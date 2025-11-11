Deportes

Preocupación en Inglaterra: la violenta escena que vivieron una figura de la Premier League y su familia con un grupo de ladrones en su mansión

Un portavoz afirmó que Raheem Sterling se encontraba con su pareja y sus hijos cuando dos hombres trataron de acceder a su vivienda

El futbolista se encontraba en la propiedad junto a su familia

Raheem Sterling fue víctima de un intento de robo en la casa familiar de Berkshire mientras se encontraba con sus hijos, una situación que repite un patrón de intrusiones a sus propiedades en los últimos años. Conforme a lo publicado por The Telegraph, el futbolista de 30 años estaba acompañado por su pareja y sus hijos cuando al menos dos hombres enmascarados trataron de acceder a su vivienda alrededor de las 18:30.

La rápida reacción del entorno familiar impidió que los intrusos lograran su objetivo. Un portavoz de Sterling confirmó a al medio británico que el jugador y sus hijos se encontraban en la casa durante el incidente. “Podemos confirmar que Raheem Sterling fue víctima de un robo en su domicilio este fin de semana. También podemos confirmar que él y sus hijos estaban presentes en casa en ese momento. Si bien se trata de la máxima violación de la privacidad y la seguridad, agradecemos poder confirmar que él y sus seres queridos están a salvo", señaló el vocero.

La policía del Valle del Támesis ha iniciado una investigación activa y refuerza el llamado a la colaboración ciudadana. Un portavoz de la fuerza policial expuso: “Los agentes están llevando a cabo una investigación exhaustiva y piden a cualquier persona que tenga información, o que haya visto a alguien en la zona actuando de forma sospechosa, que se ponga en contacto con la policía”.

Sterling ya había sufrido un robo en 2022

El suceso ocurrió apenas una hora antes de que el Chelsea Football Club, equipo al que pertenece Sterling, disputara un partido ante el Wolverhampton Wanderers en Stamford Bridge por la Premier League. El deportista no formó parte de la convocatoria en ese encuentro ni ha sido incluido en la plantilla del primer equipo durante esta temporada, una posición que responde a decisiones deportivas adoptadas tras la llegada de Enzo Maresca en 2024. La directiva y cuerpo técnico resolvieron relegarlo del plantel principal y, aunque su contrato se extiende hasta 2027, las perspectivas de futuro en la institución londinense se han visto reducidas.

El club manifestó su apoyo al jugador tras conocerse el incidente. Un portavoz del Chelsea confirmó que están al tanto del caso y que se ha puesto a disposición del futbolista para acompañarlo y asesorarlo en lo necesario. Sterling reside en una vivienda ubicada en terrenos de Crown Estate en Berkshire, condado al oeste del Gran Londres. La familia integra a su pareja, Paige Milian, y sus hijos Thiago, Tori-Sevyn, Thai-Cruz y Melody-Rose.

Este último intento de robo revive recuerdos amargos para el entorno del delantero. En diciembre de 2022 Sterling abandonó la concentración de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA tras saber de otra intrusión violenta en su domicilio de Cobham, localidad en el sur del país. En esa ocasión, personas desconocidas accedieron a la propiedad y sustrajeron joyas y relojes por un valor estimado de 300.000 libras esterlinas (alrededor de 350.000 dólares). La policía identificó a tres sospechosos por aquel asalto, presuntamente vinculados con más de treinta robos cometidos en la región.

Sterling no forma parte del plantel del Chelsea actualmente (Reuters)

La preocupación por la seguridad de figuras públicas en el fútbol inglés toma un nuevo impulso, considerando los antecedentes vividos por el atacante y el impacto psicológico en las víctimas. La investigación oficial del robo en Berkshire continúa abierta y las autoridades invitan nuevamente a la comunidad a compartir información que contribuya a identificar a los responsables.

The Telegraph y Daily Mail Sport detallaron que los ladrones, sorprendidos por la presencia de la familia, no llegaron a sustraer objetos de valor en esta ocasión, si bien la situación generó alarma y estrés en los habitantes de la residencia.

