Todo esto fue seguido de cerca por un invitado inesperado: Franco Mastantuono aprovechó la cercanía con la delegación para continuar afirmando su vínculo con la Albiceleste. El volante del Real Madrid se encontró con sus compañeros, mientras la actividad del Merengue está detenida por los amistosos de selecciones, aunque no participa de los ensayos por una dolencia física.

La Albiceleste se enfrentará a Angola en su único amistoso programado en esta fecha FIFA

A principios de este mes, la Casa Blanca comunicó que el atacante de 18 años padece una pubalgia y permanece “pendiente de evolución”. Es una lesión idéntica a la que tiene Lamine Yamal y que sumó un nuevo capítulo esta semana después de bajarse a último momento de la nómina española de cara a los cruces contra Georgia y Turquía por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 para realizar un tratamiento por ese cuadro. A diferencia de este caso, Mastantuono elige seguir la rutina del seleccionado y compartir el día a día sin ponerse los botines ni hacer ningún ejercicio con el equipo.

Por otro lado, el detalle distintivo de una nueva concentración fueron los looks elegidos por los jugadores para sumarse a la delegación. Mientras Lautaro Martínez y Nico Paz eligieron al negro, otros se animaron a incursionar en diferentes colores. Otamendi lució una campera con una tonalidad crema y el Cuti Romero eligió una camisa verde por encima de una remera y la combinó con un pantalón personalizado.

De igual manera, todos los flashes se los llevaron Lionel Messi y Rodrigo De Paul. La dupla del Inter Miami llegó al complejo a pura sonrisa y las redes sociales de la Selección le dedicaron un video para mostrar su vestimenta. El 10 se puso una camisa a cuadros, una remera debajo y un jean celeste y, a su lado, De Paul cargaba un bolso multicolor y lució una remera blanca, que estaba adentro del pantalón negro elegido para la ocasión.

El combinado nacional hará un entrenamiento a puertas abiertas con aforo limitado en el estadio del Elche, equipo de la Primera División de España. Se desarrollará a partir de las 10:30 (hora española) y el acceso será gratuito. Luego, viajarán a Angola para enfrentarse al local en el último amistoso del año.

TODOS LOS LOOKS DE LOS JUGADORES

Así llegaron Messi y De
Así llegaron Messi y De Paul
La vestimenta elegida por Nicolás
La vestimenta elegida por Nicolás Otamendi
Lautaro Martínez es uno de
Lautaro Martínez es uno de los convocados por Scaloni para enfrentar a Angola
Camisa verde y pantalón negro
Camisa verde y pantalón negro con un diseño personalizado: el look del Cuti Romero
Nico Paz, con la elegancia
Nico Paz, con la elegancia europea a flor de piel
Gianluca Prestianni se lució en
Gianluca Prestianni se lució en la práctica de este martes con un golazo

