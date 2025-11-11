Deportes

Las fotos de los nietos de Donald Trump con Lionel Messi y los jugadores de Inter Miami en el partido ante Nashville

Ivanka Trump, hija del presidente de los Estados Unidos, compartió las imágenes tras lo vivido en el Chase Stadium durante el encuentro por los playoff de la MLS

Los nietos de Donald Trump
Los nietos de Donald Trump en el campo de juego del Inter Miami (Instagram @ivankatrump)

Ivanka Trump, hija del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, disfrutó de la goleada del Inter Miami ante Nashville SC que clasificó a Las Garzas a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS y además se dio el lujo de ver a sus tres hijos salir al campo de juego del Chase Stadium de la mano con los jugadores, entre ellos la gran estrella Lionel Messi.

“¡Tuve el tiempo más increíble en el partido de Inter Miami este fin de semana! Muchas gracias a David Beckham, Jorge Mas y todo el equipo. ¡Qué experiencia! ¡La energía era eléctrica!“, publicó la hija de Trump con un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram en la que se ve a la familia disfrutar de la noche al lado de los futbolistas. En otra de las imágenes, Ivanka le agradeció particularmente a Lionel Messi por haber salido al campo con su hijo Theodore James, de 9 años.

En la galería de fotos se puede observar a los tres nietos de Donald Trump felices en el campo de juego, vestidos con la camiseta negra de la Major League Soccer. Arabella Rose, la mayor de 14 años, salió de la mano de Sergio Busquets y también pateó unos penales luego del partido. Joseph Frederick, de 12, compartió el ingreso a la cancha con el arquero estadounidense-argentino Rocco Ríos Novo y el más pequeño, Theodore James, se llevó el premio mayor al estar junto a Messi al menos unos instantes.

En otras de las postales se ve a Ivanka Trump saludando a Jorge Mas, uno de los dueños de Inter Miami, y a sus hijos en el campo de juego con los jugadores y posando detrás de uno de los arcos del estadio una vez terminado el partido que tuvo al conjunto de la Florida como vencedor por 4-0 ante Nashville, gracias a los goles de Leo Messi y Tadeo Allende. En la próxima instancia, los de Javier Mascherano se enfrentarán a Cincinnati FC por un lugar en la final del Este.

El posteo de Ivanka Trump
El posteo de Ivanka Trump con su hijo junto a Lionel Messi en el Chase Stadium (Instagram @ivankatrump)

Cabe recordar que el pasado 5 de noviembre, Messi disertó en el American Business Forum en Miami, donde habló de su costado empresarial. Ese mismo día, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también tuvo participación en el Kaseya Center, donde brindó un discurso. Entre las palabras más destacadas del astro del fútbol, se tocaron temas como el retiro de la actividad y la continuidad en el mundo de los negocios.

“Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza, que se ocupaba un poco de todo eso, pero en el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”, reveló en la entrevista que le realizó Francis Suárez, alcalde de Miami.

El rosarino también habló de su presente en el elenco rosado, con el que firmó un vínculo hasta 2028, y el impacto de su desembarco en la MLS. “El club Inter Miami ayudó a que la ciudad hiciera un cambio en cuanto al impulso que tiene el fútbol, pero también la MLS hizo ese cambio. Tenemos la suerte de jugar en estadios llenos en todos lados, que las ciudades sigan a sus equipos, creo que el fútbol en general ha crecido muchísimo y se refleja cada vez más”, mostró su orgullo, antes de recibir la llave de la ciudad como reconocimiento.

LAS FOTOS DE IVANKA TRUMP CON SUS HIJOS EN EL PARTIDO DE INTER MIAMI:

Ivanka Trump y su hija
Ivanka Trump y su hija hablan con Jorge Mas, uno de los dueños de Inter Miami (Instagram)
Theodore James, nieto de Donald
Theodore James, nieto de Donald Trump, salió al campo de juego con Lionel Messi (Instagram @ivankatrump)
Lionel Messi delante de Theodore
Lionel Messi delante de Theodore James, el nieto de Donald Trump (Instagram @ivankatrump)
Arabella Rose, una de las
Arabella Rose, una de las nietas de Donald Trump, patea un penal en el estadio de Inter Miami (Instagram @ivankatrump)
Arabella Rose sale al campo
Arabella Rose sale al campo de juego de la mano de Sergio Busquets (Instagram @ivankatrump)
Ivanka Trump con sus tres
Ivanka Trump con sus tres hijos en el Chase Stadium de Inter Miami (Instagram @ivankatrump)
Los nietos de Donald Trump
Los nietos de Donald Trump en el campo de juego del Inter Miami (Instagram @ivankatrump)
Ivanka Trump con su hija
Ivanka Trump con su hija Arabella Rose en el estadio de Inter Miami (Instagram @ivankatrump)
Los nietos de Donald Trump
Los nietos de Donald Trump en el estadio de Inter Miami (Instagram @ivankatrump)

