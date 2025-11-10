Deportes

La euforia de Leandro Paredes en una famosa disco tras el triunfo de Boca en el Superclásico: los gestos a un hincha de River

El capitán xeneize celebró la victoria ante el Millonario

La noche posterior al triunfo de Boca Juniors sobre River Plate en la Bombonera, Leandro Paredes se convirtió en protagonista de una escena que rápidamente se viralizó: el capitán xeneize celebró la victoria en el reconocido boliche Tropitango, donde realizó gestos dirigidos a un hincha de River, en un episodio que acaparó la atención tanto de los presentes como de las redes sociales.

El mediocampista, campeón del mundo con la selección argentina y referente indiscutido del plantel, acudió al local bailable de la zona norte del Gran Buenos Aires acompañado por su pareja, Camila Galante, y un grupo de allegados. Durante la celebración, varios videos captaron el momento en que Paredes, visiblemente animado, respondió con gestos futboleros a un simpatizante de River que le gritaba desde la distancia, en clara alusión a la reciente victoria de Boca en el superclásico. La secuencia, que incluyó señales interpretadas como una burla, se difundió rápidamente en redes sociales y generó diversas reacciones entre los usuarios.

La presencia de Paredes en Tropitango no pasó inadvertida para los asistentes, quienes registraron la escena con sus teléfonos móviles. El futbolista, de 31 años, no solo celebró el resultado deportivo, sino que también reafirmó su rol como líder del grupo, tanto dentro como fuera del campo. En declaraciones posteriores al partido, el propio Paredes expresó: “Estamos felices. Vine con una ilusión muy grande, sabía que teníamos material para hacer esto que hicimos”. El volante destacó la importancia de la unión del plantel y su satisfacción por el rendimiento colectivo.

El triunfo por 2 a 0 ante River no solo significó una alegría para los hinchas, sino que aseguró a Boca su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, al ubicarse en el segundo puesto de la Tabla Anual con 59 puntos, detrás de Rosario Central, que lidera con 66. Además, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se mantiene en la cima de la Zona A del Torneo Clausura, con 26 puntos y una ventaja de dos sobre Unión, su escolta.

Paredes, quien no viajará con la selección argentina para el amistoso ante Angola y permanecerá en Buenos Aires para disputar la última fecha del torneo ante Tigre, ha sido una pieza clave en la reconstrucción del equipo. Su llegada permitió reconfigurar el mediocampo, primero junto a Rodrigo Battaglia y luego con Milton Delgado y Ander Herrera, aportando solidez y experiencia en una etapa de transición para el club.

El liderazgo de Paredes se ha manifestado en distintos ámbitos: desde la organización de asados semanales que fortalecieron la cohesión del grupo, hasta el respaldo público a jugadores jóvenes y a figuras como Agustín Marchesin, quien recibió un abrazo del capitán tras el primer gol de Boca en el Superclásico, en un gesto que buscó dejar atrás viejas diferencias y apoyar al arquero en un momento de cuestionamientos.

Exequiel Zeballos, autor del primer tanto, reconoció la influencia de Paredes al afirmar: “Les tengo que agradecer a los referentes, al 5... Al 5 que me dio mucha confianza. Siempre me da para adelante y eso para mí es un montón, me da mucho cariño que era lo que necesitaba, así que por eso le quiero dar las gracias a él”. El propio Paredes respondió: “Exequiel era una de las personas que yo creía que nos podía ayudar mucho a lograr esto. Para nosotros, los jugadores de fútbol, tener confianza es algo espectacular y el talento que tienen ellos con confianza, es algo que nos van a dar muchísimo”.

En el plano deportivo, Paredes ha disputado 14 partidos desde su regreso, con un gol convertido ante Defensa y Justicia, y mantiene un invicto personal en Superclásicos: en tres presentaciones ante River, nunca conoció la derrota, ya que en su primer ciclo empató dos encuentros y en esta ocasión logró la victoria.

La jornada de festejos se completó con publicaciones en redes sociales, donde Paredes compartió imágenes junto a sus compañeros y escribió: “Yo te quiero Boca Juniors, yo te quiero de verdad!!”. El plantel retomará los entrenamientos el martes a las 16h, con la mente puesta en el próximo compromiso ante Tigre, ya clasificados a los playoffs y con el objetivo de cerrar la fase regular en lo más alto.

La celebración de Leandro Paredes
La celebración de Leandro Paredes en las redes sociales tras el Superclásico que Boca le ganó a River

