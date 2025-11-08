Enzo Fernández confirmó que será baja por lesión en la selección argentina para el amistoso contra Angola: “Es la mejor decisión”

Tras la goleada del Chelsea por 3-0 sobre Wolverhampton, Enzo Fernández brindó una entrevista para la señal deportiva ESPN en la que confirmó que no será de la partida para esta doble fecha FIFA con la selección Argentina, luego de haber sido citado por Lionel Scaloni en primera instancia con vistas al duelo frente a Angola, único amistoso programado en suelo africano.

“Ahora estuve hablando con el cuerpo médico porque tuve un problema en la rodilla en los últimos cuatro meses. Vengo con un edema óseo que empeoró en las últimas semanas porque jugué muchos partidos y tomamos juntos la decisión de descansar porque al final no tengo tiempo para hacerlo y lo más importante se viene al final de temporada”, manifestó el ex volante de River Plate y Benfica sobre el cierre de la charla.

A continuación, explicó que esta postura se basa en la necesidad de tener una recuperación acorde con vistas a la posible Finalíssima de marzo próximo ante España y el Mundial en mitad de 2026: “Es muy bueno tomar esta decisión juntos, siempre respetando a los médicos y hablando en conjunto. Es la mejor decisión descansar estas dos semanas para mi rodilla, que en las últimas semanas sufrí muchísimo dolor y ya todos lo saben acá. Quiero recuperarme al máximo estas semanas y volver al 100% para jugar con mis compañeros”.

*Más declaraciones de Enzo: del momento de Chelsea al buen nivel de Garnacho

El futbolista de 24 años fue titular en el partido contra Wolves por la fecha 11 de la Premier League, llevó la cinta de capitán y salió reemplazado a los 83 minutos para permitir la entrada de Andrey Santos. Compartió cancha hasta la modificación con Alejandro Garnacho, quien contribuyó al resultado con dos asistencias para los goles de Malo Gusto y Pedro Neto.

A propósito del gran nivel mostrado por la nueva incorporación, Enzo Fernández destacó el momento del Bichito: “Se está adaptando muy bien, de la mejor manera. Es un chico muy humilde que trabaja mucho. Más allá de lo que se habla de él, compartimos mucho tiempo acá y en la Selección y lo veo un chico muy maduro que crece día a día, quiere aprender y eso es bueno. Desde que llegó acá nos da muchas herramientas a nivel ofensivo y eso es bueno para nosotros”.

“Hablo con él, lo quiero ayudar. Es una de mis responsabilidades hacerlo. Me gusta, al final somos del mismo país. Tenía muchas opciones, pero eligió venir acá y lo estoy ayudando mucho. Hablo con él a nivel personal también. Se está viendo su crecimiento dentro del campo y espero que siga por este camino”, manifestó sobre el joven de 21 años proveniente del Manchester United.

*El compacto de la victoria de Chelsea ante Wolves

Por otro lado, Enzo Fernández se refirió a su momento personal dentro de una temporada que incluyó la coronación en el Mundial de Clubes y registra cinco goles y cuatro asistencias en 23 duelos: “Hoy me encuentro muy bien en una posición más ofensiva. Es el segundo año en que estoy jugando en esta posición. El cuerpo técnico me da confianza y estoy contento por asistir, hacer goles y ayudar al equipo. El objetivo siempre es ganar, más allá de ayudar al equipo y aportar juego”.

El campeón del mundo tendrá un mini receso de dos semanas sin actividad para ponerse a punto desde lo físico con vistas a un ciclo desgastante porque los Blues casi no tuvieron vacaciones a mitad de año y prometen dar pelea en todos los frentes. La victoria frente a Wolves lo dejó en la segunda colocación de la Premier League con 20 puntos, a seis del líder Arsenal. Además, están en zona de Playoff en la Champions League y en las próximas semanas también se medirán al Cardiff City por los cuartos de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Por otro lado, Scaloni deberá rearmar la mitad de la cancha porque tampoco tendrá a Leandro Paredes, quien se quedará en Boca al igual que Lautaro Rivero y Marcos Acuña en River, ya que el Gringo priorizó la definición del Torneo Clausura.

Hay que tachar a Enzo Fernández: los convocados que había difundido Argentina para enfrentar a Angola

Finalmente, Enzo Fernández se bajó de la gira por lesión